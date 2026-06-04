Así serán las mascletàs de las Fiestas de Agosto en Elche este año

Las Fiestas de Agosto estarán en todo su apogeo en poco más de dos meses, y, en esta cuenta atrás que ya se ha iniciado, desde el Ejecutivo local de PP y Vox han comenzado con los preparativos para que todo esté a punto durante esos días. Hasta el extremo de que si el miércoles se presentaba el cartel de conciertos en la barraca municipal instalada en la Universidad Miguel Hernández (UMH), este jueves llegaba el turno del XVI Concurso de Mascletàs para las Fiestas de Elche de 2026, a través de la aprobación de las bases del certamen en la junta de gobierno local, y en la que se incorpora un nuevo incremento del presupuesto para este espectáculo pirotécnico.

Primera mascletà de las Fiestas de Elche de 2025. / Matías Segarra

Las cantidades

De hecho, el importe destinado a mascletàs se eleva este año hasta los 8.000 euros más IVA, lo que implica que se llegará a los 9.680 euros en total. Se suma así una nueva subida, ya que el año pasado ya se llegó hasta los 7.000 euros más IVA, esto es, a los 8.470 euros en total, frente a los 6.000 más IVA de ediciones anteriores, algo que la portavoz de la junta de gobierno y edil de Festejos, Inma Mora, dijo que busca que se gane en “colorido” y “ritmo”. La duración mínima de los espectáculos será de 5 minutos y 30 segundos, y el peso autorizado de contenido neto explosivo estará entre un mínimo de 80 kilos y un máximo de 150.

La portavoz de la junta de gobierno local, este jueves. / INFORMACIÓN

Las jornadas

En este sentido, al término de la reunión, Mora explicó que el concurso de mascletàs se celebrará los días 8, 9, 11, 12 y 14 de agosto en el mismo lugar que el año pasado: en la intersección de la avenida Alcalde Vicente Quiles y el Paseo de la Estación, a partir de las 14 horas. Un certamen en el que los espectáculos pirotécnicos son los protagonistas, y en el que participan cinco empresas encargadas de los lanzamientos, una por cada día, de manera que dos resultan premiadas a través de un sistema de votación.

Público expectante desde el Paseo de la Estación el pasado año. / Matías Segarra

Las votaciones

La valoración de los espectáculos que entran a concurso se hace de forma conjunta por un jurado de tres personas y por votación popular, con los mayores de 16 años y empadronados en Elche, que pueden puntuar del 1 al 5 a través de un enlace habilitado para ello en la web del Ayuntamiento. En total, se conceden dos premios, de forma que la empresa que resulte ganadora lanzará el Castillo de Fuegos Artificiales que cerrará las Fiestas el día 15 de agosto de 2027. Mientras, la pirotecnia que quede en segunda posición asumirá la mascletà de exhibición del día 15 de agosto de 2027, jornada en la que se celebra el día grande de la Patrona de Elche, la Virgen de la Asunción.

Digitalización

Por otro lado, en la reunión del jueves de la junta de gobierno se aprobó la solicitud de ayudas a la Secretaría de Estado de Cultura destinada a los proyectos de salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Con ello, se quiere digitalizar la colección analógica del Misteri d’Elx, con fotografías desde principios del siglo XX, muchas de ellas positivos sobre papel; documentos como programas de fiestas, hojas informativas y folletos, y los números extras dedicados al drama asuncionista y a las Fiestas de Elche por parte de las revistas y periódicos locales. No obstante, Mora no fue capaz de cuantificar cuántos documentos podrían beneficiarse de esta aportación del Gobierno central, dentro de un plan valorado en 17.000 euros, de los que el Ejecutivo financia el 90 % y el resto correrá a cargo del Ayuntamiento.

Planes de ordenación

Finalmente, se dio luz verde a varios planes de ordenación de Recursos Humanos del área de Alcaldía, pero, preguntada por esta cuestión, la portavoz no supo concretar qué marcaban estos documentos, más allá de que hacen una previsión de personal a cinco años vista, sin especificar si habrá más o menos empleados públicos asignados, teniendo en cuenta que estos planes se dijo que buscaban racionalizar los recursos públicos en los diferentes departamentos municipales en el Ayuntamiento de Elche.