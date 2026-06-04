Un profesor del IES La Torreta se cuelga de un puente de Elche para exigir a Llorca que reanude la negociación con los sindicatos
La Policía Nacional ha cortado el viaducto mientras el docente permanece colgado para denunciar el bloqueo del conflicto educativo
El docente de FP se ha descolgado pasadas las 9.30 horas desde la pasarela del Mercado con una pancarta en defensa de la Educación pública. El viaducto ha sido cortado por la Policía Nacional. "Nos obliga la consellera a esta acción porque no entendemos por qué se está alargando el conflicto. Los centros están parados. Le pedimos al presidente del Consell Juanfran Pérez Llorca que se siente y negocie. Nos vemos obligados a acciones cada vez más agresivas", ha afirmado Felipe Vicedo, portavoz de la asamblea de docentes de La Torreta.
El profesor, Xavi, tiene la intención de quedarse todo el día colgado del puente y asegura que colgado no está peor que en el aula con más de 30 grados, mientras docentes lo animan con palmas y pitidos a que aguante.
"Tampoco estoy peor que el profesorado de FP buscando empresas y sin ordenadores", afirma colgado desde el puente, mientras asegura que la Policía le traslada que tendrá que pagar la factura de esta protesta.
La Policía Local se ha desplazado al cauce del río, mientras la expectación crece y agentes de la Policía Nacional piden a los docentes que cesen la protesta.
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