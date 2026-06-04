Un descuido en el baño de una discoteca de Elche...y 400 euros desaparecidos

La Policía Nacional ha detenido en Elche a dos mujeres, madre e hija, de 49 y 21 años por robar un bolso en una discoteca y utilizar después una tarjeta bancaria de la víctima para realizar compras fraudulentas. El perjuicio económico superó los 400 euros.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima, quien explicó que se encontraba en los servicios de una discoteca cuando dejó momentáneamente sus pertenencias sobre una repisa. Al regresar, ya no estaban

Huida apresurada

Según la investigación, un amigo de la víctima observó cómo dos mujeres abandonaban apresuradamente el local, llevando una de ellas el bolso sustraído. Ambos intentaron localizarlas en el exterior sin éxito y avisaron a una patrulla policial. Los agentes desplazados al lugar consiguieron recuperar el bolso, aunque en su interior ya no se encontraban los objetos de valor que contenía.

Compras fraudulentas

Las pesquisas posteriores permitieron a los investigadores comprobar que la tarjeta bancaria robada había sido utilizada poco después para efectuar diversas compras en negocios de alimentación. La Comisaría pudo al poco tiempo después identificar a las presuntas autoras, resultando ser madre e hija, quienes fueron arrestadas por su supuesta implicación en los delitos de hurto y estafa.

Un agente de la Policía Nacional en la Comisaría de Elche. / Áxel Álvarez

Una vez practicadas las diligencias correspondientes, la Policía Nacional remitió todas las actuaciones al Juzgado de Instrucción de Guardia de Elche, encargado de continuar con el procedimiento judicial.

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Evitar hurtos

La Policía Nacional recuerda la importancia de vigilar las pertenencias personales en lugares con gran afluencia de público, especialmente en discotecas y locales de ocio nocturno, donde los descuidos pueden ser aprovechados para cometer hurtos. Asimismo, aconseja no perder de vista bolsos, teléfonos móviles y objetos de valor, evitando dejarlos sin supervisión incluso durante breves momentos.