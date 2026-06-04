Un descuido en el baño de una discoteca de Elche...y 400 euros desaparecidos
La Policía Nacional arresta a madre e hija por robar el bolso de una mujer y hacer cargos fraudulentos con su tarjeta
La Policía Nacional ha detenido en Elche a dos mujeres, madre e hija, de 49 y 21 años por robar un bolso en una discoteca y utilizar después una tarjeta bancaria de la víctima para realizar compras fraudulentas. El perjuicio económico superó los 400 euros.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima, quien explicó que se encontraba en los servicios de una discoteca cuando dejó momentáneamente sus pertenencias sobre una repisa. Al regresar, ya no estaban
Huida apresurada
Según la investigación, un amigo de la víctima observó cómo dos mujeres abandonaban apresuradamente el local, llevando una de ellas el bolso sustraído. Ambos intentaron localizarlas en el exterior sin éxito y avisaron a una patrulla policial. Los agentes desplazados al lugar consiguieron recuperar el bolso, aunque en su interior ya no se encontraban los objetos de valor que contenía.
Compras fraudulentas
Las pesquisas posteriores permitieron a los investigadores comprobar que la tarjeta bancaria robada había sido utilizada poco después para efectuar diversas compras en negocios de alimentación. La Comisaría pudo al poco tiempo después identificar a las presuntas autoras, resultando ser madre e hija, quienes fueron arrestadas por su supuesta implicación en los delitos de hurto y estafa.
Una vez practicadas las diligencias correspondientes, la Policía Nacional remitió todas las actuaciones al Juzgado de Instrucción de Guardia de Elche, encargado de continuar con el procedimiento judicial.
Evitar hurtos
La Policía Nacional recuerda la importancia de vigilar las pertenencias personales en lugares con gran afluencia de público, especialmente en discotecas y locales de ocio nocturno, donde los descuidos pueden ser aprovechados para cometer hurtos. Asimismo, aconseja no perder de vista bolsos, teléfonos móviles y objetos de valor, evitando dejarlos sin supervisión incluso durante breves momentos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos serán los conciertos de las Fiestas de Elche en la Barraca Municipal de la UMH
- No me dijeron esto antes de comprarme una casa en Gran Alacant': el tuit que ha abierto un melón
- Detenida en Elche una mujer por acosar a un hombre al que le llegó a hacer hasta 263 llamadas solo en un mes
- Cae en Santa Pola un falso instalador de toldos que estafó más de 30.000 euros a seis vecinos
- Cruz Roja limpiará el Vinalopó desde su nacimiento hasta la desembocadura en Santa Pola, con el foco en Elche y Elda
- Elche comienza en julio las expropiaciones para la Ronda Sur y apuesta por un modelo de Tram 'silencioso' y 'eléctrico
- El Rocío más multitudinario se despide en Elche
- La psicóloga alicantina María Esclapez responde al comentario que recibió por usar vasos con forma de corazón en su consulta: “Son dos coj....”