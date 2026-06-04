Susto en Santa Pola por el incendio de un multiprecio frente al Club Náutico

Era la hora en la que muchos turistas se encontraban pegándose un baño en la playa o comiendo frente al Club Náutico de Santa Pola cuando de repente se declaró este jueves un incendio en un establecimiento multiprecio que elevó todas las alarmas en la zona de Gran Playa. Eran cerca de las 13.25 horas cuando los bomberos recibieron el aviso tras una densa columna de humo que emanaba del negocio de la avenida de València y en unas fechas en las que ya se va notando la afluencia por el verano.

Emergencia

La preocupación fue tal que vecinos, trabajadores y visitantes se acercaron al lugar tratando de ayudar en un primer momento antes de que llegasen los recursos de emergencia y sin ser conscientes de las implicaciones negativas de la humareda, que era tan fuerte que incluso los bomberos del parque de Elche, que se desplazaron para hacerse cargo de la extinción, tuvieron que ventilar mecánicamente, exponen a este diario desde el consorcio provincial. Por el momento, se desconoce el origen del fuego.

Durante los primeros minutos de la emergencia también se desplazó un camión cuba de Hidraqua, la empresa municipal de aguas, como medida de apoyo hasta la llegada de un sargente, un cabo y cuastro bomberos equipados con una unidad de mando de jefatura y una bomba urbana pesada.

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Sin retén

La rápida intervención permitió controlar la situación sin que trascendieran daños personales. De hecho, los efectivos ya habían finalizado la actuación y estaban de vuelta al filo de las 14:30 horas ya que hasta el 15 de junio tienen que desplazarse a la villa marinera porque hasta esa fecha no está activo el retén de bomberos pese a que ya empieza a multiplicarse la población, especialmente los segundos residentes, con lo el puerto se convierte en una de las zonas más concurridas, de ahí que el suceso no pasase desapercibido.