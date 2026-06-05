ADR Camp d’Elx y Margalló piden una ordenanza rural más ambiciosa

La nueva Ordenanza Municipal del Camp d’Elx ha recibido alegaciones de ADR Camp d’Elx y Margalló Ecologistes en Acció, dos colectivos que coinciden en reclamar al Ayuntamiento un texto más ambicioso para preservar el medio rural, proteger la actividad agraria y evitar que el territorio quede sometido a una regulación centrada únicamente en obligaciones y sanciones. Ambas entidades consideran que el campo ilicitano debe entenderse como un patrimonio económico, paisajístico, ecológico y cultural que requiere políticas activas de conservación y desarrollo.

ADR Camp d’Elx enmarca sus propuestas en una labor continuada de defensa del territorio y de divulgación de sus valores históricos y productivos. La asociación insiste en que el Camp d’Elx no puede reducirse a un espacio residual entre desarrollos urbanos, sino que mantiene una identidad propia ligada a la agricultura, la ganadería, la apicultura, el patrimonio hidráulico y un parcelario construido durante siglos a partir de influencias romanas y árabes.

Recolección de alcachofas en La Marina / Áxel Álvarez

ADR reclama actividad económica y territorio vivo

La Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx sostiene que proteger el campo no significa únicamente conservar su paisaje, sino también garantizar que siga siendo un espacio habitado, productivo y económicamente viable. La entidad defiende la continuidad de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y apícolas y reclama herramientas que faciliten el relevo generacional y permitan introducir nuevos usos compatibles con la preservación del entorno.

Entre sus reivindicaciones figura el impulso al turismo rural legal, una actividad que considera insuficientemente desarrollada en Elche. La asociación señala que el municipio cuenta únicamente con un alojamiento rural regularizado, frente a más de 500 apartamentos y viviendas turísticas. También asegura que durante el último año se han producido varios intentos de legalizar nuevas casas rurales sin éxito al llegar a la tramitación urbanística.

ADR Camp d’Elx considera que facilitar estos proyectos sostenibles ayudaría a diversificar la economía rural y a mantener actividad en las pedanías sin recurrir a desarrollos incompatibles con el territorio. La asociación defiende que dar a conocer el campo es también una forma de protegerlo: explicar su patrimonio hidráulico, sus conexiones con la Vega Baja del Segura y la función que todavía desempeñan sus infraestructuras tradicionales.

La entidad ha presentado también alegaciones al nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de El Hondo, pendiente de actualización desde hace más de tres décadas. Según indica, han registrado propuestas comunidades de regantes, propietarios privados, empresas y ayuntamientos. Además, ADR recuerda que el 5 de junio concluye el plazo para alegar a la modificación puntual número 43 del Plan General de Elche, destinada a regular la implantación de instalaciones fotovoltaicas en el Camp d’Elx.

La asociación vincula estas cuestiones a la necesidad de planificar con una mirada amplia. El territorio rural debe mantener su capacidad agrícola, conservar su biodiversidad y afrontar problemas todavía pendientes, como la relación del campo ilicitano con la cuenca del Segura o el hecho de que el río Vinalopó siga sin disponer de una desembocadura natural.

Agua, vías pecuarias y usos impropios

Margalló Ecologistes en Acció centra buena parte de sus alegaciones en la necesidad de incorporar medidas concretas frente a la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad y la degradación progresiva del suelo rural. El colectivo considera que el borrador municipal resulta poco ambicioso y que el único “compromiso” claro de la administración que se desprende del texto es el de sancionar.

La organización propone crear un mapa municipal de usos del agua, clasificar los cultivos según sus necesidades hídricas e identificar aquellos incompatibles con escenarios de sequía. También reclama priorizar variedades tradicionales frente a determinadas modas subtropicales con consumos elevados y reforzar la protección de las aguas subterráneas mediante inspecciones coordinadas con las confederaciones hidrográficas del Júcar y del Segura.

Para las nuevas construcciones rurales y urbanas, Margalló plantea fomentar una doble conducción que permita separar el agua potable de las aguas grises procedentes de duchas y fregaderos, siempre que su reutilización cumpla los requisitos sanitarios. Esta medida debería acompañarse, según la entidad, de asesoramiento técnico gratuito e información sobre ayudas disponibles.

El colectivo coincide con otros actores en la conveniencia de introducir la figura de un agente de mediación con conocimientos medioambientales y territoriales. Su función sería intervenir antes de recurrir a sanciones y reducir el carácter punitivo que Margalló aprecia en la ordenanza.

La organización pide también proteger expresamente las vías pecuarias, aunque sean de titularidad autonómica. Advierte de que muchas se encuentran fragmentadas o degradadas por urbanizaciones, parcelaciones, vertidos o cierres ilegales, pese a su valor cultural, agrícola y ecológico y a su función como corredores de conectividad territorial.

Almendros arrancados en el Camp d’Elx, en una imagen de archivo / Antonio Amorós

Regulación de sectores ajenos

Otra parte de sus propuestas se dirige a limitar los usos ajenos al sector primario. Margalló plantea regular estrictamente o impedir depósitos de vehículos, maquinaria o chatarra, talleres, desguaces, almacenes de materiales, instalaciones para eventos, infraviviendas, complejos de glamping y plantas solares que ocupen suelo productivo. La transición energética, sostiene, debe planificarse sin sacrificar superficie cultivada o potencialmente aprovechable.

La entidad reclama además evitar el sellado del suelo con hormigón u otros materiales impermeables en rotondas, márgenes de carreteras y caminos. También propone sustituir progresivamente el hormigón del Vinalopó y otros cauces por revegetación con especies autóctonas para reducir el riesgo de inundaciones y favorecer la laminación natural de avenidas.

Margalló considera necesario revisar el concepto de parcela abandonada. La presencia de vegetación autóctona no invasora puede responder a un barbecho ecológico gestionado, actuar como fuente de polen o contribuir al secuestro de carbono. Si no genera riesgos para fincas próximas, entiende que no debería penalizarse.

La organización sí reclama una vigilancia estricta contra los vertidos en caminos, parcelas, cauces y acequias, así como una gestión adecuada de plásticos, envases fitosanitarios y materiales de riego. Entre sus propuestas figuran la creación de islas de compostaje y reciclaje y un servicio municipal gratuito de triturado in situ.

Granada mollar de Elche días antes de la recolecta este otoño / Matias Segarra

También plantea mantener vegetación autóctona en una parte mínima de las fincas, conservar márgenes, ribazos y muros de piedra seca, proteger nidos de aves insectívoras, instalar cajas nido y reducir la contaminación lumínica. Estas medidas permitirían reforzar el control biológico de plagas y reducir el uso de fitosanitarios.

La entidad propone además fomentar la apicultura, simplificar licencias para instalar colmenas, crear una Bolsa de Tierras Municipal e incentivar la agricultura ecológica con bonificaciones del IBI rústico, tarifas reducidas del agua de riego y apoyo técnico.

Biodiversidad y actividades divulgativas

ADR Camp d’Elx completa esta vertiente reivindicativa con actividades abiertas a la ciudadanía por el Día Mundial del Medio Ambiente. Este sábado, 6 de junio, organizará una ruta sobre patrimonio hidráulico y nutrias en el entorno del Segura en Guardamar, con recogida de residuos dentro de la iniciativa 1m² contra la basuraleza y final en la Puerta Norte de El Hondo. El domingo, 7 de junio, celebrará en el Museo Escolar de Puçol un taller infantil de marionetas elaboradas con material reciclado de palmera. La asociación recuerda también la celebración del Mercat d’Elx ecológico y local este sábado, de 9 a 14 horas, en la plaza Mayor del Raval.