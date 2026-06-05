El bipartito de Elche planea poner coto por estética a la ropa tendida por fuera de los balcones

La futura Ordenanza de Convivencia Ciudadana de Elche ha abierto un debate que ha terminado poniendo el foco en algo tan cotidiano como tender la ropa. La posibilidad planteada hace unas semanas cuando anunció la normativa el alcalde, Pablo Ruz, de regular la presencia de prendas invadiendo las fachadas en determinadas calles, es en uno de los aspectos más comentados de una norma que todavía está en fase embrionaria, porque sólo hay una primera memoria y cuyo periodo de exposición pública concluyó precisamente este viernes para recoger todas las sensibilidades de particulares y asociaciones.

Ruz dijo el pasado 15 de mayo que el documento no pretende prohibir, pero sí establecer criterios sobre dónde puede tenderse ropa visible desde la vía pública, como ejemplo de algunas de las situaciones que el Ayuntamiento pretende ordenar dentro de un único marco normativo.

Precedentes

Hay ciudades españolas que ya han sentado precedentes sobre la cuestión, como Madrid, Barcelona, Torremolinos o Lorca, que recientemente modificó su ordenanza para reforzar el cuidado de la imagen urbana con nuevas sanciones contra tendederos en fachadas, enseres en balcones y elementos deteriorados. En Alicante, por ejemplo, la restricción va más en la línea de prohibir que se sacudan prendas o alfombras en la vía pública, desde ventanas, balcones o terrazas, así como tender ropa y alfombras en la vía pública".

Opiniones encontradas

El posible blindaje estético por parte del Ayuntamiento ha venido generando opiniones encontradas. Por una parte están quienes consideran que la medida contribuiría a mejorar la imagen urbana de algunos barrios y espacios especialmente degradados, mientras que otros vecinos cuestionan que se pretenda regular una práctica doméstica tan habitual y en un contexto económico en el que muchas viviendas ni siquiera disponen de espacios alternativos para secar la ropa.

Ropa tendida sobre los balcones en el barrio de Carrús / Áxel Álvarez

Ya hay apoyos claros a esta posibilidad desde entidades como la Asociación de Vecinos de Carrús. Salvador Mateo, presidente del colectivo, considera que una regulación de este tipo contribuiría a mejorar la percepción de determinados espacios urbanos donde es evidente la acumulación de prendas colgadas por cuerdas fuera incluso de los balcones y no en patios interiores si no de cara al exterior, una circunstancia que entienden que genera una imagen de deterioro que perjudica al propio barrio.Y pone de referencia entornos como el de Jayton, donde se repite en muchas viviendas esta tendencia que, a nivel visual, va en contra de la apuesta que tiene el Ayuntamiento por hacer que este sea un eje moderno de encuentro vecinal con el futuro centro sociocultural que ya se está levantando.

Desde el colectivo recuerdan que el asunto se ha tratado en reuniones vecinales y que incluso ha llegado a foros sociales porque este es de los barrios donde más se da esa imagen de ver pantalones, camisetas y hasta zapatillas pendiendo incluso por fuera de los propios balcones donde la ropa tendida ocupa buena parte del paisaje visual. “Hay vecinos que viven en esos espacios y se quejan porque parece un tenderete”, exponen desde la entidad, desde donde entienden que beneficiaría a un barrio que históricamente ha tenido que combatir determinados estigmas sociales.

"Es uno de los barrios más más pobres de la ciudad y no se puede fomentar esa idea, sino cuidar nuestro barrio y dar la imagen de que no es así”, trasladan desde el colectivo, que incluso exponen que el hecho de que haya una multiculturalidad en el barrio también da pie a que haya unos usos y costumbres muy diversos. Por ello defienden una labor pedagógica que permita compatibilizar distintas formas de vida con el mantenimiento del entorno urbano.

Aire acondicionado

Mateo considera además que la cuestión no se limita exclusivamente a la ropa tendida. También cita otros elementos visibles en las fachadas, como aparatos de aire acondicionado o determinadas instalaciones improvisadas que afectan a la estética urbana y que pueden llegar a ser un peligro ante fuertes vendavales.

Lo que hay hasta el momento son pretensiones después de abrirse un proceso de participación para recoger sugerencias antes de articular la base de la ordenanza, con tal también de que no se bloquee después cuando se apruebe si no ha existido un consenso previo.

A nivel municipal aclaran que no existe ninguna memoria explicativa cerrada, con lo que ahora las labores se están centrando en recopilar y ordenar numerosas normativas dispersas que actualmente regulan aspectos relacionados con la convivencia, la limpieza o el uso del espacio público. Hay que tener en cuenta que Elche mantiene todavía ordenanzas heredadas de mediados del siglo XX, algunas procedentes de documentos mecanografiados, cuya aplicación resulta compleja.

Por tanto, tampoco existen todavía sanciones definidas para quienes pudieran incumplir una eventual regulación sobre cuestiones como la mencionada con el tendido de ropa. Ese escenario dependerá de cómo quede finalmente redactada la ordenanza y de si la cuestión termina incorporándose al documento que se lleve a aprobación plenaria, algo para lo que todavía no hay una fecha en el horizonte.

Excrementos

El Ejecutivo local avanzó que el documento actualizará normas dispersas y abordará cuestiones tan variadas como los excrementos de mascotas, el botellón, el ruido, la alimentación de palomas, los vertidos ilegales o la ocupación indebida del espacio público. Una de las "medidas estrella" de Ruz sería que la Policía Local pueda actuar de paisano para detectar a propietarios que no recogen los excrementos de sus perros, una de las principales quejas vecinales relacionadas con la limpieza urbana y que, por más que pasen los años, permanece en el ranking de demandas de los residentes.

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La futura normativa también pretende clarificar cuestiones relacionadas con el cableado instalado en fachadas, actuaciones sobre mobiliario urbano, conductas incívicas en la vía pública o la protección de espacios singulares como el Palmeral y el Camp d'Elx.