De enfermeras a educadoras y universitarias: Así son las 31 candidatas a Reina Mayor de las Fiestas de Elche

Quedan horas para poner el broche a aquellos nervios que empezaron hace meses con unas convivencias que les han permitido hacer buenas migas entre ellas mismas y el propio jurado. Las 31 candidatas a Reina Mayor de las Fiestas de Elche se someterán este sábado al último escrutinio del veredicto en la gala de elección que, a partir de las 22 horas, concentrará a cientos de personas en la rotonda del Parque Municipal. Y esta edición de camino al reinado, que culminará con la proclamación el 27 de junio, vuelve a mostrar la diversidad de perfiles de las jóvenes que aspiran a convertirse en las máximas representantes de la ciudad.

Edades

La más joven tiene 18 años y la mayor 26, aunque las edades más repetidas entre las aspirantes son 22 y 24 años, jóvenes que, por lo general, ya han completado o están completando sus estudios superiores y comienzan a abrirse camino en el mundo laboral. Entre los perfiles profesionales sobresalen especialmente los relacionados con la educación. Varias candidatas estudian o trabajan en ámbitos vinculados a Magisterio, Educación Infantil, Educación Primaria o la orientación educativa. Junto a ellas aparecen estudiantes de Biología, Comunicación Audiovisual, Traducción e Interpretación, Diseño Gráfico, Turismo, Administración y Dirección de Empresas o Trabajo Social, así como jóvenes que cursan oposiciones para distintos cuerpos de la administración pública.

Candidatas mayores a Reina de las Fiestas de Elche durante uno de los ensayos en la Rotonda del Parque Municipal / INFORMACIÓN

De igual forma, entre las ilicitanas se forma un mosaico de profesiones que evidencia la diversidad de trayectorias que confluyen cada año en el proceso de elección. Por ello los perfiles son variopintos, desde enfermeras, asesoras laborales, administrativas, comerciales, educadoras infantiles, profesionales de la hostelería, monitoras escolares, coordinadoras de vuelo a peluqueras o trabajadoras vinculadas al sector inmobiliario y la gestión empresarial.

19 de los barrios y 12 del Camp d'Elx

Hay que tener en cuenta que este 2026 vuelve a anotarse un nuevo récord de participación al menos en la última década después de superar la cifra de 30 aspirantes de 2025. Del total, 19 pertenecen a comisiones de los barrios dentro de la Gestora de Festejos Populares y una docena son representantes de las comisiones integradas en la Unió de Festers del Camp d'Elx. Precisamente este viernes el presidente de la entidad, Andrés Coves, trasladó públicamente un mensaje de apoyo a todas ellas a través de un comunicado en el que animó a la participación y les deseó suerte de cara.

En cuanto a las aficiones de las candidatas viajar es, probablemente, la actividad que más se repite entre las respuestas que las aspirantes han dado a la propia organización, seguida por la lectura, el deporte y el tiempo compartido con familiares y amigos. El gimnasio, el crossfit, el pádel, el voleibol, el fútbol o las actividades al aire libre forman parte de la rutina de muchas de las aspirantes.

Baile

Por otra parte destacan inquietudes artísticas y creativas. El baile aparece con frecuencia entre sus pasiones, al igual que la música, el teatro, el dibujo, la poesía o el diseño gráfico. Algunas mantienen una estrecha relación con el ámbito musical a través de bandas locales, mientras que otras encuentran en la escritura, la lectura o las artes visuales una forma de expresión personal.

Sin embargo, hay un elemento que une prácticamente a todas ellas por encima de cualquier diferencia de edad, profesión o afición: su vínculo con las fiestas. Muchas comenzaron a participar siendo niñas, algunas fueron damas o reinas infantiles, otras crecieron en familias estrechamente ligadas al mundo festero y varias aseguran no recordar una vida alejada de las comisiones. Esa trayectoria explica que la mayoría encadenen palabras como tradición, orgullo, raíces, cultura o sentimiento de pertenencia cuando se les pregunta sobre qué representan para ellas las celebraciones en honor a la Maredéu.

Sueño

Las razones que las han llevado a presentarse también muestran una notable coincidencia. La mayoría habla de un sueño que las acompaña desde pequeñas y de la ilusión de representar a Elche en uno de los momentos más importantes de su calendario festivo. Otras destacan la posibilidad de dar visibilidad a las tradiciones ilicitanas, ejercer de embajadoras de la ciudad o vivir las fiestas desde una perspectiva diferente y privilegiada.