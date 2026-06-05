Las catas sobre el grosor del suelo del entorno de Santa María en Elche ponen fin a la fase previa y el lunes comienzan las obras

La esperada reurbanización del entorno de la basílica de Santa María entrará el próximo lunes en fase de obras. Después de varias semanas de trabajos preparatorios, la empresa adjudicataria comenzará a instalar el vallado perimetral que permitirá delimitar el área de intervención y acometer con seguridad la transformación integral de más de 5.300 metros cuadrados alrededor del templo dedicado a la patrona de Elche.

Durante esta semana se han realizado catas técnicas en diferentes puntos de la plaza del Congreso Eucarístico y de las calles adyacentes a la basílica. El objetivo ha sido comprobar la profundidad y las características del pavimento antes de iniciar la actuación, ya que cada zona presenta un tipo de suelo distinto. En algunos tramos existen losas de granito de gran tamaño y grosor que obligan a estudiar previamente cómo acometer su retirada. Estas comprobaciones continuaban todavía durante este viernes.

Vallado, casetas y maquinaria

Las catas han sido el último paso antes del arranque material de la obra. A mediados de mayo, los técnicos ya habían desarrollado trabajos topográficos para radiografiar con precisión el ámbito de intervención y preparar una actuación especialmente compleja por su ubicación: uno de los espacios más transitados y reconocibles del casco histórico ilicitano.

El alcalde, Pablo Ruz, había avanzado esta misma semana que el inicio era inminente. “La semana que viene empezamos ya el vallado de Congreso Eucarístico”, anunció el regidor. La previsión de la empresa es comenzar el lunes con la instalación del perímetro de seguridad y continuar después con la llegada de las casetas de obra y de la maquinaria pesada.

La empresa instalará el vallado perimetral y comenzará una reforma integral de 5.300 metros cuadrados con ocho meses de plazo / V. L. Deltell

El Ayuntamiento mantiene así el calendario anunciado durante los últimos meses, que situaba junio como horizonte para el comienzo de los trabajos. La actuación tiene un plazo aproximado de ocho meses, aunque su desarrollo deberá adaptarse a la actividad cotidiana del centro histórico y a un calendario especialmente sensible por la proximidad de las fiestas patronales de agosto.

La obra ha sido adjudicada por 2,9 millones de euros a la unión temporal de empresas formada por Acsa Obras e Infraestructuras y Grupo Bertolín. El proyecto pretende cambiar de forma sustancial la imagen del entorno de Santa María, corregir problemas de accesibilidad y convertir la plaza en un espacio más cómodo para permanecer en ella, no únicamente para atravesarla.

Una actuación compatible con las fiestas

Uno de los principales condicionantes será la actividad hostelera. Los negocios situados en la plaza del Congreso Eucarístico habían trasladado su preocupación por el impacto económico de una obra prolongada durante buena parte del año. El Ayuntamiento se comprometió con los propietarios a que las terrazas puedan mantener su funcionamiento completo durante las fiestas de agosto, uno de los periodos de mayor afluencia y facturación para los establecimientos del entorno.

Las primeras actuaciones se organizarán por fases y se intentará que afecten lo menos posible a los locales durante las próximas semanas. El escenario será más incierto después del verano, cuando los trabajos avancen hacia las inmediaciones de restaurantes y pubs. Los hosteleros todavía no disponen de un calendario detallado sobre las afecciones concretas ni sobre las posibles alternativas para recolocar parcialmente mesas y sillas.

La coordinación resulta especialmente relevante en una plaza que concentra actividad durante todo el año, pero que cobra un protagonismo especial en agosto, durante las representaciones del Misteri d’Elx y en los principales fines de semana festivos de la ciudad.

Los negocios reconocen que una intervención de ocho meses provocará molestias, aunque confían en que la actuación permita resolver algunas de las deficiencias arrastradas durante años. Entre ellas figuran los desniveles, los escalones poco accesibles y las losas de piedra que pueden resultar resbaladizas cuando llueve.

El objetivo de las catas ha sido comprobar la profundidad y las características del pavimento antes de iniciar la actuación / V. L. Deltell

Más sombra y accesibilidad

La remodelación supondrá la renovación completa del pavimento y la eliminación de barreras arquitectónicas. También reorganizará los espacios peatonales para mejorar la conexión entre la basílica, el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE), el Palacio de Altamira y las calles que desembocan en este punto neurálgico del centro.

El proyecto contempla nuevo mobiliario urbano, iluminación led integrada y más arbolado para generar zonas de sombra. Ruz destacó esta semana que la nueva vegetación convivirá con las palmeras ya existentes en la plaza. La intención municipal es hacer más habitable un espacio especialmente expuesto al sol y favorecer que deje de ser únicamente una zona de paso.

La actuación incorpora además una fuente ornamental, concebida como uno de los elementos más característicos de la nueva plaza. El diseño busca reforzar el atractivo del enclave durante todo el año y consolidar el entorno de Santa María como uno de los principales espacios urbanos y turísticos del casco histórico.

La instalación del vallado marcará desde el lunes el primer cambio visible para vecinos, comerciantes y visitantes. Tras las mediciones topográficas y las catas realizadas sobre los distintos pavimentos, la reforma entra ya en su fase decisiva: ocho meses de trabajos para renovar uno de los escenarios más emblemáticos de Elche.