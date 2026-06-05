Compromís insta a Ruz a presionar a Aena para alejar los vuelos de las zonas más pobladas de Elche

Compromís instó este viernes al alcalde de Elche, Pablo Ruz, a intervenir en el proceso de rediseño de las rutas aéreas del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández para reclamar a Aena modificaciones que reduzcan el impacto del ruido aeroportuario sobre las pedanías y núcleos residenciales más afectados. La portavoz de Compromí, Esther Díez, realizó estas declaraciones tras mantener una reunión con entidades vecinales del entorno del aeropuerto, donde trasladó la principal reivindicación de la formación: que el Ayuntamiento aproveche la fase actual de diseño de los nuevos trazados para exigir que los vuelos dejen de sobrevolar de forma continuada las zonas donde se concentra la mayor parte de la población.

Nuevas rutas

Según Díez, una respuesta remitida por ENAIRE (empresa pública que tiene asignada la gestión de la navegación aérea) a un ciudadano confirma que actualmente se está trabajando en un diseño alternativo de los trazados aéreos dentro del proyecto AMELIA II. Este nuevo sistema, añadió, deberá implantarse en marzo de 2028 para cumplir con la normativa europea orientada a reducir el impacto acústico y medioambiental de los aeropuertos. La portavoz consideró que este proceso representa una oportunidad para atender las demandas históricas de los residentes afectados. En este sentido, insistió en que es "imprescindible" que el Ayuntamiento participe activamente en esta fase y que, por tanto, la Administración local reclame las modificaciones que consideran urgentes los residentes de las pedanías próximas a la terminal.

Un avión despegando visto desde una calle de Torrellano / Matías Segarra

Moción sobre el ruido

Díez mostró, sin embargo, su escepticismo respecto a la actuación del bipartito de PP y Vox. La portavoz recordó que hace apenas dos plenos el Ejecutivo local votó en contra de una moción de Compromís que reclamaba al Gobierno central el cumplimiento de las medidas de minimización del ruido contempladas en el Plan de Acción contra el Ruido del aeropuerto de El Altet. Además, señaló que la iniciativa tampoco estuvo respaldada por el resto de grupos municipales, un hecho que, a su juicio, evidencia la falta de compromiso institucional para abordar una problemática que afecta directamente a la calidad de vida de miles de residentes.

Asociaciones

La formación trasladó que ha mantenido encuentros con representantes vecinales de El Altet y Torrellano para recoger y canalizar sus reivindicaciones, colectivos que aseguran sentirse "abandonados" por el equipo de gobierno ante una situación que consideran cada vez más preocupante. La portavoz contrapuso esta labor de interlocución con lo que calificó como una ausencia de iniciativas por parte de PP y Vox para resolver los problemas que sufren los habitantes del entorno aeroportuario.

Segunda pista

Durante su intervención, Díez también criticó que Ruz centre parte del discurso en la posibilidad de una segunda pista aeroportuaria sin valorar, según afirmó, las consecuencias que podría tener para los vecinos y vecinas de las zonas próximas. La portavoz advirtió de que una ampliación de la infraestructura podría incrementar algunos problemas ya existentes, entre ellos la proliferación de campas ilegales de vehículos. En este sentido, recordó que el bipartito ya rechazó recientemente en pleno una propuesta de Compromís para crear una Mesa de Trabajo junto a la ciudadanía afectada con el objetivo de abordar esta cuestión.

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Más sostenible

La coalición valencianistas también insiste en la necesidad de implantar un modelo aeroportuario sostenible que compatibilice la actividad económica vinculada a la infraestructura con el bienestar de los residentes de su entorno. Díez aseguró que la formación continuará trasladando a las instituciones las reivindicaciones vecinales y reclamando soluciones para quienes conviven diariamente con las consecuencias de la actividad aérea. A su juicio, los afectados siguen sin recibir la respuesta que merecen por parte de las administraciones competentes.