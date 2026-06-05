De ruedas a infinidad de plásticos: Cruz Roja retira 200 kilos de residuos del Vinalopó en Elche

Cruz Roja retiró este viernes alrededor de 200 kilos de residuos del cauce del Vinalopó en Elche durante una jornada de limpieza y sensibilización organizada con motivo del Día Mundial del Medioambiente. Unas 70 personas participaron en las actividades desarrolladas en la ciudad, entre el partidor de Candalix y el entorno del Pantano, dentro de una iniciativa coordinada con distintas asambleas de la provincia para actuar desde el nacimiento del río en Banyeres hasta su desembocadura en Santa Pola.

Los plásticos que acumula el entorno del cauce del Vinalopó llaman la atención de los voluntarios en la limpieza organizada por Cruz Roja de Elche / Áxel Álvarez

La acción permitió sacar del cauce ruedas de coche, infinidad de plásticos, metales, cristales, botes, zapatos y otros enseres que nunca deberían haber acabado en el río. El presidente de Cruz Roja Elche, Antonio Ramón Guilabert, lamentó la falta de concienciación que todavía persiste en torno al Vinalopó: “Hay desgraciadamente poco respeto a la importancia que tiene la limpieza del río. Y eso se aprecia desde Banyeres hasta Santa Pola”.

Una limpieza coordinada desde Banyeres hasta Santa Pola

La jornada se desarrolló bajo el lema “En Cruz Roja cuidamos nuestro río desde el nacimiento hasta su desembocadura”. Era la primera vez que las asambleas implicadas coordinaban una actuación ambiental conjunta de esta dimensión. En Banyeres, los voluntarios actuaron en la Font de la Coveta, donde recogieron numerosos desperdicios en una zona de aguas cristalinas que conserva una reserva truchera.

Algunos de los residuos recogidos en el río junto a voluntarios en la zona del Pantano de Elche / Áxel Álvarez

En Santa Pola, otra brigada trabajó en la desembocadura, situada en el entorno del azarbe. Guilabert recordó que se trata de un espacio poco conocido incluso por muchos ilicitanos y evocó que, según relatan vecinos del lugar, décadas atrás todavía se recogían anguilas cuando el río llegaba en mejores condiciones. La asamblea de Elda se sumó igualmente a la iniciativa, mientras que voluntarios de Novelda se desplazaron hasta Elche para colaborar en la limpieza del tramo próximo al Pantano.

La actividad ilicitana se dividió en dos recorridos. Los asistentes con mayores dificultades de movilidad, junto a alumnos que se están formando como celadores hospitalarios y vecinos de la asociación de La Zapatillera, acudieron primero al partidor de Candalix. Allí, el presidente de la Acequia Mayor del Pantano, Francisco Picó, explicó el origen del agua que llega desde el Vinalopó hasta los huertos y mostró cómo se distribuye entre las acequias.

La demostración permitió recorrer la historia de un sistema ligado al Palmeral y a los antiguos derechos de riego, expresados mediante los llamados hilos de agua atribuidos a distintas familias. Picó recordó también usos industriales como la fabricación de jabón a partir del aceite, una actividad destacada en Europa durante el siglo XVIII.

Ruedas, plásticos y un río maltratado

Tras el encuentro de Candalix, los participantes con mayor movilidad se desplazaron al Pantano para sumarse a los equipos preparados junto al cauce. Allí se instalaron carpas y se combinaron los trabajos de recogida con actividades divulgativas. El historiador Antonio Guillén repasó los asentamientos junto al Vinalopó desde el Neolítico hasta la etapa árabe y explicó la llegada del aceite y del vino con los fenicios, así como los contactos con los griegos.

Voluntarios en el Pantano de Elche donde se recogieron decenas de kilos de basuras junto al río Vinalopó / Áxel Álvarez

Los técnicos de Cruz Roja impartieron además una clase práctica sobre protección solar ante la llegada de los meses de mayor exposición. La entidad quiso que la jornada no se limitara a retirar basura, sino que ayudara a comprender el papel ambiental, social e histórico del Vinalopó. “Un río es una fuente de salud o es una fuente de enfermedad si no se cuida bien. Y eso nos afecta a todos”, resumió Guilabert.

El presidente de Cruz Roja Elche señaló que en algunos tramos con caudal constante el agua presentaba este viernes un aspecto relativamente transparente, mientras que en las zonas remansadas se encontraba deteriorada. La salinidad que adquiere el río en el entorno de Novelda puede frenar determinados procesos de putrefacción, aunque esto no implica que el agua reúna las condiciones adecuadas.

Algunas voluntarias acudieron a Elche desde poblaciones como Novelda para participar en la jornada de voluntariado medioambiental de Cruz Roja / INFORMACIÓN

Guilabert recordó que hace más de tres décadas dirigió el documental Vinalopó, el falso río, en el que analizaba el deterioro progresivo del cauce. En el nacimiento, las aguas cristalinas permiten la existencia de truchas, pero durante décadas el río recibió vertidos industriales, residuos de la producción de aceite y aguas fecales de diferentes municipios. La situación ha mejorado, aunque el Vinalopó continúa arrastrando las consecuencias de una relación histórica marcada por el abandono.

El reto pendiente de revitalizar el Vinalopó

El presidente de Cruz Roja destacó otro elemento poco conocido: una infraestructura situada en Beneixama desvía el agua del cauce para el regadío, por lo que el caudal que termina llegando a Elche depende en buena medida de aportaciones posteriores. Entre ellas sobresale el río Tarafa, uno de los afluentes más relevantes para el tramo final. Esa agua se saliniza especialmente al atravesar el entorno de Salinetes, en Novelda.

Durante la jornada, Francisco Picó expuso un proyecto de la Acequia Mayor del Pantano para recuperar una antigua infraestructura que permitiría desviar parte del agua antes de su paso por Salinetes y conducirla hacia Elche con menor salinidad. Guilabert consideró que esta actuación forma parte de una tarea más amplia todavía pendiente: “Revitalizar el río Vinalopó y hacerlo mucho más útil”.

El presidente de la Acequia Mayor del Pantano, Francisco Picó, explicó el origen del agua que llega desde el Vinalopó hasta los huertos y mostró cómo se distribuye entre las acequias / Áxel Álvarez

Cuando presentó la campaña, Guilabert explicó que “nuestro objetivo es sensibilizar a la población sobre la importancia del río Vinalopó desde el punto de vista histórico, ambiental y social”. La recogida de residuos, las explicaciones sobre el riego tradicional y la participación de voluntarios de distintas edades permitieron trasladar ese mensaje sobre el terreno. “Queremos implicar a personas de todas las edades y perfiles en una actividad que une naturaleza, voluntariado y convivencia”, señaló.

El balance final dejó alrededor de 200 kilos de materiales retirados y una conclusión clara para Cruz Roja: limpiar una parte del cauce resulta útil, pero no basta. El objetivo de fondo es modificar la forma en la que la ciudadanía mira a un río que durante generaciones ha condicionado la agricultura, el paisaje y la historia de Elche.