Detenidos en Elche por intentar robar un cordón de oro a punta de cuchillo

Quilates, un arma blanca y una víctima. Dos hombres de 22 y 24 años han sido detenidos en Elche después de intentar robar una cadena de oro a un viandante y portar diversos objetos de posible origen ilícito, entre ellos más joyas, relojes, herramientas, llaves de vehículos y dos cuchillos cuya procedencia no pudieron acreditar.

Tal y como traslada el gabinete de comunicación del Ayuntamiento, los hechos ocurrieron en la Avenida de la Libertad, sin especificar cuando, donde la víctima alertó al 092 de que acababan de intentar arrancarle una cadena del cuello. La rápida llamada permitió movilizar a varias patrullas de la Policía Local, que localizaron poco después a dos individuos cuyas características coincidían con la descripción facilitada.

Una vez en el lugar, la víctima identificó a uno de los sospechosos como el autor del intento de robo. Además, describió con precisión el cuchillo que supuestamente llevaba en el bolsillo trasero del pantalón, circunstancia que fue comprobada por los agentes durante la intervención.

Avenida de la Libertad de Elche en imagen de archivo / Áxel Álvarez

Registro

En el registro de sus pertenencias, los policías encontraron varias joyas, relojes, herramientas, llaves de vehículos y dos armas blancas. Al no poder justificar el origen de estos efectos, los agentes consideraron que podrían proceder de actividades delictivas, por lo que ambos fueron arrestados como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación.Los detenidos fueron trasladados posteriormente a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.

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La Policía Local de Elche ha recordado la importancia de comunicar de inmediato al 092 cualquier robo, intento de tirón o situación sospechosa en la vía pública. Según destacan los agentes, una descripción rápida de los hechos, de las personas implicadas y de la dirección de huida puede resultar determinante para facilitar la actuación policial y la detención de los responsables.