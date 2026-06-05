Elche homenajea a 26 mayores de 90 años y dos centenarios

Elche rendía homenaje este viernes a 26 vecinos mayores de 90 años y a dos personas centenarias en una gala celebrada en el Gran Teatro. El acto, organizado por la Concejalía de Infancia, Familia y Mayores, alcanzaba su tercera edición con el objetivo de reconocer la trayectoria vital de una generación que ha atravesado buena parte de la historia reciente de la ciudad.

Familiares, representantes municipales y público acompañaban a los homenajeados en una jornada concebida para situarlos en el centro de la celebración. El alcalde, Pablo Ruz, y la edil del área, Aurora Rodil, recibían personalmente a los protagonistas antes del inicio de la gala.

El Gran Teatro lucía casi completo en la Gala de Homenaje a los Mayores de Elche / INFORMACIÓN

Un reconocimiento con dos centenarios

La previsión inicial era distinguir a 30 personas mayores de 90 años, aunque finalmente participaban 26 debido a problemas de salud surgidos durante los últimos días. A ellos se sumaban dos vecinos que han cumplido 100 años durante este 2026.

“Desde el Ayuntamiento estamos felices de festejar, de homenajear y hacer un tributo sencillo, pero muy sentido a nuestros mayores de 90 años”, explicaba Rodil antes del acto. La concejala destacaba que la gala se había preparado con especial cuidado: “Va a ser un homenaje hecho con amor, pero también con algunas sorpresas que tenemos, donde los mayores van a ser protagonistas”.

El alcalde y la concejala Aurora Rodil entregaron los reconocimientos a los mayores en el Gran Teatro de Elche / INFORMACIÓN

La edil insistía en el carácter emocional de una cita pensada para devolver parte del cariño y del reconocimiento que, a su juicio, merece esta generación. “Es un homenaje hecho con mucho amor, donde ellos son los protagonistas y en el que están felices por recibir este cariño tan merecido”, añadía.

Recuerdos y actuaciones musicales

Durante la gala se proyectaba un vídeo conmemorativo con un repaso por algunos de los principales acontecimientos vividos por esta generación. La pieza audiovisual precedía al reconocimiento conjunto de los homenajeados, que acudían al Gran Teatro acompañados por sus familiares.

El programa incluía además distintas actuaciones musicales. La compañía flamenca de Yolanda García subía al escenario junto a la artista de las castañuelas Sonia de la Cámara, en una combinación de música y baile pensada para reforzar el carácter festivo del encuentro. También actuaba la Coral y Rondalla de la Tercera Edad del Polivalente de Carrús.

El alcalde y la edil Aurora Rodil recibieron a los mayores homenajeados por el Ayuntamiento de Elche / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento convertía así el Gran Teatro en un espacio de memoria compartida, con una gala que iba más allá de una entrega protocolaria de distinciones. El propósito era reconocer públicamente a quienes han contribuido durante décadas a construir la ciudad desde sus familias, sus profesiones y sus barrios.

Visitas a domicilio

Pablo Ruz defendía la continuidad de un acto que calificaba como imprescindible. “Es un acto muy necesario para reconocer la trayectoria y la vida de nuestros mayores”, afirmaba el alcalde.

El regidor recordaba que este homenaje se sumaba a otras iniciativas municipales, como el envío de cartas de felicitación o las visitas a domicilio que el Ayuntamiento realiza cuando un vecino cumple cien años. “Además de las cartas que les mandamos para felicitarles los años y la vida, esos centenarios, que en Elche la cifra es muy considerable, solemos ir a visitarlos a casa y es uno de los actos más bonitos de los que se celebran”, señalaba.

Rodil coincidía en destacar la carga humana de estos encuentros. “Realmente nos emocionamos mucho cuando vamos a casa porque incluso en algunos casos nos han reconocido a él como alcalde y a mí como médico”, explicaba la concejala. La edil añadía que los mayores “se ponen absolutamente felices con que les demos un poquitito de cariño y deberíamos darles un millón de cariño por lo que les debemos”.

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La tercera edición de la gala consolidaba así una cita concebida como tributo a la longevidad y a la memoria. El Gran Teatro acogía una jornada en la que los mayores dejaban de ser únicamente espectadores para convertirse en los protagonistas de un reconocimiento colectivo de la ciudad.