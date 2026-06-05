Conmemoración
El Misteri trae a Elche al maestro de capilla de Roma para clausurar su XXV aniversario como Patrimonio de la Humanidad
Marco Frisina visitará la ciudad del 8 al 11 de junio y dirigirá el concierto extraordinario de la Capella y la Escolanía de La Festa en Santa María
El Misteri d’Elx traerá a Elche del 8 al 11 de junio a monseñor Marco Frisina, maestro de capilla de la Catedral de Roma y una de las figuras más reconocidas de la música sacra contemporánea. El compositor y director italiano protagonizará varias sesiones formativas con la Capella y la Escolanía de La Festa y dirigirá el miércoles 10 de junio un concierto extraordinario en la basílica de Santa María con el que se cerrará la programación del XXV aniversario de la declaración del Misteri como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
La actuación comenzará a las 21 horas, con apertura de puertas media hora antes, a las 20.30 horas. La entrada será libre hasta completar el aforo. Sobre el escenario estarán la Capella y la Escolanía del Misteri d’Elx, acompañadas por la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche. El repertorio estará integrado exclusivamente por composiciones de Frisina.
Cuatro días en Elche
La visita permitirá que los cantores de La Festa trabajen directamente con un músico de amplia trayectoria internacional. Durante su estancia, Frisina participará en diversas sesiones formativas junto a las voces adultas e infantiles del Misteri, antes de ponerse al frente del concierto de clausura.
La agenda incluirá además diferentes recepciones institucionales en la basílica de Santa María, el Ayuntamiento de Elche y la Casa de la Festa. También se ha programado un encuentro organizado por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Elche.
El Patronato del Misteri d’Elx culminará así una programación conmemorativa destinada a recordar los veinticinco años transcurridos desde el reconocimiento internacional de La Festa por parte de la Unesco. El concierto extraordinario se convertirá en el broche final de los actos organizados durante este aniversario.
Una figura internacional de la música litúrgica
Sacerdote, músico, compositor y biblista romano, Marco Frisina ejerce actualmente como maestro de capilla de la Catedral de Roma y rector de la basílica de Santa Cecilia en Trastevere. Su trayectoria está estrechamente vinculada a la música litúrgica y a algunos de los principales acontecimientos celebrados por la Iglesia católica durante las últimas décadas.
Frisina es autor de más de 150 composiciones litúrgicas difundidas internacionalmente y presentes de forma habitual en el repertorio de coros y comunidades cristianas de numerosos países. Su obra ha sido interpretada en algunos de los encuentros más relevantes de la Iglesia y le ha situado como una de las personalidades más influyentes de este ámbito musical.
Entre los principales hitos de su carrera figura la composición del Himno Oficial del Jubileo del Año 2000, realizada por encargo de San Juan Pablo II. También ha sido responsable musical de distintos acontecimientos jubilares celebrados en Roma.
Clausura en Santa María
El momento central de la visita llegará el miércoles 10 de junio en Santa María, el mismo templo donde cada mes de agosto se representa el Misteri d’Elx. La basílica acogerá un programa formado únicamente por obras del compositor italiano e interpretado conjuntamente por las voces de La Festa y la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche.
La participación de la Escolanía permitirá incorporar las voces infantiles que tienen un papel esencial dentro de la representación asuncionista, mientras que la Capella aportará la experiencia de sus cantores adultos. La formación orquestal completará un concierto concebido como una cita singular dentro del calendario cultural y musical de la ciudad.
La visita de Frisina refuerza además la proyección internacional del Misteri d’Elx en un año especialmente simbólico para la representación. El Patronato pone fin con esta actividad a los actos del XXV aniversario de la declaración de la Unesco, un reconocimiento que consolidó a La Festa como una de las principales señas de identidad culturales de Elche y como una manifestación excepcional del patrimonio inmaterial.
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