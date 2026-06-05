"Aquí no pueden jugar nuestros niños": la queja que eleva el PSOE sobre el estado del Hort de la Veleta

Un huerto ilicitano por el que, pasen los años que pasen, parece que sigue sumido en la degradación. El PSOE de Elche salió este viernes a dar un tirón de orejas al alcalde, Pablo Ruz, por el mal estado de mantenimiento del Hort de la Veleta en Puertas Coloradas, trasladando las quejas que han recopilado de residentes que acuden al lugar y que se topan con deficiencias que afectan tanto a la imagen del espacio como a la seguridad y comodidad de quienes lo utilizan habitualmente.x

La edil María José Martínez le reclamó al bipartito de PP y Vox que actúe de forma urgente para garantizar la limpieza y la conservación de este enclave considerado parte del patrimonio histórico y cultural amparado por la Unesco por ser un huerto histórico. Y es que más allá de reprobar el estado de la zona también aprovecharon los socialistas para afear un cambio de actitud por parte del primer edil respecto a este enclave.

Ropa tirada y residuos en el Hort de la Veleta de Elche / INFORMACIÓN

Segundo plano

Martínez recordó que cuando el alcalde estaba en la oposición reclamaba de forma reiterada el cuidado y mantenimiento del pulmón verde, denunciando públicamente su deterioro y exigiendo actuaciones al anterior equipo de gobierno de PSOE y Compromís. Sin embargo, los socialistas lamentaron que ahora, al frente del Ayuntamiento, el espacio haya estasdo relegado al segundo plano para dirigir recursos del Ayuntamiento a otras iniciativas como la instalación de farolas, jardineras o la organización de actividades festivas, según sostuvieron desde el grupo municipal.

Más mimo

Hay que recordar que durante años los residentes han manifestado a las distintas corporaciones que se le de más mimo a este espacio, y que se ha ido adecentando de forma puntual. Una de las últimas disputas a cuenta de este huerto fue en 2019 cuando después de que el PP saliese a criticar el mal estado de la zona el anterior bipartito desplegase brigadas para poner a punto el entorno llenando un camión hasta arriba de ramas secas y maleza, aunque en aquel momento el Ejecutivo local se escudaba en que la limpieza estaba programada desde hacía tiempo.

Entonces los populares hablaban de focos de vertidos irregulares, al igual que ahora hacen desde el PSOE, que expusieron este viernes que habían llegado a ver de ropa abandonada en diferentes puntos del recinto, acumulación de vegetación seca, palmeras rotas y sin podar, así como residuos dispersos por todo el espacio. Asimismo, denunciaron la ausencia de papeleras, una carencia que, según indicó, queda reflejada en la existencia de bolsas de basura atadas a algunas de las propias palmeras.

Parques infantiles

Martínez subrayó que el Huerto de la Veleta constituye una zona frecuentada por vecinos y vecinas para pasear y transitar diariamente. No obstante, frena el acceso la imagen de dejadez. A esta situación se suma el deterioro que presenta el parque infantil ubicado en la zona. Según la oposición, el pan de cada día en la zona es la existencia de abundante vegetación creciendo sin control, baldosas levantadas o desaparecidas y elementos del mobiliario urbano, como bancos y columpios, que se encuentran en mal estado. En su opinión, estas deficiencias afectan directamente a la seguridad de los menores y de las familias que utilizan estas instalaciones. “Aquí no pueden jugar nuestros niños y niñas”, ha afirmado.