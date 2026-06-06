El Hospital General de Elche, líder en cirugía de hernias complejas

El Hospital General Universitario de Elche ha realizado por primera vez en la Comunidad Valenciana una técnica quirúrgica videoendoscópica extraperitoneal para tratar una hernia paraestomal compleja de gran tamaño. La intervención, mínimamente invasiva y de elevada dificultad técnica, permitió corregir una de las mayores eventraciones de este tipo abordadas hasta ahora por la Unidad de Pared Abdominal del centro ilicitano y facilitar una recuperación rápida: la paciente evolucionó favorablemente y pudo recibir el alta hospitalaria al cuarto día del postoperatorio, sin complicaciones ni síntomas.

Equipo que participó en la operación con la nueva técnica en Elche. | INFORMACIÓN

La cirugía supone un nuevo paso en el tratamiento de una patología que puede afectar a personas portadoras de una colostomía, especialmente a pacientes que han pasado previamente por intervenciones relacionadas con un cáncer de colon o de recto. El procedimiento se desarrolló mediante tres pequeñas incisiones en la pared abdominal y evitó entrar en la cavidad abdominal, una diferencia relevante respecto a la laparoscopia convencional porque reduce el riesgo de lesiones internas y limita las complicaciones asociadas al empleo de mallas quirúrgicas.

Una colostomía es una abertura creada quirúrgicamente en la pared abdominal para comunicar el intestino grueso con el exterior. A través de ese estoma, las heces se recogen en una bolsa. Este recurso resulta necesario en determinados pacientes, sobre todo cuando han sido tratados por tumores de colon o recto y la intervención obliga a modificar el tránsito intestinal.

Casos muy graves

Con el paso del tiempo, la zona abdominal donde se encuentra el estoma puede debilitarse. Cuando esto ocurre, existe el riesgo de que aparezca una hernia paraestomal, es decir, una salida del contenido abdominal alrededor de la abertura. En los casos de mayor gravedad, una parte de las vísceras puede desplazarse fuera de la pared abdominal, lo que genera limitaciones importantes en la vida cotidiana y convierte la reparación quirúrgica en una intervención especialmente compleja.

La paciente tratada en Elche presentaba una eventración paraestomal de grandes dimensiones. Se trataba de la mayor hernia de estas características intervenida hasta el momento por la Unidad de Pared Abdominal del Hospital General. La dificultad no residía únicamente en reparar la zona debilitada, sino también en recolocar adecuadamente el contenido visceral, reducir los riesgos asociados a la cirugía y favorecer una recuperación segura.

Un momento de la cirugía practicada en el Hospital General de Elche de forma pionera en la Comunidad Valenciana / INFORMACIÓN

Para acometer la intervención, se desplazó hasta Elche el doctor Juan Bellido, especialista procedente de Sevilla y uno de los profesionales con mayor experiencia en España en este tipo de procedimientos. Su participación se sumó al trabajo desarrollado por el equipo ilicitano en una operación que requería una elevada coordinación entre especialistas.

El General de Elche es, junto al Hospital General de Alicante, uno de los dos únicos centros de la provincia que cuentan con una Unidad específica de Pared Abdominal. El centro ilicitano actúa además como hospital de referencia para los casos de mayor complejidad procedentes del sur de la provincia de Alicante.

Tres pequeñas incisiones

La principal singularidad de la técnica empleada reside en su abordaje extraperitoneal. La intervención se realizó mediante videoendoscopia, un procedimiento que permite operar a través de pequeñas incisiones utilizando una cámara y material quirúrgico especializado. En este caso fueron necesarias tres incisiones en la pared abdominal.

A diferencia de otras técnicas, el equipo quirúrgico trabajó fuera de la cavidad abdominal. El abordaje evitó acceder al interior del abdomen y redujo así la posibilidad de provocar lesiones internas. También disminuyó los riesgos relacionados con el contacto de las mallas quirúrgicas con determinadas estructuras internas, una cuestión especialmente relevante en una paciente con una hernia de gran tamaño.

El jefe de la Unidad de Pared Abdominal, el doctor Rafael Ferrer Riquelme, explicaba que se trata de una de las técnicas «más avanzadas que existen actualmente para las hernias paraestomales complejas y la que mejores resultados está ofreciendo en cuanto a disminución de reaparición y recuperación del paciente».

La intervención no comenzó, sin embargo, en el quirófano. La complejidad del caso obligó a preparar a la paciente durante el mes anterior. El objetivo era adaptar progresivamente su organismo para facilitar la reparación quirúrgica y reducir el impacto de la operación.

Recolocación

Según detallaba Ferrer Riquelme, esta fase previa permitió «distender progresivamente la pared abdominal, facilitar la recolocación del contenido visceral y mejorar la capacidad respiratoria de la paciente antes de la cirugía». En este proceso participaron también los servicios de Radiología y Anestesiología, cuya colaboración resultó necesaria para afrontar la intervención con las mayores garantías posibles.

La planificación previa adquiere una especial importancia cuando parte del contenido abdominal se encuentra desplazado fuera de su ubicación habitual. La recolocación de las vísceras puede modificar el espacio disponible en el abdomen y afectar a la capacidad respiratoria. Por ello, el trabajo realizado durante las semanas anteriores permitió preparar la pared abdominal y mejorar las condiciones clínicas de la paciente antes de entrar en quirófano.

La recuperación posterior confirmó el buen resultado de la intervención. La paciente recibió el alta al cuarto día, sin complicaciones ni síntomas. Entre las principales ventajas de este tipo de cirugía figuran la reducción del dolor postoperatorio, la disminución de riesgos durante y después de la operación y una recuperación más rápida. Todo ello facilita una reincorporación más temprana a la vida cotidiana y laboral. Ferrer Riquelme subrayaba que «este tipo de intervenciones requieren una alta especialización y una planificación muy precisa, pero permiten ofrecer una mejor calidad de vida a pacientes con patologías abdominales especialmente complejas».

La primera operación con la nueva técnica fue muy seguida por los profesionales en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Los pacientes más difíciles

La Unidad de Pared Abdominal del Hospital General Universitario de Elche atiende alrededor de 36 casos complejos al año mediante diferentes procedimientos quirúrgicos avanzados. Además de Rafael Ferrer Riquelme, integran el equipo las doctoras Laura Armañanzas, Mónica Serrano y Carmen Zamora.

La unidad se ocupa de pacientes que presentan patologías de especial dificultad y que requieren una valoración individualizada. Las hernias de pared abdominal no responden siempre a un mismo patrón: sus características dependen del tamaño, la ubicación, las intervenciones previas, la situación clínica del paciente y la posible existencia de estomas, entre otros factores.

Las hernias paraestomales constituyen uno de los escenarios más complejos. La presencia de una colostomía obliga a extremar la planificación y a adaptar la estrategia quirúrgica a una anatomía modificada por intervenciones anteriores. Cuando la eventración alcanza grandes dimensiones, como sucedía en el caso tratado en Elche, el abordaje exige experiencia específica y una combinación de técnicas avanzadas.

La incorporación de procedimientos mínimamente invasivos permite ampliar las posibilidades terapéuticas para personas que, en algunos casos, conviven durante años con limitaciones físicas, molestias o dificultades para desarrollar actividades cotidianas. La mejora no se limita al resultado inmediato de la cirugía: también busca reducir el riesgo de que la hernia reaparezca y minimizar las complicaciones posteriores.

El jefe del Servicio de Cirugía General, el doctor Antonio Arroyo, destaca que «la incorporación de técnicas pioneras como esta consolida al Hospital General Universitario de Elche como centro de referencia en cirugía compleja y refleja la apuesta del servicio por la innovación y la mejora continua de la atención a los pacientes».

La intervención realizada en el hospital ilicitano reúne varios elementos especialmente relevantes: se trata del primer procedimiento de estas características desarrollado en la Comunidad Valenciana, se aplicó a la mayor eventración paraestomal atendida hasta ahora por la unidad y permitió que la paciente abandonara el hospital cuatro días después sin complicaciones.

Coordinación

La cirugía representa también un ejemplo del trabajo conjunto entre distintas especialidades. La preparación desarrollada durante el mes anterior, la participación de Radiología y Anestesiología, la incorporación de un especialista externo con experiencia nacional y la intervención de la Unidad de Pared Abdominal permitieron abordar un caso de alta dificultad con una estrategia planificada desde antes de la entrada al quirófano.

El Hospital General de Elche refuerza así su papel como centro de referencia para el tratamiento de patologías abdominales complejas en el sur de la provincia. La nueva técnica no sustituye automáticamente otros procedimientos, pero incorpora una alternativa avanzada para determinados pacientes con grandes hernias alrededor del estoma, una complicación que puede condicionar de forma significativa su movilidad, su autonomía y su calidad de vida.

La apuesta por un abordaje extraperitoneal, desarrollado a través de tres pequeñas incisiones, marca la principal diferencia respecto a técnicas convencionales. Evitar la entrada en la cavidad abdominal permite limitar riesgos, favorecer la recuperación y mejorar los resultados en un tipo de intervención que exige un conocimiento altamente especializado.

Con alrededor de tres decenas de casos complejos atendidos cada año, la Unidad de Pared Abdominal continúa ampliando su capacidad para asumir intervenciones que requieren una planificación precisa y un seguimiento individualizado. La operación realizada por primera vez en la Comunitat abre ahora una nueva vía para tratar a pacientes con colostomía que desarrollan grandes hernias paraestomales y necesitan una respuesta quirúrgica adaptada a su situación.