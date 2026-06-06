La red de canales permite a la nutria asentarse en El Hondo de Elche tras décadas desaparecida en Alicante

La nutria ha encontrado en la histórica red de acequias, azarbes y canales del Camp d’Elx un camino de regreso. La especie, que llegó a considerarse extinta en Alicante durante la segunda mitad del siglo XX, se ha asentado en El Hondo gracias a unas infraestructuras creadas para gestionar el agua de riego y que, con el paso del tiempo, también han terminado funcionando como auténticos corredores ecológicos. Esta es una de las principales conclusiones de la ruta organizada por ADR Camp d’Elx para poner en valor el patrimonio hidráulico del territorio y mostrar cómo la gestión tradicional del agua ha sido determinante tanto para la agricultura como para la conservación de algunos de los espacios naturales más importantes del sur de la provincia.

Los participantes en el entorno del canal de Riegos del Levante. / INFORMACIÓN

Recorrido

"Hemos hecho el recorrido que hizo la nutria para colonizar El Hondo", explica la ambientóloga Carolina García. Según señala, la especie llegó desde el tramo final del Segura aprovechando una red de infraestructuras hidráulicas que han actuado como un "corredor verde" entre distintos ecosistemas.

La ruta, en la que también recogieron residuos dentro de la iniciativa 1m² contra la basuraleza, reunió a una veintena de participantes y recorrió parte del entramado hidráulico que conecta el tramo bajo del río Segura con El Hondo. El itinerario comenzó en el Molino de San Antonio, en Guardamar del Segura, donde Riegos de Levante capta agua del río, y continuó por azarbes, acequias y elevaciones históricas que permiten distribuir los recursos hídricos por la Vega Baja y el Camp d’Elx.

Durante el recorrido, los participantes han recogido basuraleza. / INFORMACIÓN

Un proyecto

La primera cita documentada de la especie en el parque natural se registró en 2017. Dos años después ya se constató una presencia abundante y en 2020 se confirmó su reproducción regular dentro del humedal. Desde entonces, los seguimientos realizados han detectado ejemplares de forma continuada y la presencia de hembras con crías. Y, precisamente con el fin de medir la densidad y el número aproximado de nutrias presentes tanto en El Hondo como en el corredor hidráulico que conecta el humedal con el entorno del molino de San Antonio, están desarrollando un proyecto impulsado a través de Apadrinamientos Libera.

La recuperación de la especie representa uno de los ejemplos más visibles de la mejora ambiental experimentada por los ecosistemas acuáticos de la provincia en las últimas décadas. Y es que la nutria desapareció de numersosos cauces debido a la contaminación, la degradación de los hábitats y la presión humana, pero la mejora de la calidad de las aguas y la abundancia de alimento por la aparición del cangrejo rojo o la carpa han favorecido su expansión.

Deterioro

Sin embargo, el protagonismo de la jornada no recayó únicamente en la fauna. El objetivo principal fue reivindicar la importancia de un patrimonio hidráulico que, según los especialistas, continúa siendo un gran desconocido pese a haber moldeado el paisaje durante siglos. El biólogo Carlos Martín Cantarino contaba a este diario que "existe una idea de que el patrimonio cultural solo solo son castillos o santuarios, pero el patrimonio hidráulico de esta zona es una expresión de sabiduría histórica acumulada durante generaciones". Y es que, según el experto, muchas de estas infraestructuras han sufrido una progresiva pérdida de valor social e institucional que ha provocado la desaparición de elementos de gran relevancia. "Parte del patrimonio ya se ha perdido por pura desidia y la situación continúa", lamenta.

Residuos cerca de la primera elevación de Nuevos Riegos el Progreso. / INFORMACIÓN

Los expertos recordaron que ni El Hondo ni las Salinas de Santa Pola existirían tal y como se conocen hoy sin el trabajo desarrollado durante siglos por la mano de obra humana e insistieron en que su conservación depende de mantener vivos los usos tradicionales asociados al agua. "No es un patrimonio que pueda conservarse como si fuera una pieza de museo", advierte Martín Cantarino, "hay que limpiar canales, mantener compuertas, controlar los flujos de agua y seguir regando".

Mayor protección

Por su parte, Marga Guillén, representante de la asociación, reivindica que "son los hombres y las mujeres los que saben hacia dónde va el agua, cómo mantenerla y qué hacer para que pase de un sitio a otro, y esto está en deterioro y eso no lo puede solucionar la IA".

Por ello, ADR Camp d’Elx aprovechó la jornada para reclamar una mayor protección de este legado histórico y recordar que su conservación no solo afecta al pasado, sino también al futuro de ecosistemas como El Hondo. Un entramado de agua, conocimiento y trabajo colectivo que, siglos después de su creación, sigue permitiendo que especies como la nutria encuentren un lugar donde prosperar.