El bipartito de Elche llevará al pleno de julio la reparcelación del Parque Empresarial

El bipartito de PP y Vox en Elche prevé llevar al pleno del Ayuntamiento del próximo mes de julio, si no es posible antes, la reparcelación de la ampliación de Elche Parque Empresarial, uno de los pasos administrativos clave para desbloquear el crecimiento de este gran enclave económico. El alcalde, Pablo Ruz, avanzó a este periódico que el objetivo municipal es licitar las obras durante este año y tenerlas adjudicadas para que comiencen antes de las próximas elecciones de mayo.

El regidor respondió así a una pregunta sobre el estado de la ampliación del parque empresarial, un proyecto considerado estratégico por la falta de suelo industrial disponible y por la necesidad de ofrecer nuevas parcelas a empresas que quieren instalarse o crecer en el municipio. «Estamos con la reparcelación, que espero que venga al pleno de julio», señaló Ruz, antes de precisar que, tras ese trámite, llegará la licitación de las obras.

En la imagen se observa la parcela central que se ha dividido en tres para la ampliación de Elche Parque Empresarial / INFORMACIÓN

En verano

El alcalde explicó que el expediente avanza dentro de una tramitación compleja, pero ya encaminada. Ruz sostuvo que el calendario que maneja el Ayuntamiento pasa por poder hablar este mismo año de licitación y, posteriormente, de adjudicación.

«Yo espero que en este año podamos estar hablando de licitar obras seguro y adjudicar las obras, a ver si entre este año y el año que viene», apuntó. Preguntado por si la actuación podría estar adjudicada antes de las elecciones, el alcalde fue claro: «Más que probable que sí que tengamos ya las obras, por lo menos adjudicadas para empezar».

La ampliación se sitúa en el entorno del actual Parque Empresarial, junto a la Casa de la Mina, en el ámbito opuesto al suelo ya consolidado. Ruz recordó la localización tomando como referencia la Vía Parque en dirección a Torrellano o Alicante: a la derecha queda el parque empresarial actual, mientras que la ampliación se desarrollará en la parte izquierda.

Suelo más asequible

El alcalde quiso matizar una expresión utilizada por él mismo al referirse a los terrenos. «He dicho suelo caro y lo he dicho mal. Suelo de alto valor, que no es lo mismo», aclaró. Según explicó, el parque empresarial existente se ha convertido en un espacio de alto valor por su ubicación, actividad y prestigio, pero eso también ha elevado los precios y dificulta el acceso a nuevo suelo para muchas empresas.

La ampliación pretende corregir en parte esa situación. Ruz señaló que el nuevo ámbito será también un suelo de alto valor, pero «más asequible», con parcelas ordenadas y preparadas para su venta y compra en los próximos meses.

El proyecto se plantea como una respuesta a la demanda empresarial existente en Elche. La ciudad cuenta con uno de los parques empresariales más potentes de la provincia, pero su capacidad de crecimiento depende de disponer de suelo urbanizado, bien conectado y con condiciones competitivas. La ampliación busca precisamente abrir ese margen.

Una imagen del Parque Empresarial de Elche / Áxel Álvarez

Trabajo administrativo

Ruz reconoció que el proceso requiere una «labor muy compleja» desde el punto de vista administrativo, con trámites urbanísticos, reparcelación y futura licitación de obras. No obstante, insistió en que «está todo en marcha» y que el Ayuntamiento trabaja para activar cuanto antes una ampliación que considera fundamental para el futuro económico de la ciudad.

Elche Parque Empresarial se ha consolidado como uno de los principales motores de empleo y actividad del municipio. Su ampliación permitiría atraer nuevas inversiones, facilitar el crecimiento de empresas ya instaladas y aliviar la presión sobre un mercado de suelo industrial tensionado.

El anuncio se suma a otras operaciones empresariales y logísticas vinculadas al entorno productivo ilicitano, como el desarrollo del futuro Porta d’Elx, donde se ubicará PLD Space y la implantación de grandes proyectos estratégicos. En este contexto, el Ayuntamiento defiende que Elche necesita generar suelo disponible, competitivo y ordenado para no perder oportunidades de inversión.

La hoja de ruta municipal queda ahora fijada en tres pasos: llevar la reparcelación al pleno de julio a más tardar, licitar las obras durante este año y adjudicarlas antes de las elecciones. Con ese calendario, el Gobierno local aspira a que la ampliación del Parque Empresarial deje de estar en fase de expediente y pueda pasar al terreno de las obras.