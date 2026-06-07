Laura Rodrigo, Reina de las Fiestas de Elche: "Ya sentía una gran responsabilidad al representar a mi barrio; ahora, el doble"

Educadora infantil, festera desde la infancia y amante de los animales, Laura Rodrigo, la Reina Mayor de las Fiestas de Elche, inicia esta nueva etapa con ilusión y responsabilidad tras devolver a la Comisión Sector V Zona Sur la alegría de ver a una de las suyas proclamada Reina Mayor tres décadas después.

¿Qué pasó por su cabeza en el momento en el que dijeron su nombre?

La verdad es que lo último que esperaba era que me nombraran Reina, pero cuando dijeron mi nombre no me lo podía creer y mis compañeras me dijeron: "Laura, sal, eres tú". Y yo estaba saludando a la gente sin creérmelo y estaba todo el rato en shock. No me lo creía para nada, todavía sigo asimilando. Pero vamos, que sentí mucha emoción, no podía creerme que me vaya a convertir en la Reina Mayor de las Fiestas de Elche.

Laura Rodrigo, Reina de las Fiestas de Elche, en La Glorieta. / Héctor Fuentes

La elección

¿Cuál fue la reacción de su familia y la comisión cuando bajó del escenario?

Los escuchaba muchísimo, gritaron porque hace tiempo que no sacamos a una representante en Elche. Hace diez años fue la última y hace treinta que sacaron una Reina, así que estaban super emocionados, no se lo creían tampoco. De hecho, pensaban que ya no había posibilidades y cuando me nombraron estaban alucinado, se pusieron de pie, gritando.

¿Por qué pensaban que no había posibilidades?

Porque ser Reina es muy difícil y el nivel estaba muy alto este año porque todas estábamos muy preparadas.

Aroa Durá, Reina Infantil, junto a Laura Rodrigo, Reina Mayor de las Fiestas de Elche. / Héctor Fuentes

¿Y cómo terminaron la noche?

Estuvimos hasta pasadas las 3 de la mañana en la comisión, estuvimos comentando la noche y, sobre todo, celebrando que me habían elegido.

Responsabilidad festera

¿Qué responsabilidad tiene ser Reina para usted?

Ya como Reina de comisión sentía una responsabilidad grande, porque al final representas al barrio, así que ahora con Elche es doble responsabilidad y, sobre todo la importancia de dejar bien a tu ciudad allá donde vayas y representarla como se merece.

¿Cómo comenzó su vínculo con el mundo festero?

En 2009 me presenté. Tenía siete años y no salí, pero luego continué en el mundo festero porque mi hermana también siguió como Dama, y yo entré hace unos años como Dama Mayor y, finalmente, como Reina Mayor, así que llevo desde pequeña en la fiesta.

Laura Rodrigo y Aroa Durá leyendo el INFORMACIÓN. / Héctor Fuentes

¿Le ha dado algún consejo su hermana?

Me dijo que disfrutase del desfile y que fuera lenta, y le hice caso porque lo disfruté muchísimo. Miraba a todo el mundo y eso es lo que me llevo de la elección, sin duda.

Sueños y aficiones

Es Educadora Infantil, ¿cuál es su meta profesional?

Justo acabo de terminar las prácticas y, de hecho, el viernes que viene me gradúo, y mi idea es continuar formándome profesionalmente y académicamente en el mundo de la Educación Infantil.

Las dos Reinas de las Fiestas en La Glorieta de Elche. / Héctor Fuentes

¿Y sabían los niños y niñas, y el resto de educadores que se presentaba?

Sí, de hecho las educadoras me hicieron un regalo y me dijeron que esperaban que fuera Reina de Elche. Yo les dije que es muy complicado y, al final, se ha cumplido.

Además de la faceta de educadora, ¿qué otras aficiones tiene?

Me gusta mucho hacer manualidades, que son materiales didácticos para los niños. También me gusta hacer pilates, salir con mis amigos y pasear con mi perro, porque me encantan los animales.

La Reina de las Fiestas de Elche 2026. / Héctor Fuentes

Máxima representante

¿Cómo ha sido la relación con las candidatas durante todo este tiempo?

Muy buena, porque nos unía el querer representar a Elche, así que hemos hecho muy buenas migas. En las convivencias hemos compartido muchos momentos y en la elección, cada vez que salía una la abrazábamos porque, al final, había mucha emoción. Ha sido muy especial.

¿Y con las Damas que van a estar con usted durante todo el año?

La verdad es que, al empezar el año, conocí a Paula Esquiva y con Esther Pradera ya tenía relación desde antes de ser candidatas, así que estoy muy contenta de poder compartir este año con ellas.

Reina Infantil y Reina Mayor 2026. / Héctor Fuentes

¿Qué espera de este Reinado?

Disfrutarlo muchísimo, porque se pasa de manera fugaz. Espero disfrutarlo al máximo, ir a todos los lados a los que pueda y siempre con la mejor de las sonrisas y con el fin de hacer mucha piña con las demás chicas y con la gestora