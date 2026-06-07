Aroa Durá, Reina Infantil de las Fiestas de Elche: "Quiero vivirlo al máximo, vamos a pasarlo bomba"

Dos días después de ser elegida Reina Infantil de las Fiestas de Elche, Aroa Durá, de la Comisión de Valverde, todavía asimila una noche que recuerda con enorme emoción. Entre felicitaciones, celebraciones y el cariño de su entorno, comienza a mirar hacia un año que estará lleno de actos, experiencias y momentos inolvidables.

¿Cómo se sintió cuando escuchó su nombre resonar en el escenario?

Sentí mucha emoción porque no me lo creía, yo pensaba que no iba a salir… Había nenas que eran muy monas, así que no me lo podía imaginar.

Lucía Rodrigo, Reina Mayor; y Aroa Durá, Reina Infantil. / Héctor Fuentes

Familia

¿Y a quién dio el primer abrazo al bajar?

Se lo di a mi abuela, que estaba muy emocionada por ver que me habían elegido, es que nadie nos lo esperábamos.

¿Cuáles fueron las últimas palabras que le dijo su familia antes de subir al escenario?

Me decían que no me haga ilusiones, porque es muy difícil que te cojan y hay muchas niñas que también están muy preparadas.

¿Hay alguien en su familia que ya haya sido Reina o Dama?

De Elche, no, pero de una comisión, sí, y me dijo que mucha enhorabuena y que me lo merecía mucho.

Aroa Durá en La Glorieta de Elche. / Héctor Fuentes

La elección

¿Cómo celebró anoche la victoria?

Fuimos a la comisión y me hicieron un pasillo con globos y trompetas, estuvo muy chulo y fue muy emocionante.

¿Ha hecho amistad con las Damas?

Mis Damas son muy amables y me encanta estar con ellas, hemos hecho muy buen vínculo.

¿Qué cree que han visto los jueces en usted para elegirla Reina?

La verdad es que no lo sé, porque yo no esperaba que me eligiesen a mí. Supongo que se habrán fijado en mi forma de ser.

Las dos Reinas en La Glorieta de Elche. / Héctor Fuentes

Aficiones

Va al colegio de La Vallverda, ¿sabían sus amigos y amigas que se presentaba a Reina?

Sí, me desearon mucha suerte y me dijeron que es muy difícil llegar a ser Reina, es que es algo que no se puede adivinar.

Además de vivir las Fiestas de Elche, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Me gusta mucho la gimnasia y todo lo relacionado con el deporte. Hago balonmano, que es algo que me encanta.

La elección se realizó este sábado en la Rotonda de la Estación. / Héctor Fuentes / HECTOR FUENTES

Lo que está por venir

¿Cuál es su acto favorito de las fiestas?

La Nit de l'Albà, porque me gusta mucho el momento en el que lanzan la palmera. Además, el año pasado cené con mi familia y este año lo viviré con las demás representantes, va a ser muy chulo.

¿Y qué espera de este año?

Quiero vivirlo al máximo, seguro que vamos a pasarlo bomba.