Laura Rodrigo, de la Comisión Sector V Zona Sur, Reina Mayor de la Fiestas de Elche

Los nervios estaban a flor de piel mientras los últimos minutos parecían enternos. La esperanza y la incertidumbre se apoderaron de cada una de las candidatas hasta que llegó el instante en el que resonó el nombre de la nueva Reina Mayor de las Fiestas de Elche, Laura Rodrigo, de la Comisión Sector V Zona Sur. Junto a ella, las damas Paula Esquiva, de Abpr Avenida de Novelda y Esther Pradera, de Ángel de la Guarda Algoda Puçol, también resultaron afortunadas y acompañarán a la gran protagonista en la experiencia que les convierte en las grandes representantes de las fiestas ilicitanas.

Laura Rodrigo, mientras espera el veredicto. / Héctor Fuentes

Reina Infantil

El otro gran nombre que protagonizó la velada fue el de Aroa Durá, de la Comisión de Valverde, quien tomará el relevo como Reina Infantil. Asímismo, también se revelaron las damas que terminarán de conformar la nueva corte de honor, Valentina Doria de la Comisión Parque Aromas Ilicitanos y Daniela Rueda, de Abpr Avenida de Novelda.

La elección de la Reina Mayor de la Fiestas de Elche, en imágenes / Héctor Fuentes

La Rotonda del Parque Municipal atendió a más de 1.100 asistentes, entre los que se encontraron familiares, entes culturales de la ciudad y las diferentes comisiones de fiestas, quienes estuvieron expectantes para conocer los resultados finales de una gala cuya presentación corrió a cargo de Reme Belda, actriz que, además, tuvo el privilegio de ejercer como Dama Mayor de las fiestas de Elche en 2013, con lo que conocía de primera mano las sensaciones que recorrían los cuerpos de las aspirantes.

62 aspirantes

La elección de este año ha vuelto a confirmar el creciente interés por formar parte de las máximas representantes de las fiestas ilicitanas. En total, 62 jóvenes y niñas optaron por convertirse en reinas y damas de las Fiestas de Elche, una cifra que supone un nuevo récord de participación en la última década.

En la categoría mayor concurrieron 31 aspirantes de entre 18 y 26 años, procedentes tanto de barrios como de pedanías del municipio. Del total, 19 representaban a comisiones integradas en la Gestora de Festejos Populares y 12 pertenecían a la Unió de Festers del Camp d’Elx.

Más allá de la competición, la gala sirvió para reflejar la diversidad de perfiles de una generación que combina estudios, actividades extraescolares, deporte, música y otras aficiones con su implicación en el mundo festero y en las tradiciones de la ciudad.

El jurado

La responsabilidad de elegir a las nuevas representantes recayó en dos jurados independientes. En la categoría infantil, el comité estuvo presidido por la concejala de Educación, María Bonmatí, junto a la supervisora de Enfermería de Pediatría del Hospital General Universitario de Elche, Elena Mendiola; la fiscal de menores María José Peral; la directora del CEIP Luis Vives, María Asunicón Valero; y la psicóloga y escritora María Esclapez.

Por su parte, el jurado encargado de seleccionar a la Reina Mayor y sus damas estuvo presidido por la concejala de Cultura y Turismo, Irene Ruiz. Completaron el panel el delegado de la Fundación Fasfi e la Comunidad Valenciana, Juan José Briones; la empresaria del Grupo Serrano Automoción, Nunci Serrano; la magistrada y miembro de la sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, María José Boix; y la subdirectora de Enfermería del Hospital General Universitario de Elche, María Jesús Colomina.

Despedidas

La emoción también estuvo presente en la despedida de las representantes salientes, quienes desfilaron entre lágrimas. La Reina Mayor, Nuria Tejero, y la Reina Infantil, Carla García, dieron adiós a un año que difícilmente olvidarán, acompañadas por las damas mayores Claudia Cámara y Marta Martínez, y las damas infantiles Julia Ortiz y Patricia Martínez. Las seis recibieron el reconocimiento de los asistentes antes de entregar el relevo a la nueva corte de honor.

Espectáculo

La gala estuvo acompañada por las actuaciones de la escuela ilicitana de danza urbana y contemporánea, Positive Dance, bajo la dirección coreográfica de José Javier Coll. El grupo protagonizó cuatro intervenciones repartidas a lo largo de la velada que sirvieron para amenizar las diferentes fases del acto. La primera actuación, "Shaed Trampoline", fue la encargada de abrir la noche. Posteriormente llegaron las coreografías "Titanium" y "Survivor", mientras que "Juego de Tronos" puso el broche artístico antes de que se conociera el veredicto final del jurado.

Novedad

La edición de este año, además, incorporó una modificación en el protocolo habitual del acto. Las candidatas mayores desfilaron únicamente con el traje regional, suprimiéndose el tradicional pase en traje de gala que había formado parte del desarrollo de la elección en anteriores ocasiones.

Durante la ceremonia también intervino Pablo Ruz, quien dio un discurso centrado en la importancia de fomentar las fiestas de Elche.

Así, con la elección ya resuelta, las nuevas reinas y damas inician ahora un año intenso de actos, celebraciones y responsabilidades en el que tendrán la misión de representar a Elche y sus fiestas dentro y fuera del municipio.