Más de 200 agentes de Policía participan en una redada contra las falsificaciones en el mercadillo del Martínez Valero en Elche
Europol, Interpol y la Olaf también participan en la operación, que obligó a cerrar el recinto y pilló por sorpresa a compradores y vendedores
Operativo sin precedentes en el mercadillo del estadio Martínez Valero del Elche. Más de 200 agentes de Policía Nacional junto a Europol, Interpol y la European Anti-Fraud Office (Olaf) están en estos momentos en el mercado que permanece cerrado ante la sorpresa de la gente que acudía a él. En cualquie caso, tambien se han hecho otros registros en otros puntos de venta de calzado, bisutería y demás. Prácticamente los únicos puestos que se han salvado de los registros son los de frutas, verduras y alimentación.
La intervención ha pillado de sorpresa a todo el mundo. A las 12 horas del medio día continuaban entrando furgones policiales y todavía no hay cifras claras porque continuan los registros en las paradas, pero se estima que va a haber multitud de detenidos y de artículos requisados.
Algunas calles de aceceso estaban cerradas para no intervenir en los registros y el vallado del campo de futbol está totalmente cerrado. El operativo se inició en torno a las 10 horas de la mañana, cuando en el mercado, que funcionaba con normalidad, irrumpieron más de 200 agentes, uno por cada puesto. En ese momento, alertaron a los vendedores de que no podían tocar nada de los puestos y les comunicaron a los compradores que tenían que abandonar el recinto. A raíz de ahí, se iniciaron los registros, y no fue hasta dos horas después cuando a los puntos de venta de alimentación se les dio premiso para recoger, mientras seguuía el operativo de los puestos de bolsos, bisutería, zapatos y camisetas.
Uno de los vendedores afectados, José Antonio Martínez, que tiene un puesto de pan y pastelería, cifró en 580 euros las pérdidas que le va a ocasionar la redada, entre otras porque a partir de las 10 horas ya no pudieron vender y pasadas las 12 todavía continuaban dentro recogiendo la mercancía. "Esto es un desastre para nosotros, porque cuando no llueve, hace viento y este domingo encima esto".
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