Más de 200 agentes de Policía participan en una redada contra las falsificaciones en el mercadillo del Martínez Valero en Elche

Operativo sin precedentes en el mercadillo del estadio Martínez Valero del Elche. Más de 200 agentes de Policía Nacional junto a Europol, Interpol y la European Anti-Fraud Office (Olaf) están en estos momentos en el mercado que permanece cerrado ante la sorpresa de la gente que acudía a él. En cualquie caso, tambien se han hecho otros registros en otros puntos de venta de calzado, bisutería y demás. Prácticamente los únicos puestos que se han salvado de los registros son los de frutas, verduras y alimentación.

La intervención ha pillado de sorpresa a todo el mundo. A las 12 horas del medio día continuaban entrando furgones policiales y todavía no hay cifras claras porque continuan los registros en las paradas, pero se estima que va a haber multitud de detenidos y de artículos requisados.

Algunas calles de aceceso estaban cerradas para no intervenir en los registros y el vallado del campo de futbol está totalmente cerrado. El operativo se inició en torno a las 10 horas de la mañana, cuando en el mercado, que funcionaba con normalidad, irrumpieron más de 200 agentes, uno por cada puesto. En ese momento, alertaron a los vendedores de que no podían tocar nada de los puestos y les comunicaron a los compradores que tenían que abandonar el recinto. A raíz de ahí, se iniciaron los registros, y no fue hasta dos horas después cuando a los puntos de venta de alimentación se les dio premiso para recoger, mientras seguuía el operativo de los puestos de bolsos, bisutería, zapatos y camisetas.

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Uno de los vendedores afectados, José Antonio Martínez, que tiene un puesto de pan y pastelería, cifró en 580 euros las pérdidas que le va a ocasionar la redada, entre otras porque a partir de las 10 horas ya no pudieron vender y pasadas las 12 todavía continuaban dentro recogiendo la mercancía. "Esto es un desastre para nosotros, porque cuando no llueve, hace viento y este domingo encima esto".