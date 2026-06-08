La carta de alumnos del IES Gran Alacant a la alcaldesa de Santa Pola: "El agua no es un lujo"

Los episodios de calor que están marcando el final del curso escolar en la provincia de Alicante han encontrado eco en una reivindicación tan sencilla como básica. Los alumnos de 2º de ESO del IES Gran Alacant, que se levantó hace tres años de forma provisional con aulas prefabricadas, han decidido dirigirse directamente por carta a la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, para denunciar una situación que aseguran sufrir a diario: la ausencia de fuentes de agua en el instituto y la obligación de recurrir a una máquina expendedora para poder hidratarse durante la jornada escolar.

La iniciativa parte de los propios estudiantes, que han redactado la misiva en la que exponen las dificultades que genera la falta de acceso gratuito al agua en un momento en el que las temperaturas se han disparado en buena parte de la provincia. En el escrito recuerdan que muchos alumnos solo pueden beber agua comprando botellas en la máquina instalada en el centro, con un coste de 50 céntimos cada una. Una cantidad aparentemente pequeña, pero que, según explican, acaba suponiendo un gasto constante para muchas familias.

Los estudiantes señalan además que no todos los jóvenes disponen de dinero cada día para adquirir una botella. "Hay alumnos que a veces no llevan dinero y no pueden comprarse agua, así que tienen que pedir a compañeros o aguantar hasta llegar a casa", exponen en el citado documento.

"El agua no es un lujo"

La principal idea que trasladan los alumnos es que el acceso al agua potable no debería depender de la capacidad económica de cada estudiante. En su escrito recuerdan que se trata de una necesidad básica, especialmente durante los meses de más calor y sobre todo cuando terminan de las clases de Educación Física.

La carta también pone el foco en las consecuencias que puede tener una hidratación insuficiente entre adolescentes. Los alumnos advierten de que no beber suficiente agua les puede provocar dolores de cabeza, mareos, cansancio o problemas de concentración, circunstancias que afectan directamente al rendimiento académico y al bienestar durante la jornada escolar.

Otro de los argumentos utilizados es el medioambiental. Los estudiantes consideran que la instalación de fuentes permitiría reducir significativamente el consumo de botellas de plástico desechables. Según exponen, muchos alumnos podrían acudir al instituto con recipientes reutilizables y rellenarlos cuando fuera necesario.

A la espera

La reivindicación adquiere además una dimensión especial por las características del propio centro educativo, que abrió sus puertas a finales de 2023 entre la calle Monte y la Avenida Escandinavia como una solución provisional para atender la creciente demanda educativa de esta zona de Santa Pola.

Desde entonces, la actividad docente se desarrolla en un recinto compuesto por aulas prefabricadas, mientras se sigue esperando la construcción del instituto definitivo. Por lo tanto, la falta de fuentes es una de las limitaciones propias de un complejo concebido inicialmente como una solución transitoria para los próximos años, teniendo en cuenta que el trámite es largo. Han pasado dos años desde que se adjudicó la redacción del proyecto y cuando se abrió este emplazamiento se daba un plazo de entre cuatro y cinco años para que estuviese perfilado el inmueble definitivo para el que se consignó en el último presupuesto una partida de 10,9 millones de euros. Aún y así, desde el Ejecutivo local responden a esta demanda asegurando que la instalación de fuentes ya está prevista.

Próximo curso

A nivel municipal explican que los dispositivos ya han sido adquiridos y que únicamente falta ejecutar las obras de albañilería necesarias para su colocación definitiva. Según detallan desde el Consistorio, se instalarán dos fuentes aprovechando los trabajos de ampliación de módulos que se llevarán a cabo este verano en el centro educativo, y con la que se hará una redistribución del espacio, con lo que estarán activas ya de cara al próximo curso.

La demanda de estos alumnos, y que también han elevado docentes, llega en medio de la huelga educativa y en unos días en los que numerosos colegios e institutos han denunciado temperaturas superiores a los 30 grados en las aulas desde primera hora de la mañana.

En 2023 el Ejecutivo local apuntaba a que los módulos estarían instalados de cuatro a cinco años hasta el instituto definitivo / INFORMACIÓN

Mareos y lipotimias

En algunos centros de Alicante, Elche y la Vega Baja se han llegado a registrar entre 33 y 35 grados durante las horas lectivas. Las elevadas temperaturas han provocado mareos y lipotimias, han obligado a trasladar clases a otros espacios e incluso han llevado a algunas familias a recoger antes a sus hijos ante las condiciones existentes en determinados centros.

La situación ha desembocado en una oleada de protestas por parte de docentes, equipos directivos y asociaciones de familias, caldeados también por la huelga, que reclaman soluciones estructurales para combatir el calor en las aulas. Entre las medidas demandadas figuran mejoras en la climatización, cambios en el calendario escolar y actuaciones que garanticen unas condiciones adecuadas para el aprendizaje ante episodios de altas temperaturas.

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La presión acumulada durante los últimos días ha llevado incluso a la Conselleria de Educación a permitir medidas excepcionales de organización en los centros para aliviar los efectos del calor y responder a las quejas planteadas por la comunidad educativa.