Arranca la reforma del entorno de Santa María en Elche con el foco puesto en las Fiestas y en los peatones

La reforma integral del entorno de la basílica de Santa María ya está en marcha, tal y como anunciaba INFORMACIÓN, con una hoja de ruta marcada por dos prioridades: compatibilizar los trabajos con las Fiestas de Elche y devolver espacio al peatón en uno de los enclaves patrimoniales más visitados de la ciudad. La plaza del Congreso Eucarístico permanecerá completamente transitable durante las celebraciones patronales y la intervención principal sobre su zona central no comenzará hasta el 16 de agosto, una vez concluidos los actos religiosos, culturales y festivos que cada verano concentran a miles de personas alrededor del templo.

Mientras tanto, la empresa adjudicataria avanzará en los laterales y en las calles próximas, como en la plaza situada cerca del Palacio de Altamira o en la calle de La Fira. La actuación, valorada en 2,9 millones de euros, tendrá una duración estimada de entre nueve y once meses y transformará un espacio que no experimentaba una reforma integral desde 1988. Además de renovar pavimentos y eliminar desniveles, el proyecto reducirá la velocidad del tráfico en la calle de Traspalacio, ampliará de forma considerable el paso de peatones de esta zona y reforzará la conexión entre Santa María, el parque, el castillo, las ruinas y el resto del casco histórico.

El alcalde visitaba este lunes el inicio de los trabajos en la plaza del Congreso Eucarístico de Elche y ponía el foco en conseguir continuidad con la fuente de Traspalacio / V. L. Deltell

Un «modelo puzzle» para respetar las celebraciones

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, presentó este lunes el inicio de las obras junto al arquitecto responsable del proyecto y explicó que la intervención se ejecutará mediante fases sucesivas. Conforme concluya la actuación en un sector, se habilitará ese espacio y se abrirá un nuevo frente de trabajo.

“Vamos a ir compatibilizando. Va a ser un modelo puzzle, en el que vamos terminando un espacio y vamos abriendo otro”, señaló el regidor. El Ayuntamiento pretende evitar afecciones innecesarias durante las próximas semanas y garantizar que la plaza pueda utilizarse con normalidad durante los días centrales de las fiestas patronales.

El arquitecto precisó que, antes de agosto, las obras se concentrarán en las zonas aledañas. “La idea es no impedir ningún acto de los que se realizan en la plaza. Siempre va a poder utilizarse este recinto y durante las fiestas patronales la plaza estará totalmente abierta, con circulación absoluta durante esa semana de fiestas”, explicó.

El paso de peatones de Traspalacio será el triple de grande, según exponía el alcalde de Elche, para dar continuidad entre plazas / V. L. Deltell

La actuación principal comenzará “a tope”, en palabras del alcalde, a partir del 16 de agosto. Hasta entonces se trabajará en puntos que permitan avanzar sin interferir en el calendario festivo y sin impedir el acceso a la basílica.

La planificación tiene en cuenta también la actividad de los negocios de hostelería del recinto. El Ayuntamiento ya mantuvo reuniones con los establecimientos afectados y prevé aplicar una bonificación de la tasa de terrazas. Durante las distintas fases, las mesas y sillas podrán trasladarse provisionalmente a espacios próximos. La intención es reducir el impacto económico de una intervención prolongada en una zona con una intensa actividad turística y hostelera.

Más espacio para caminar y menos velocidad

La reforma no se limitará a una mejora estética. Uno de sus objetivos principales será corregir la configuración heredada de los años ochenta, cuando se construyeron distintas plataformas elevadas y escalones que todavía fragmentan la plaza y dificultan la movilidad y la accesibilidad. El alcalde explicó que las elevaciones actuales no responden a ninguna necesidad estructural. “Nos preguntábamos qué sentido tenían todos estos escalones. Realmente, ninguno, porque esto no está sobre ningún forjado. Simplemente se decidió hacer estas elevaciones en su momento, en los años 80”, añadió.

Operarios de la unión de empresas adjudicataria colocando las vallas de obra en la plaza del Palau, con la escultura «Geografía de la memoria» de Eutiquio Estirado / V. L. Deltell

La actuación permitirá igualar cotas desde los bajos de los edificios hasta Santa María, eliminar barreras arquitectónicas y homogeneizar un ámbito en el que actualmente conviven hasta siete tipos diferentes de pavimento. También se actuará sobre los soportales y portales de las comunidades próximas, aunque algunos de esos espacios no sean de titularidad municipal, para evitar que la transformación quede incompleta.

El proyecto modificará además la relación de la plaza con el tráfico rodado. El Ayuntamiento considera que la circulación desde Maestro Albéniz y Traspalacio debe adaptarse a la importancia patrimonial del enclave y reducir la velocidad de los vehículos que atraviesan la zona. Según señaló el alcalde, algunos conductores llegan a circular por este punto a más de 60 kilómetros por hora.

“No podemos tener una calle con velocidades que a veces superan los 60 kilómetros por hora en una zona patrimonial de tal envergadura”, defendió Ruz. Para corregir esta situación se instalarán dispositivos reductores de velocidad y se ampliará el actual paso de peatones.

La propuesta municipal es que el cruce deje de funcionar como un paso de cebra convencional y se convierta en una prolongación visual y peatonal de la plaza. El itinerario se extenderá desde los soportales hasta prácticamente el Palacio de Altamira y permitirá reforzar la conexión con el parque y las fuentes próximas. “Ya basta de barreras delimitadas por los coches, que no construyen ciudad, sino que lo que hacen es dividir”, sostuvo el alcalde. “Esto está pensado para la gente, no para los coches”.

La reforma del entorno de Santa María comienza por la plaza del Palau en Elche / V. L. Deltell

Árboles, sombras y continuidad patrimonial

La transformación incorporará también más vegetación. El Ayuntamiento prevé triplicar el número de árboles e incluso cuadruplicar la presencia de verde en determinados puntos. Las palmeras existentes se conservarán y convivirán con nuevos ejemplares destinados a generar zonas de sombra y hacer más habitable el entorno. “Se triplican árboles, se generan sombras, se generan espacios, se generan nuevos ámbitos, que es lo que la plaza necesita”, destacó Ruz.

La escultura con fuente actual, obra del artista Euriquio Estirado, se mantendrá muy cerca de donde está, aunque será desplazada unos metros. El cambio permitirá reforzar la perspectiva visual hacia la torre campanario de Santa María y ordenar la diagonal que conecta la basílica con el Palacio de Altamira y el parque. La intervención contempla asimismo una lámina de agua ligeramente elevada respecto al suelo para evitar problemas de accesibilidad. Su diseño pretende evocar el cielo abierto del Misteri d’Elx reflejado en el agua.

El proyecto renovará también el mobiliario urbano y la iluminación. En la plaza conviven actualmente hasta seis modelos de farolas, fruto de intervenciones parciales realizadas en distintos momentos. La nueva urbanización permitirá utilizar elementos homogéneos y coherentes con el diseño implantado en calles céntricas como Corredera.