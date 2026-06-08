Cáritas destinará 700.000 euros a la reforma del centro de acogida de Elche para ganar plazas de emergencia

Dignificar espacios que un día fueron lugares de paso de una noche para personas sin techo con tal de cambiar la apariencia de albergue. Es el reto que se marca Cáritas Interparroquial de Elche que en los últimos días ha dado un paso decisivo en el planteamiento de la remodelación de su centro de acogida. La organización humanitaria ha solicitado ya al Ayuntamiento la licencia de obras para acometer una profunda reforma del centro de la calle Cauce, una intervención estimada en cerca de 700.000 euros, casi el doble de lo calculado inicialmente, en parte por el incremento generalizado de los costes de construcción.

Enfermedad mental

El propósito es conseguir que las estancias estén más adaptadas a las necesidades actuales de las personas sin hogar, partiendo de la base de que cada vez hay personas con situaciones cronificadas que requieren una estancia de meses e incluso se da la casuística de que cada vez hay más mayores que no tienen cabida en residencias o incluso con trastornos mentales sin disposición de recursos específicos.

En cuanto al proyecto, pese a que está concebido desde hace años, ha ido tomando forma en los últimos meses y ya cuenta con el aval técnico de la Generalitat en lo relativo a los requisitos exigidos para mantener el concierto de plazas.

Uno de los dormitorios panelados que se sustituirán por habitaciones de obra / AXEL ALVAREZ

Con lo que ahora la organización está a la espera de la respuesta municipal, con lo que está en el tejado de Urbanismo la luz verde. Desde Cáritas confían en que la licencia pueda resolverse después del verano para iniciar las obras antes de que finalice el año o a más tardar a principios de 2027 con las esperanzas puestas en que el siguiente verano estén completada la intervención, que se tendrá que acometer por fases, con lo que según Jaime Pascual, director de Cáritas Elche, se tendrá que diseñar un complejo plan de reorganización para evitar el cierre temporal del recurso en vista de que la remodelación se podría extender unos cuatro meses.

La previsión es aprovechar los ocho pisos tutelados que la organización gestiona en Elche para reubicar temporalmente a algunos usuarios, con la complejidad añadida de que estos recursos habitaciones se pusieron en marcha para aquellas personas atendidas por Cáritas que han dado un paso más hacia la autonomía personal y no para quienes acaban de llegar y necesitan más atenciones.

En cuanto al avance administrativo, la dirección tiene previsto reunirse la próxima semana con técnicos municipales para revisar el expediente. «Ya tenemos fecha para sentarnos con ellos y ver si hay alguna cuestión que corregir o algún impedimento», con lo que esperan que el proyecto, una vez ya con los trámites presentados, pueda agilizarse al máximo.

Más plazas

La actuación supondrá una renovación integral de la zona residencial del centro, donde actualmente viven alrededor de 40 personas. De ellas 31 están concertadas con el Consell en el centro de acogida y la idea es ampliar las plazas de emergencia subvencionadas en parte por el Consistorio. De esta tipología el centro dispone de cinco, cuatro para hombres y una para mujeres, ubicadas en la parte superior del inmueble. La intención de Cáritas es duplicar esa capacidad y alcanzar la decena.

Para lograrlo se reestructurarán dependencias y se actuará sobre espacios actualmente infrautilizados, manteniendo la filosofía de estos alojamientos temporales destinados a responder de forma inmediata a situaciones urgentes.

Un piso de Cáritas encima del centro de acogida donde pernoctan los usuarios más autónomos / AXEL ALVAREZ

Vivienda

La organización considera que reforzar esta atención de emergencia resulta prioritario en un contexto en el que la demanda de ayuda habitacional continúa creciendo y las situaciones de exclusión residencial son cada vez más complejas como alerta la propia memoria de 2025 de la organización diocesana presentada hace días en la que se hace énfasis en que el alto coste de los alquileres y la escasa oferta de vivienda asequible en un mercado inmobiliario tensionado está dejando fuera del sistema a miles de personas, abocándolas, incluso, a situaciones de hacinamiento, con casi la mitad de las personas que atienden viviendo en régimen de alquiler, y de ellas una de cada cuatro en una habitación arrendada dentro de una vivienda compartida. Cáritas el año anterior ya reconoció que había cuadriplicado el déficit en parte para sostener alquileres, de ahí que cada vez lleguen al recurso ilicitano más personas desesperadas.

Por el contrario, las plazas concertadas con la Generalitat se mantendrían prácticamente sin cambios. Por lo tanto, el objetivo principal con la reforma no sería aumentar el número de usuarios permanentes, sino disponer de más margen de maniobra para atender casos urgentes y mejorar la calidad de vida de quienes ya utilizan el recurso, porque cuando se diseñó hace dos décadas las estancias eran mucho más cortas.

Dignificar espacios

«Queremos adaptarlo a la realidad actual y dignificar los espacios», resume Pascual. Así, uno de los cambios más grandes será la reformulación de la veintena de «mini habitaciones» para que las camas dejen de estar divididas por paneles, dando efecto de taquilla, y tengan cerramientos de obra, lo que permitirá incorporar mobiliario básico que hasta ahora no tienen como armarios en las habitaciones con tal de que los usuarios aparquen el gesto de dejar sus pertenencias en cajas.

De igual forma, se mejorarían los baños y duchas para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida y actualizar distintos elementos del inmueble para ofrecer una mayor sensación de privacidad y de hogar, todo con tal de abandonar el concepto de albergue tradicional y avanzar hacia un modelo más residencial y centrado en los procesos de inclusión social.

La reforma también permitirá responder mejor a algunos de los perfiles que llegan actualmente al centro. La institución de Acción Social ya alertó el pasado año de que cada vez atiende a más personas con problemas de salud mental, dificultades de movilidad o situaciones de vulnerabilidad cronificadas, circunstancias que exigen espacios más adecuados para desarrollar un acompañamiento prolongado.

Las duchas se remodelarán para ser más accesibles / AXEL ALVAREZ

Junto a la mejora de las condiciones de alojamiento, la actuación incluirá medidas encaminadas a reducir el gasto energético del edificio. Cáritas prevé aprovechar la amplia terraza existente para colocar placas solares con las que revertir los elevados consumos debido a la actividad diaria que desarrollan que dispara a 70.000 euros anuales la factura eléctrica, a la que se suman los 20.000 euros de gasto en gas. Hay que tener en cuenta que el centro permanece abierto los 365 días del año y, además de las personas residentes, recibe diariamente a una treintena de usuarios que acuden a ducharse, recoger ropa o recibir otros servicios básicos.

Sin centro de baja exigencia Más de cuatro años después de que la organización humanitaria y el anterior bipartito de Compromís y PSOE anunciaran el centro de baja exigencia para personas sin hogar de Elche, el proyecto a tres bandas entre Ayuntamiento, Cáritas y Generalitat para reforzar el centro de pernocta está estancado. Aunque el Ayuntamiento, ya con PP y Vox en el Gobierno, formalizó la cesión de los terrenos de 700 metros por un periodo de 40 a 75 años y a expensas de una expropiación prometida el pasado mandato para duplicar el terreno, la entidad social señala que no hay avances con este proyecto y que la prioridad actual pasa por reformar los recursos existentes.

En cuanto a líneas de financiación, la intención de la organización es buscar ayuda externa para sufragar una parte importante de la inversión. Entre las vías que estudia se encuentran las convocatorias vinculadas a los fondos procedentes de la asignación tributaria del IRPF, donde podría implicarse el Consell, aunque por el momento se desconoce qué cantidad podrían percibir. En cuanto a la aportación municipal, recientemente se selló el nuevo convenio que vuelve a mantener la aportación en 220.000 euros para cubrir situaciones de emergencia, pero no ha trascendido que la Administración local se vuelque con la reforma o que amplíe la dotación futura en vista de que habría más plazas.

Mientras tanto, la diócesis mantiene el compromiso de sacar adelante el proyecto. Desde Cáritas recuerdan que la mejora de las instalaciones es una reivindicación histórica de la entidad y que la necesidad de modernizar el centro se viene planteando desde hace cerca de una década.