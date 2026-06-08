El Hospital General de Elche alcanza 34 especialidades docentes acreditadas

El Departamento de Salud Elche-Hospital General ha alcanzado las 34 especialidades acreditadas para la formación sanitaria especializada tras incorporar este año Otorrinolaringología y Urgencias y Emergencias. El avance consolida al centro ilicitano como uno de los hospitales docentes de referencia de la Comunitat Valenciana y coincide con un elevado grado de valoración interna: el 95% de sus residentes se declara satisfecho o muy satisfecho con la formación recibida.

Los datos se dieron a conocer durante el acto de bienvenida a los 68 nuevos residentes que comienzan su etapa formativa y de despedida de los 62 profesionales que completan este año su especialización. La cita coincide además con el vigésimo aniversario del Plan de Calidad Docente del departamento, una iniciativa pionera implantada en 2006 para evaluar periódicamente las unidades docentes y mejorar de forma continuada los procesos formativos.

En el acto se dio la despedida a los 62 profesionales que completan este año su especialización / INFORMACIÓN

Dos nuevas especialidades

La incorporación de Otorrinolaringología y de Urgencias y Emergencias permite ampliar la oferta dirigida a los futuros especialistas y alcanzar una cifra especialmente significativa dentro del sistema sanitario autonómico. La acreditación de una nueva especialidad no depende únicamente de la voluntad del centro, sino que exige cumplir los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad.

Entre los requisitos se encuentran la actividad asistencial desarrollada por el servicio, su capacidad para formar a nuevos profesionales, la producción científica y la calidad del modelo docente. El número de acreditaciones refleja, por tanto, la evolución del hospital y su capacidad para combinar la atención diaria a los pacientes con la formación y la investigación.

El gerente del departamento, Andrés Navarro, destacó el alcance de las dos incorporaciones. “La incorporación de Otorrinolaringología y de Urgencias y Emergencias supone un importante avance y amplía las oportunidades formativas que ofrecemos a los futuros especialistas. Es una muestra del crecimiento constante de nuestro modelo docente y de nuestra apuesta por seguir avanzando”, afirmó.

El Departamento de Salud Elche-Hospital General refuerza así un modelo en el que la docencia se integra dentro de la actividad asistencial. Los residentes desarrollan su aprendizaje en contacto directo con los distintos servicios hospitalarios y de Atención Primaria, acompañados por tutores y profesionales responsables de garantizar una formación progresiva y adaptada a cada especialidad.

Premio a la mejor publicación científica en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

El jefe de Estudios, el doctor Félix Gutiérrez, puso el acento en la valoración realizada por los propios residentes. “El mejor indicador de la calidad de un programa formativo es la valoración que realizan quienes lo viven cada día. Que el 95% de nuestros residentes se declare satisfecho o muy satisfecho con la formación recibida es una enorme satisfacción y, al mismo tiempo, un estímulo para seguir mejorando”, señaló.

Gutiérrez atribuyó este resultado al trabajo conjunto de los equipos implicados. “Este resultado refleja el compromiso de los tutores, de los servicios asistenciales y de todos los profesionales implicados en la formación. La calidad docente es siempre el resultado de un esfuerzo colectivo.”

Más de 130 residentes en el acto

La jornada reunió a más de 130 profesionales entre quienes comienzan ahora su formación y quienes terminan el periodo de residencia después de varios años de especialización. En concreto, 68 residentes se incorporan al departamento y otros 62 concluyen esta etapa profesional.

Entre los especialistas que finalizan su residencia figuran 39 médicos MIR, cuatro farmacéuticos FIR, una profesional de Química QIR, una de Psicología PIR, una de Biología BIR y 16 especialistas en Enfermería EIR. Todos recibieron diplomas conmemorativos como reconocimiento a su trayectoria durante los años de formación.

Mención especial al mejor trabajo fin de residencia en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Las plazas ofertadas para el nuevo curso mantienen también una distribución multidisciplinar. El departamento recibe a 50 residentes de Medicina, once de Enfermería, tres de Farmacia, dos de Psicología, uno de Biología y uno de Química. Esta diversidad permite integrar perfiles distintos dentro de un sistema sanitario que requiere una coordinación creciente entre especialidades y ámbitos profesionales.

El Plan de Calidad Docente alcanza este año su vigésimo aniversario. Implantado en 2006, el programa introdujo un sistema periódico de evaluación de las unidades docentes y de mejora continuada de los procesos formativos. La encuesta de satisfacción constituye una de sus herramientas principales para detectar fortalezas y áreas susceptibles de mejora.

Premio a la Mejor sesión general, otorgado en el acto celebrado en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

El modelo incorpora además iniciativas consolidadas como el Proyecto Fin de Residencia, la elaboración de un plan de investigación desde el comienzo de la formación y un programa anual de reconocimiento a la excelencia docente y científica. El objetivo es que los residentes no limiten su aprendizaje a la actividad asistencial, sino que desarrollen también competencias investigadoras y capacidad para analizar los resultados de su práctica clínica.

Premios a la excelencia formativa

La Comisión de Docencia aprovechó el encuentro para entregar sus tradicionales premios de final de residencia, destinados a reconocer el rendimiento formativo, científico e investigador de los especialistas que han completado esta etapa.

Premio Dr. Rafael Calpena a la mejor trayectoria formativa y científica / INFORMACIÓN

El Premio Dr. Rafael Calpena a la mejor trayectoria formativa y científica recayó en Lidia Mª García Sánchez, residente de Medicina Interna. El galardón distingue el conjunto del recorrido desarrollado durante los años de especialización y valora tanto el aprendizaje clínico como la implicación científica.

El premio a la Mejor sesión general presentada durante el curso fue concedido ex aequo a dos trabajos. El primero fue “Qué hacer correctamente y qué no hacer en el Traumatismo Craneoencefálico pediátrico”, organizado por Pediatría con la participación de Traumatología. La segunda sesión reconocida fue “Más allá del calcio y la PTH: Hipercalcemia refractaria en diálisis”, promovida por Nefrología con la colaboración de Anatomía Patológica y la Unidad de Enfermedades Infecciosas.

La distinción a la Mejor publicación científica con participación de residentes correspondió a Valentina del Valle García Vira, residente de Neurología, por el artículo “Avances y retos hacia la igualdad de género en la Sociedad Española de Neurología: un estudio con perspectiva de género”.

Premio a la Mejor Sesión General en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Finalmente, la Comisión de Docencia concedió una mención especial al mejor trabajo fin de residencia a Ada Herrington González por el estudio “Utilidad de la ecografía abdominal en la inseminación artificial: Estudio de cohortes ambispectivo”.

Los reconocimientos reflejan la amplitud de áreas que intervienen en la actividad docente del hospital, desde la Medicina Interna hasta la Neurología, la Pediatría, la Traumatología, la Nefrología, la Anatomía Patológica, las Enfermedades Infecciosas y la investigación vinculada a la reproducción asistida.

El Departamento de Salud Elche-Hospital General cierra así un nuevo curso docente con dos especialidades adicionales, más de un centenar de profesionales entre incorporaciones y despedidas y un nivel de satisfacción próximo a la totalidad de los residentes. La ampliación de la oferta y los veinte años del Plan de Calidad Docente consolidan una línea de trabajo que busca reforzar simultáneamente la formación, la investigación y la asistencia sanitaria.