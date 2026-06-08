Los Moros y Cristianos de Elche activan el expediente para solicitar el Interés Turístico Nacional para sus desfiles

El Ayuntamiento de Elche respaldará la solicitud para que las fiestas de Moros y Cristianos obtengan la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. La asociación festera ha entregado este lunes al alcalde, Pablo Ruz, y a la edil de Festejos, Inma Mora, un dossier de más de 200 páginas que recorre la evolución histórica de la celebración desde sus orígenes "documentados en 1744 hasta la actualidad" y detalla su proyección fuera de la Comunidad Valenciana, según expresaba el presidente de la Asociación Festera de Moros y Cristianos de Elche, Julián Fernández.

El expediente se remitirá ahora a la administración autonómica para que continúe su tramitación ante el Ministerio de Industria y Turismo. El objetivo es dar un nuevo salto institucional después de que los Moros y Cristianos de Elche fueran reconocidos en 2021 como Fiesta de Interés Turístico Autonómico. La asociación considera que ya cumple el plazo mínimo de cinco años exigido para optar a la distinción nacional.

El alcalde mostró el “apoyo absoluto” del Ayuntamiento a una solicitud que, a su juicio, trasciende a la propia entidad festera. “Creo que es una oportunidad increíble para la ciudad. Creo que es un reconocimiento merecidísimo”, afirmó Ruz durante el encuentro con el presidente de la Asociación y varios integrantes de su junta directiva.

El presidente de la Asociación de Moros y Cristianos de Elche entrega el dossier con la solicitud del Interés Turístico Nacional para estas fiestas / V. L. Deltell

Un dossier histórico

El documento reúne la historia de la celebración, su evolución, el catálogo de marchas festeras, material fotográfico, recortes de prensa y la actividad desarrollada por las comparsas a lo largo del año. También incorpora referencias al nuevo Museo de Moros y Cristianos instalado en el Parque Municipal y a la presencia de la asociación en distintos encuentros nacionales.

Fernández explicó que el dossier pone especial énfasis en la dimensión exterior de las fiestas. La asociación ha participado en asambleas nacionales de la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos (UNDEF) celebradas en distintas comunidades autónomas y mantiene un hermanamiento festero anual con la ciudad de Jaca. También ha estado presente en certámenes como Expofiesta y en Fitur 2026.

“Han pasado cinco años, que es el plazo mínimo para poder solicitar la Fiesta de Interés Turístico Nacional, y por ese motivo hemos querido presentar hoy al alcalde y a la concejala este dossier, que de alguna forma es un poco lo que somos los Moros y Cristianos desde nuestros orígenes, documentados en el año 1744, hasta la actualidad”, señaló el presidente.

El expediente busca acreditar que la celebración ilicitana ha alcanzado una madurez suficiente para obtener un reconocimiento estatal y reforzar su capacidad de atracción turística. La asociación cuenta actualmente con 1.600 festeros y organiza durante el verano algunos de los actos más multitudinarios de las fiestas patronales de agosto.

El alcalde de Elche recibe con orgullo el trabajo de la Asociación de Moros y Cristianos para conseguir el reconocimiento turístico / V. L. Deltell

Fernández reivindicó el trabajo mantenido durante todo el año para mejorar cada edición. “Creemos que somos merecedores de esta declaración de interés turístico nacional. Nuestra fiesta se caracteriza porque cada año trabaja al cien por cien para superarse, si es posible, en todo lo que hacemos en la calle”, afirmó.

El presidente señaló que el reconocimiento tendría una dimensión colectiva. “Esto sería, en todo caso, un reconocimiento para todos y cada uno de los festeros de Elche y, por supuesto, para Elche, porque al fin y al cabo la fiesta es una fiesta ilicitana y lo que hace es engrandecer nuestras fiestas patronales”.

El objetivo: acelerar los plazos

El procedimiento deberá superar ahora distintos filtros administrativos. La asociación ya había remitido previamente el dossier al área de Turismo para comprobar si faltaba documentación. El siguiente paso será completar el expediente municipal y elevarlo a la Generalitat, que deberá trasladarlo posteriormente al ministerio competente.

Fernández admitió que resulta difícil concretar una fecha para obtener una resolución. “En el mundo de la administración es complicado poner una fecha a las cosas”, señaló. No obstante, expresó su deseo de que la declaración pueda llegar antes de las próximas fiestas patronales. “Ojalá estuviera en agosto. Sabemos que es difícil, pero ojalá lo tengamos, porque sería un respaldo a esas fiestas que tendremos en 2026, que ya puedo anticiparos que serán espectaculares”, indicó. Ruz situó la solicitud dentro de la proyección cultural y turística de Elche. La ciudad cuenta ya con el Misteri d’Elx, reconocido además como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y con el Domingo de Ramos, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La Embajada Mora revive la conquista en las Fiestas de Moros y Cristianos de Santa Pola / Rafa Arjones

La Embajada busca protección como BRL

Por otro lado, la asociación ha solicitado además que la Embajada de Moros y Cristianos sea declarada Bien de Relevancia Local (BRL). A diferencia del expediente turístico nacional, esta tramitación depende directamente del Ayuntamiento y podría resolverse en un plazo más breve. El propósito es proteger los elementos esenciales de la representación: el texto, el argumento, el ritual y el espacio donde se desarrolla. Ruz recordó que el municipio ya ha recurrido recientemente a esta figura para preservar otros bienes locales, como la Cruz de la Concordia. “Lo que pretendemos con la protección BRL es que en un futuro nadie pueda cambiar el texto, que nadie pueda cambiar el argumento y que incluso no se pueda cambiar de espacio”.

La Embajada ilicitana presenta una singularidad destacada dentro del calendario festero valenciano: se representa en un castillo permanente, integrado en el Palmeral y el Parque Municipal, y no en una estructura provisional que tenga que montarse cada verano. El palmeral se convierte además en el fondo escénico de la representación. “Pensad que somos una de las pocas embajadas de la Comunitat Valenciana con un castillo propio que no es de cartón, que no hay que montar”, señaló Ruz.