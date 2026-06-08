Las obras del Mercado Central de Elche llegan a la Plaça de d'Alt ya totalmente acotada

La plaza Menéndez Pelayo amanecía este lunes completamente vallada para dar continuidad a las obras de rehabilitación del Mercado Central de Elche y extender la intervención al entorno exterior del histórico edificio. El cierre impedía ya el paso de peatones por la parte delantera del mercado y obligaba a modificar los recorridos habituales en uno de los puntos más transitados del centro histórico. La instalación del vallado marca el comienzo efectivo de una nueva fase dentro de una actuación que se inició hace algo más de un año y que ha ido ganando complejidad conforme avanzaban los trabajos. Tras las demoliciones parciales, el refuerzo de la estructura metálica, las actuaciones arqueológicas y la modificación del proyecto inicial, la empresa afronta ahora la transformación integral de la popularmente conocida como Plaça de d'Alt y la colocación de la nueva cubierta del edificio.

Una nueva fase visible para los peatones

La afección más inmediata para vecinos y visitantes es el cierre completo del paso frente al mercado. Hasta ahora, aunque la obra interior había condicionado el tránsito en la zona, todavía era posible atravesar parte del ámbito de Menéndez Pelayo. Desde este lunes, el perímetro se encuentra delimitado por vallas y los peatones deben buscar recorridos alternativos para desplazarse entre las calles próximas y la parte trasera del ayuntamiento, aunque esta todavía está abierta por el lado más próximo a la entrada al recinto consistorial.

La plaza Menéndez Pelayo con el Mercado Central de Elche al fondo / V. L. Deltell

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, confirmó el avance de la actuación durante la presentación de las obras del entorno de Santa María y situó ambas intervenciones dentro de una misma estrategia para transformar el casco histórico. “Pensad que una de las claves del mercado es la reurbanización del entorno y también la reurbanización de esa plaza Menéndez Pelayo frente al Ayuntamiento nuevo”, señaló.

La obra exterior abarcará la superficie situada junto a la fachada posterior de la casa consistorial y se extenderá hasta las escaleras que conectan con los espacios superiores. Uno de los principales objetivos será igualar los niveles para eliminar barreras arquitectónicas y evitar los actuales escalones situados junto al arco del Ayuntamiento.

La remodelación permitirá reforzar además la relación entre el Mercado Central, la plaza de las Flores y el resto de calles peatonales próximas. El propósito municipal es que la recuperación del edificio no quede limitada a su interior, sino que transforme también su contacto con el espacio público y mejore la continuidad de los itinerarios urbanos.

Árboles, sombras y pavimento integrado

La reurbanización incorporará nuevo arbolado en un entorno donde actualmente apenas existe vegetación. Las dos grandes araucarias presentes en la plaza serán retiradas y sustituidas por una intervención más amplia, con árboles distribuidos alrededor del mercado para generar sombra y mejorar el confort térmico.

“Tenemos una necesidad muy grande en esta ciudad de árboles”, afirmó Ruz. El alcalde defendió que la plaza pasará de disponer únicamente de las dos araucarias a contar con arbolado en todo su perímetro. “Va a haber arbolado en todo el entorno del mercado. En continuación con plaza de las Flores, árboles y sombra, que es lo que necesitamos”, añadió.

Tareas de medición de la escultura de Joan Castejón para fijar su localización exacta en la plaza que ahora se va a reformar / Áxel Álvarez

El proyecto contempla también una renovación del pavimento exterior. La solución escogida busca reforzar la integración entre el edificio y su entorno inmediato: el suelo utilizado dentro del mercado será el mismo que se extienda por las zonas urbanizadas alrededor del inmueble. “Pavimento integrado. El pavimento interior del mercado será el mismo de los exteriores”, explicó el alcalde. Esta continuidad visual permitirá que el mercado funcione como una prolongación del espacio urbano, aunque el recinto mantendrá un cerramiento para garantizar su funcionamiento durante todo el año.

Ruz aclaró que el edificio no quedará completamente abierto. Entre las opciones estudiadas figura la instalación de piezas de madera abatibles, una solución que permitiría cerrar el mercado durante el invierno, mantener la climatización en los meses más calurosos y favorecer la ventilación cruzada durante primavera y otoño.

La actuación alcanzará también a la iluminación pública. El Ayuntamiento prevé homogeneizar las luminarias con las instaladas en otras calles del centro, como Corredera y San Pedro, para evitar soluciones inconexas dentro de un mismo ámbito urbano.

Cubierta y restos arqueológicos

El cierre de Menéndez Pelayo coincide con otro momento decisivo dentro del edificio. La empresa ha finalizado en las últimas semanas las labores de refuerzo de la estructura metálica que sustentará el nuevo tejado. Estos trabajos han obligado a soldar vigas, pilares y ángulos de hierro después de que los técnicos detectaran un estado de conservación más deteriorado del previsto inicialmente.

La estructura original conservará su protagonismo arquitectónico, aunque adaptada a las exigencias técnicas actuales. Ya se han instalado las redes de seguridad necesarias y durante esta misma semana está previsto que comiencen a colocarse las placas de la nueva cubierta, uno de los elementos más visibles del futuro mercado.

El proyecto mantendrá la volumetría histórica del inmueble y conservará el característico lucernario central, concebido para facilitar la entrada de luz natural en la plaza de abastos. La colocación del techado permitirá apreciar con mayor claridad el aspecto final de un edificio que durante los últimos meses ha mostrado únicamente su esqueleto metálico.

Paralelamente, continúan los trabajos vinculados a los Baños Árabes localizados en el entorno del mercado. La Conselleria de Cultura autorizó el proyecto de conservación y musealización de los restos islámicos, que permitirá recrear su configuración original de los siglos XII y XIII mediante una estructura específica destinada a protegerlos y facilitar su futura visita pública.

Las actuaciones arqueológicas se extienden también a otros puntos próximos al edificio. Los especialistas han realizado catas y estudios para documentar posibles hallazgos antes de completar la urbanización definitiva de la plaza.