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El PSOE defiende la actuación del Gobierno central en San Antón en Elche

El portavoz socialista pone el foco en la carta que el secretario de Estado de Vivienda remitió a Ruz hace dos semanas

Imagen aérea donde se aprecian los dos grandes bloques de viviendas que ya no están en pie en el barrio de Sam Antón en Elche

Imagen aérea donde se aprecian los dos grandes bloques de viviendas que ya no están en pie en el barrio de Sam Antón en Elche / INFORMACIÓN

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María Pomares

María Pomares

El PSOE local dio un paso al frente para defender al Gobierno central, y lo hizo a través del portavoz del grupo municipal socialista, Héctor Díez, quien aseguró que el Ejecutivo mantiene su “implicación” en el ARRU del barrio de San Antón en Elche. Lo hizo mostrando la respuesta remitida por el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, a la carta que el alcalde, Pablo Ruz, anunció haber enviado para solicitar apoyo económico para la regeneración de esta zona.

Misiva en mayo

Desde el PSOE explican que la carta fue enviada el pasado 7 de mayo y la contestación del secretario de Estado se remitió el 18 de mayo. “Una respuesta que el alcalde ha preferido no trasladar a la ciudadanía y que desmiente de manera directa la imagen de falta de apoyo del Gobierno de España a la regeneración de San Antón, además de acreditar el compromiso mantenido por el Ejecutivo con este proyecto”, dijeron desde el PSOE en un comunicado. “El Gobierno de España ha estado, está y estará comprometido con la renovación del barrio de San Antón”, terció el portavoz socialista.

Foto aérea de hace escasos días del barrio de San Antón en Elche

Foto aérea de hace escasos días del barrio de San Antón en Elche / INFORMACIÓN

Disposición a colaborar

En su respuesta, continúan los socialistas, “el secretario de Estado recuerda que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha mostrado en todo momento su disposición a colaborar con el Ayuntamiento de Elche y con los vecinos y vecinas de San Antón para garantizar la continuidad de la regeneración del barrio”, e inciden en que “se subraya que todas las actuaciones desarrolladas hasta la fecha se han llevado a cabo mediante acuerdos suscritos entre el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche en el marco de los distintos planes estatales de vivienda”.

Distintas fases

La carta detalla que solo en la primera fase de la actuación el ministerio aportó más de 6,2 millones de euros para la renovación de 284 viviendas, una cantidad que se sumó a las aportaciones de la Generalitat Valenciana y de los propios particulares. Posteriormente, en la segunda fase, el Gobierno comprometió otros 1,8 millones de euros para financiar la renovación de 55 viviendas más, “manteniendo así una implicación económica continuada en uno de los proyectos de transformación urbana más importantes de la ciudad”, afirman desde el PSOE.

El PSOE exige al alcalde Pablo Ruz más ayudas sociales frente al gasto en flores en Elche

Héctor Díez, en un pleno. / ÁXEL ÁLVAREZ

Plan estatal

Asimismo, añaden que “el secretario de Estado traslada al alcalde que el ministerio seguirá colaborando en la financiación de las nuevas fases que sean necesarias a través del futuro Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, tal y como ha venido haciendo hasta ahora”, y recuerdan que la puesta en marcha de nuevas actuaciones en el marco de los planes estatales de vivienda requiere, en todo caso, la colaboración y la iniciativa previa de la Generalitat Valenciana, como administración competente en materia de vivienda.

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"Injustificable"

Con estos puntos de partida, el portavoz socialista consideró “injustificable” que “Pablo Ruz no haya informado públicamente de un contenido que contradice de forma directa la imagen de abandono del Gobierno de España que ha intentado trasladar”. Por ello, instó al bipartito de Elche a “centrarse en la gestión y en la coordinación institucional necesaria para impulsar las siguientes fases del proyecto, en lugar de alimentar controversias que no se corresponden con la realidad de la actuación desarrollada hasta la fecha”. Finalmente, puso el foco en que “exigimos al señor Ruz transparencia con lo que el Gobierno le traslada, que informe correctamente a los vecinos y vecinas, y que se ponga a trabajar por el futuro de San Antón”.

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