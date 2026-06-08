La redada en el mercadillo del campo de fútbol del Elche: registros en más de 50 puestos por falsificaciones y casi un centenar de detenidos

“Se les había ido de las manos, porque cada vez había más puestos de camisetas pirateadas” o “no solo se sabía, sino que venía mucha gente de fuera de Elche precisamente por todo lo que se podía comprar”. Son solo algunas de las reflexiones que se han venido sucediendo en las últimas horas, nada más conocerse la macroactuación desarrollada este domingo por Policía Nacional, Europol, Interpol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf), en colaboración con la Policía Local, en el mercadillo del estadio Martínez Valero del Elche. Frases que se intercalaban con las quejas de aquellos que estaban al frente de puntos de venta que se habían convertido en meros espectadores de la redada, pero que dieron por perdida la jornada laboral, asumiendo, además, los gastos fijos que les supone un día cualquiera por el mero hecho de plantar en un mercado. Todo en el marco de una actuación sin precedentes en Elche contra el pirateo por el Mundial de Fútbol, pero que fue más allá de las camisetas. Hasta el extremo de que, a expensas de que los investigadores confirmen la cifra definitiva, los registros se focalizaron en más de 50 puestos de los 200 que había en total, como quedó en evidencia una vez se marcharon los comerciantes cuya mercancía se constató que no presentaba indicios de irregularidades desde un primer momento, por tratarse, por ejemplo, de frutas y verduras. Mientras, el número de arrestados rondaría casi el centenar de personas.

La redada de falsificaciones del mercadillo del Martínez Valero en Elche, este domingo. / Héctor Fuentes

De las diez a las seis de la tarde

Todo comenzó en torno a las diez de la mañana, momento en el que, precisamente, el mercado que está operativo los domingos por la mañana, salvo que haya encuentro del Elche CF, estaba en su máximo apogeo. Entre otras cosas, porque, ahora que ya comienza a apretar el calor, los compradores prefieren acercarse a primera hora para evitar las altas temperaturas. Es en este escenario en el que, de pronto, irrumpieron unos 200 agentes de Policía Nacional junto a efectivos de la Europol, la Interpol y la Olaf, así como de la Policía Local, y comenzaron a desalojar de compradores el mercado a través de una especie de pasillo que formaron los efectivos. Tras ello, las instalaciones cerraron sus puertas de manera que nadie a partir de ese momento pudiera entrar, con un agente en cada puesto para evitar que se pudiera manipular la mercancía, y comenzaron a practicarse los primeros registros en los puntos de venta de ropa, pero también de calzado, bisutería o bolsos. Prácticamente, los únicos puestos que se salvaron fueron los de frutas y verduras y el resto de alimentación, como panaderías, por ejemplo. La actuación en el estadio se prolongó hasta las seis de la tarde.

La redada de falsificaciones del mercadillo del Martínez Valero en Elche, este domingo. / Héctor Fuentes

Entre una y dos personas por puesto

Significativo es que pasadas las doce del mediodía las paradas de alimentación y de otros artículos que no presentaban indicios de tener falsificaciones pudieron comenzar a recoger y a marcharse, de manera que el movimiento de los agentes en los puntos que quedaban en pie, algo más de 50, de camisetas, bolsos o zapatillas, da cuenta de que esos son los que podrían estar investigando los cuerpos policiales, lo que podría elevar a cerca de un centenar aproximadamente la cifra de arrestados, que debieron prestar declaración en la Comisaría, como suele suceder en estos casos. Todo partiendo de la base de que, de media, en cada uno de los puestos suele haber entre una y dos personas, aunque hay casos en que hay alguna más, en función de los metros que tiene la parada en cuestión y del tipo de artículo que se ofrece.

Los accesos cortados por la Policía Local de Elche. / Héctor Fuentes

Un tráiler de grandes dimensiones

En cuanto al material requisado, aunque tampoco han trascendido números oficiales de lo intervenido, se estima que serán cifras considerables, como demuestra el hecho de que se recurriera a un tráiler de grandes dimensiones que, a mediodía, permanecía aparcado en la zona de curva entre tribuna y fondo sur, a la altura de las taquillas del estadio, con el objetivo de que, posteriormente, se pudiera cargar ahí todo lo incautado.

La redada de falsificaciones del mercadillo del Martínez Valero en Elche, este domingo. / Héctor Fuentes

El Mundial

En la propia cuenta de X -antes Twitter- de la Policía Nacional a las 11.20 horas del domingo, cuando ya se llevaba una hora larga de operativo y se habían clausurado los accesos para los vehículos al Martínez Valero, se lanzó un mensaje en el que se informaba del operativo, aunque sin mencionar que era en el mercadillo del campo de fútbol. Solo se hablaba de que la actuación era en Elche, se aludía a los cuerpos que estaban participando y se ponía el foco literalmente en que "se trata de una de las acciones europeas enmarcadas en la lucha contra las falsificaciones con motivo de la #CopaMundialFIFA".

Artículos de todo tipo

No obstante, no solo se requisaron camisetas de clubes de fútbol, de las que parece que hay bastantes puestos en este mercadillo, por paradójico que parezca al estar en el aparcamiento vallado de un estadio, aunque no suele ser habitual ver del Elche CF, por motivos obvios, sino de otros equipos. También se intervinieron otros artículos, más allá de su relación o no con el Mundial, como calzado o bolsos pirateados.

El Elche ofreció su colaboración

En este contexto, desde el Elche CF explicaban este mismo lunes que, desde la Policía Nacional, se le pidió colaboración al club para poder acometer esta macroactuación, y que eso es lo que hizo la entidad franjiverde: ofrecer toda la ayuda que estaba al alcance de su mano, sobre todo en cuanto a accesos al aparcamiento del campo de fútbol, por la configuración que tiene en estos momentos el vallado tras la última reforma. Lo hicieron, además, dejando claro que, desde el Elche CF, poco más podían hacer, entre otras cuestiones, porque el mercadillo es ajeno al club, está organizado por una sociedad distinta. De hecho, en marzo de 2023 se abrió un conflicto entre los organizadores y la entidad deportiva que derivó en el cierre del mercado primero, y en una demanda en el juzgado, hasta que la Justicia, unos meses más tarde, decretó que se debía reanudar la actividad en el parking del campo de fútbol tanto los jueves como los domingos. Un conflicto que se produjo después de que el Elche, en la nueva era de Christian Bragarnik, considerara que había “presuntas irregularidades” en el contrato firmado en 2011 por la entidad y la mercantil que gestiona los puestos.