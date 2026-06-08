SATSE alerta de un déficit estructural de 11 enfermeras en Urgencias del General de Elche

La sección sindical de SATSE ha alertado de que el Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Elche afrontará el periodo vacacional con un déficit estructural de 11 enfermeras, una carencia que, según expone la organización, ya ha sido reconocida por el propio Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. El sindicato reclama a la Conselleria de Sanidad la creación urgente de plazas estables y una planificación específica para el verano que permita mantener la calidad asistencial y unas condiciones de trabajo adecuadas.

La organización sostiene que los refuerzos puntuales incorporados por la administración autonómica no han permitido corregir un problema que considera previo a la llegada de los meses estivales. Las vacaciones del personal, la necesidad de cubrir sustituciones y la incorporación de profesionales recién titulados pueden incrementar ahora la presión sobre una plantilla que, de acuerdo con SATSE, ya trabaja con ratios insuficientes y una elevada carga asistencial.

Un problema previo al verano

El sindicato insiste en que la situación no responde únicamente a un aumento coyuntural de la demanda durante el verano. El problema, según señala, se arrastra desde antes y se agrava en los momentos de mayor tensión asistencial. SATSE asegura que las evaluaciones de riesgos laborales y psicosociales reflejan las consecuencias de esta falta de personal. La organización describe un deterioro progresivo de las condiciones de trabajo, con profesionales sometidas a altos niveles de estrés, agotamiento y situaciones compatibles con el síndrome de "burnout".

Urgencias del Hospital General de Elche / Áxel Álvarez

La llegada del periodo vacacional introduce un nuevo elemento de dificultad. Una parte de la plantilla disfrutará de sus días de descanso y será necesario cubrir ausencias en un servicio especialmente sensible. El sindicato señala además que algunos de los profesionales que se incorporan para reforzar el dispositivo son recién egresados y necesitan un periodo de adaptación, pese a contar con la formación necesaria.

La organización considera que este escenario puede aumentar la sobrecarga del personal y afectar a la atención que reciben los pacientes. Su petición pasa por sustituir los refuerzos ocasionales por una solución estructural, con nuevas plazas de enfermería que permitan dimensionar correctamente el servicio durante todo el año.

Dos enfermeras para hasta 20 pacientes

SATSE detalla varias circunstancias que, a su juicio, evidencian las dificultades organizativas existentes en Urgencias. En el área de observación, la ratio puede quedar limitada a dos enfermeras para atender hasta 20 pacientes, una situación que el sindicato considera insuficiente por la complejidad de los cuidados y la necesidad de mantener una vigilancia continuada.

A esta presión asistencial se suma una carga burocrática creciente. La organización advierte de que la acumulación de tareas administrativas resta tiempo a la atención directa y obliga a las profesionales a asumir un volumen de trabajo difícil de absorber en determinados momentos del día.

El funcionamiento interno del servicio también genera problemas cuando se activa el timbre de parada. Según expone SATSE, esta circunstancia obliga a abandonar temporalmente el área de nivel 2, donde se encuentran los boxes y las consultas, y también el triaje. El desplazamiento de profesionales hacia la emergencia provoca demoras en el resto de la atención.

Durante la noche, el servicio afronta además una dificultad añadida: la ausencia de una consulta específica para patologías leves, correspondiente al nivel 1. Esto implica que todos los pacientes deban ser atendidos en el nivel 2, independientemente de la gravedad inicial del caso, lo que incrementa la posibilidad de saturación.

El sindicato advierte de que estas circunstancias no solo afectan a las condiciones laborales de la plantilla, sino también a la organización del circuito asistencial. La atención urgente exige capacidad de respuesta inmediata, especialmente ante emergencias graves, pero también necesita conservar recursos suficientes para mantener el funcionamiento ordinario de boxes, consultas, observación y triaje.

SATSE considera que el compromiso de las enfermeras está permitiendo sostener el servicio pese a las carencias detectadas. Sin embargo, sostiene que el esfuerzo de los profesionales no puede sustituir de forma indefinida una planificación adecuada de los recursos humanos.

Sindicatos y el Colegio de Médicos denunciaban recientemente la situación laboral que se vive en Urgencias del Hospital General Universitario de Elche / Áxel Álvarez

Plazas estables y planificación vacacional

La organización reclama a la Conselleria de Sanidad una actuación inmediata. Su principal petición es la creación de plazas estructurales de enfermería que permitan corregir el déficit de 11 profesionales y adaptar la plantilla a la demanda real del Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Elche.

El sindicato solicita también una planificación eficaz del periodo vacacional. La cobertura de ausencias debe garantizar, según defiende, una atención segura para los pacientes y unas condiciones laborales dignas para la plantilla. La incorporación de profesionales durante el verano resulta necesaria, pero SATSE insiste en que esta medida no puede convertirse en la única respuesta a una carencia mantenida durante el resto del año.

La organización subraya que las enfermeras recién tituladas que acceden al servicio durante los meses estivales están preparadas para ejercer su labor, aunque requieren un proceso lógico de adaptación a la dinámica de Urgencias. La presión asistencial y la necesidad de responder a situaciones muy diferentes obligan a conocer con rapidez los circuitos internos y a integrarse en equipos que ya trabajan con una elevada carga.

El Hospital General Universitario de Elche presta atención a una población amplia y recibe diariamente casos de distinta gravedad. El área de Urgencias constituye uno de los principales accesos al sistema hospitalario y concentra una parte relevante de la presión asistencial, especialmente en periodos de alta demanda.

SATSE vincula directamente la falta de personal con la calidad de los cuidados y con la seguridad de los pacientes. La organización advierte de que una plantilla insuficiente limita el margen de respuesta de las profesionales y aumenta el riesgo de que se produzcan demoras en la atención, particularmente cuando coinciden distintas urgencias o deben activarse circuitos prioritarios.