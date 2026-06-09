Aigües d’Elx impulsa el último tramo del alcantarillado de Peña de las Águilas en Elche dos décadas después

Hasta 18 años, partiendo de la base de que fue en abril de 2008 cuando el Ayuntamiento de Elche encargó la redacción del proyecto de construcción del colector y la red secundaria de saneamiento de los núcleos urbanos de Peña de las Águilas y Llano de San José. Ese es el tiempo que ha tenido que esperar la infraestructura, que debería dar servicio a unos 4.000 vecinos y vecinas, para que por fin comience a tomar visos de realidad, después de vaivenes varios, entre ellos, el cambio de demarcación, de manera que, de depender de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) pasó a la del Segura (CHS), con las implicaciones que eso tuvo, junto al cambio de normativa por el tiempo transcurrido, de cara a un proyecto que se hizo en 2012 y que poco menos que tuvo que elaborarse desde cero. Sin embargo, después de casi cuatro lustros, parece que empieza a vislumbrarse la luz al final de este tortuoso y farragoso camino.

La gerente de Aigües d'Elx, María José Toledo, y el alcalde Elche, Pablo Ruz, este martes. / INFORMACIÓN

Dos pasos importantes

Primero, hace sólo unos días, era el organismo de cuenca el que le confirmaba al bipartito de PP y Vox que asumirá íntegramente la financiación de 2,5 millones para la ejecución del colector general, que es la infraestructura clave para completar el sistema de saneamiento, una vez que parte de la red proyectada ya ha sido ejecutada en los últimos años por el Ayuntamiento y la empresa mixta Aigües d’Elx hasta el nivel de las acometidas. Ahora es la sociedad participada al 51 % por la Administración local y al 49 % por Veolia la que va a mover ficha. Hasta el extremo de que en el consejo de administración del martes próximo va a dar luz verde a los pliegos para sacar a licitación la última fase de las obras, que permitirá conectar la red al colector primario de la CHS, con una inversión de 1,86 millones de euros.

Reunión del presidente de la CHS con representantes municipales y de Aigües d'Elx hace unos días. / INFORMACIÓN

En paralelo

La idea es que prácticamente vayan en paralelo los proyectos de la Confederación y Aigües d’Elx, hasta el punto de que en uno y otro caso las previsiones que se manejan es que la ejecución pueda comenzar a finales de 2026 si no hay imprevistos, o a principios del nuevo ejercicio a más tardar. De hecho, el alcalde, Pablo Ruz, explicó que ahora sale el proyecto de la empresa mixta a licitación, lo que supone que se podría adjudicar en octubre, y los trabajos podrían estar concluidos para julio o julio del próximo año. Mientras, el plazo para la parte de la Confederación podría suponer entre diez y doce meses, lo que llevaría el final de todo el proceso a principios de 2028, como muy tarde. En este sentido, el colector primario impulsado por la CHS, según informó el organismo de cuenca, saldrá en aproximadamente un mes a información pública para la presentación de alegaciones, como trámite previo a la licitación de las obras, prevista para finales de 2026 o principios de 2027.

Las obras del colector de Peña de las Águilas, en una de las fases anteriores. / Antonio Amorós

Hasta 7,4 kilómetros de red secundaria

Con estos puntos de partida, tanto el alcalde como la gerente de Aigües d’Elx, María José Toledo, coincidieron en que el paso que se va a dar ahora es decisivo para que se pueda completar la red de alcantarillado, al licitar la última fase de este proyecto, que es el que permitirá enlazar la red ya construida, que se dividió en su día en cuatro fases, con el colector primario. De hecho, desde 2015, Aigües d’Elx y el Ayuntamiento han destinado cerca de 2,85 millones de euros, con el IVA incluido, a la construcción de 7,4 kilómetros de red secundarias y 286 acometidas domiciliarias a través de cuatro fases.

Obras de alcantarillado en Peña Las Águilas en 2018. / Matías Segarra

Las distintas fases

La primera fase, desarrollada en Camino Lucerna y calle Bolivia, finalizó en septiembre de 2015, con una inversión de 794.519 euros. La segunda, en el Camino de Peña de las Águilas, se completó en mayo de 2017, con 939.300 euros. La tercera, correspondiente al Camino de Ernesto y Camino de Casto, concluyó en mayo de 2018, con 532.587 euros. Por último, la cuarta, en el Camino del Tío Pau, se finiquitó en julio de 2019, por 579.380 euros. Las fases cinco, seis y siete, que pertenecen al Camino de la Vaquería, Llano de San José y los caminos de la Emisora y de la Casita de Reposo, quedan supeditadas a la ejecución del colector primario, por lo que no podrán desarrollarse hasta que la infraestructura esté finalizada.

Casi 1,5 kilómetros de colectores de PVC

Sea como fuere, para culminar el proyecto, las obras contemplan la instalación de 1.451 metros de colectores de PVC de 400 milímetros de diámetro nominal, con estructura de doble capa, así como la construcción de 43 pozos de registro. Los colectores se distribuirán en cinco ejes, situados en el Camino Viejo de Crevillent y en un camino perpendicular que cruza bajo una glorieta de la N-340, donde enlazarán con el colector primario. Este cruce se ejecutará mediante una tubería de acero hincada de 800 milímetros de diámetro, en dos tramos de 50 y 60 metros. La actuación incluye también la excavación de zanjas con profundidades de entre 1,50 y 6,70 metros, la ejecución de 25 acometidas domiciliarias, la reposición de 8.697 metros cuadrados de calzada y 61 metros cuadrados de acera, así como la reposición de las redes de agua, gas, electricidad y telefonía que puedan verse afectadas por las obras.

“Gran noticia”

El alcalde de Elche destacó que se trata de “una gran noticia para los vecinos y supone hacer justicia con una pedanía que durante años ha reclamado unos servicios básicos acordes a sus necesidades”, y detalló, utilizando un símil, que “los cinco dedos de la mano ahora mismo no tienen conexión con el futuro colector, y lo que vamos a hacer es la ‘T’ que comunica los cinco dedos con una línea general que, a su vez, va a parar al colector”. María José Toledo, por su parte, recordó que “teníamos el proyecto preparado desde hace tiempo, pero era necesario esperar a la confirmación de la CHS sobre la ejecución de su infraestructura”, a lo que añadió que, “una vez garantizada esa planificación, iniciamos los trámites para avanzar de forma paralela y que ambas obras puedan coordinarse”.