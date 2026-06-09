Alumnos y profesores del CEU de Elche participan en la visita del Papa León XIV a España

Un grupo de 26 estudiantes del CEU de Elche participó en Madrid en los actos centrales de la visita del Papa León XIV a España, dentro de una acción organizada desde el área de Pastoral y Voluntariado de la Universidad CEU Cardenal Herrera. La iniciativa reunió a alumnado de todos los grados del campus ilicitano, acompañado por las profesoras Sara González y Nuria Andreu, el capellán, padre Francisco, y las hermanas María y Jimena.

La participación del CEU de Elche formó parte de una peregrinación más amplia de la comunidad CEU en España, en la que se desplazaron más de 900 personas procedentes de colegios y universidades de la institución. Durante el fin de semana, los participantes convivieron con alumnos de otros centros CEU, compartieron alojamiento y participaron juntos en los principales encuentros programados en Madrid con motivo del viaje apostólico.

La participación del CEU de Elche formó parte de una peregrinación más amplia de la comunidad CEU en España. / INFORMACIÓN

Una preparación previa para “alzar la mirada”

La experiencia comenzó antes del desplazamiento a Madrid. Desde Pastoral y Voluntariado se organizó una formación previa en el campus de Elche bajo el lema “Alzad la mirada”, hilo conductor de la visita del Papa León XIV a España. En esas sesiones, el alumnado trabajó sobre la figura del Papa, la misión de la Iglesia y la visión que el nuevo pontificado propone para los jóvenes cristianos.

La preparación incluyó dinámicas de reflexión en torno a preguntas como qué esperaban de este encuentro, quién es el Papa para cada uno de ellos, qué esperaban escuchar del Santo Padre o qué significa ser joven católico hoy. La actividad permitió situar la peregrinación no solo como un viaje, sino como una experiencia formativa, espiritual y comunitaria.

Según explicaron desde la organización, la intención era que los estudiantes pudieran llegar a Madrid con una mirada más consciente sobre el sentido del encuentro. “Nos hemos preparado previamente para recibirlo, profundizando en la visión de los papas anteriores, en la misión del Papa León XIV y en el papel de los jóvenes dentro de la Iglesia”, señalaron desde Pastoral y Voluntariado.

Según explicaron desde la organización, la intención era que los estudiantes pudieran llegar a Madrid con una mirada más consciente sobre el sentido del encuentro. / INFORMACIÓN

Una peregrinación junto a la comunidad CEU

El grupo del CEU de Elche se desplazó hasta Madrid para participar, junto al resto de centros CEU, en la vigilia celebrada el sábado por la tarde. La jornada reunió a miles de jóvenes y contó con conciertos, momentos de encuentro y una vigilia de adoración del Santísimo, en la que se puso el foco en la vocación, la fe y el papel de las nuevas generaciones en la vida de la Iglesia.

Durante este encuentro, el Papa León XIV dirigió a los jóvenes un mensaje centrado en la vocación entendida en sentido amplio: la llamada al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio y al compromiso cristiano en la vida cotidiana. Para los estudiantes del CEU de Elche, la jornada fue también una oportunidad para convivir con jóvenes de otras universidades, compartir inquietudes y reconocerse dentro de una comunidad más amplia.

“Todos nuestros alumnos han estado conviviendo estos días con estudiantes de otras universidades CEU, haciendo piña como institución y yendo al encuentro del Papa para escuchar sus palabras”, explicaron desde el grupo participante. La experiencia, añadieron, ofreció claves para “ser jóvenes cristianos que viven el Evangelio a contracorriente en muchas situaciones, pero con ánimo y amor”.

La misa del Corpus Christi en Cibeles

El domingo, los alumnos y profesores del CEU de Elche asistieron también a la eucaristía presidida por el Papa León XIV y a la posterior procesión del Santísimo con motivo del Corpus Christi. La celebración, uno de los actos centrales de la visita del pontífice a Madrid, reunió a una multitud de fieles en la plaza de Cibeles y en las calles próximas.

Para el grupo ilicitano, la participación en la misa supuso el cierre de una experiencia que combinó formación previa, peregrinación, convivencia universitaria y encuentro espiritual. Tras la celebración, el alumnado regresó a Elche junto al capellán y parte del equipo acompañante. Por la tarde, una representación integrada por la profesora Sara González y las hermanas María y Jimena asistió también al encuentro dedicado al mundo de la cultura y el deporte.

Para el capellán Francisco Alós, “la presencia del CEU de Elche en estos actos se enmarca en el trabajo que Pastoral y Voluntariado desarrolla durante el curso para ofrecer al alumnado experiencias que complementen su formación universitaria. En este caso, la visita del Papa León XIV permitió abrir un espacio de reflexión sobre la fe, la vocación, el compromiso personal y la dimensión comunitaria de la vida universitaria”.

Siguiendo esa línea, para Nuria Andreu “más allá de la dimensión multitudinaria del viaje apostólico, la experiencia dejó una lectura cercana para el grupo del campus ilicitano: la de unos estudiantes que prepararon el encuentro en el aula, viajaron junto a otros jóvenes del CEU y participaron en una de las citas eclesiales más relevantes celebradas en España en los últimos años”.