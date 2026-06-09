Sanidad
La ampliación de 100 camas del Hospital del Vinalopó en Elche, pendiente ya de los permisos municipales
Ribera Salud diseña el nuevo edificio junto a Urgencias y espera que el Ayuntamiento de Crevillent adquiera suelo para construir su segundo centro de salud en la villa
El Hospital Universitario del Vinalopó ya trabaja en el diseño del edificio anexo que permitirá ampliar en más de 100 camas su capacidad de hospitalización, pero el inicio de las obras continúa pendiente de completar los trámites y obtener los permisos municipales necesarios. El proyecto constituye una de las principales inversiones previstas por Ribera para los próximos años dentro del Departamento de Salud del Vinalopó, junto a la puesta en marcha de un decimotercer quirófano, la incorporación de un segundo PET-TAC y la construcción del segundo centro de salud de Crevillent, todavía condicionada por la adquisición del terreno por parte del Ayuntamiento crevillentino.
El gerente del departamento, Rafael Carrasco, avanzó este martes el estado de estos proyectos durante el balance realizado con motivo del decimosexto aniversario del hospital. El centro abrió sus puertas en junio de 2010 y, según Carrasco, ha destinado durante el último año 5,8 millones de euros a infraestructuras, tecnología sanitaria, transformación digital y mejoras asistenciales en el propio hospital y en su red de Atención Primaria.
La ampliación hospitalaria es uno de los proyectos de mayor alcance. Carrasco explicó que el nuevo inmueble se levantará en el área próxima al acceso de Urgencias y estará conectado con el edificio principal. El diseño se encuentra ya en fase de desarrollo, con la distribución de espacios y camas como una de las cuestiones principales que se están definiendo mientras se completan los pasos administrativos previos.
Un edificio conectado con el hospital actual
La ampliación no se limitará a sumar habitaciones. El futuro edificio deberá adaptarse a las necesidades asistenciales del departamento y reforzar su capacidad de respuesta en los periodos de mayor presión. Aunque el uso predominante será la hospitalización, la distribución definitiva podrá incorporar otros servicios en función de la planificación sanitaria.
El hospital dispone actualmente de 218 camas, según explicó el responsable del centro. La incorporación de más de un centenar permitirá disponer de un "mayor margen en los momentos de elevada ocupación, especialmente durante los picos estacionales asociados a la gripe y otras patologías respiratorias", exponía Carrasco.
El director del centro sanitario defendió que el centro no ha sufrido problemas estructurales en la gestión de camas "gracias a su modelo organizativo y a la capacidad de adaptación de sus recursos". Recordó además que durante la pandemia el Hospital del Vinalopó pudo "reorganizar espacios y prestar apoyo a otros departamentos sanitarios". No obstante, admitió que "la ampliación facilitará la respuesta ante situaciones de máxima demanda".
La construcción del nuevo edificio forma parte del plan estratégico de inversiones comprometido con la Conselleria de Sanidad para los próximos años. El gerente situó el horizonte inversor hasta 2030 en torno a los 60 millones de euros, condicionado al cumplimiento anual de los objetivos establecidos en el acuerdo de gestión y a la continuidad del contrato de Ribera como empresa concesionaria del departamento público de salud.
Crevillent busca suelo para su segundo ambulatorio
Otro de los proyectos pendientes es el segundo centro de salud de Crevillent. En este caso, el paso previo corresponde al Ayuntamiento, que debe adquirir el solar donde se levantará la nueva infraestructura. La corporación municipal aprobó recientemente una modificación de crédito de 420.988,28 euros procedentes del remanente de tesorería para ampliar la partida destinada a comprar el terreno.
La alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, explicó entonces que el objetivo era abrir el abanico de posibilidades antes de convocar el concurso público. Carrasco confirmó que Ribera permanece a la espera de conocer la ubicación definitiva para comenzar a desarrollar el proyecto. “El Ayuntamiento está ahora mismo trabajando en la adquisición de estos terrenos. En cuanto tengamos noticia de la ubicación y del entorno, podremos empezar a diseñar el edificio”, señaló. El responsable del departamento subrayó que la construcción se abordará de manera inmediata una vez superado este primer paso administrativo.
La ampliación del hospital y el segundo centro de salud crevillentino se suman a otra actuación que entrará en fase de obras durante los próximos meses: el decimotercer quirófano. Este nuevo espacio permitirá incrementar la actividad quirúrgica y ampliar la capacidad operativa del centro. Para el último trimestre de 2026 está prevista además la incorporación de un segundo PET-TAC, una herramienta de diagnóstico por imagen especialmente relevante en el seguimiento de determinadas patologías. Su llegada permitirá responder al aumento de la demanda y reforzar la actividad de Medicina Nuclear.
Robot quirúrgico, placas solares e inteligencia artificial
El balance del último año incluye también la incorporación del robot quirúrgico Da Vinci Xi, una de las inversiones más relevantes anunciadas recientemente por el hospital. El equipo ya se encuentra en el centro y los profesionales están completando la formación necesaria antes de comenzar a utilizarlo. Su implantación permitirá desarrollar intervenciones complejas mediante cirugía mínimamente invasiva y con una mayor precisión.
La renovación tecnológica ha alcanzado igualmente a los respiradores y sistemas de monitorización de la UCI y los quirófanos, los ecógrafos de última generación, dos nuevos arcos quirúrgicos, las torres de laparoscopia con tecnología 4K y 3D y distintos equipos de Oftalmología.
En materia de infraestructuras, el departamento ha acondicionado los 16 boxes de Urgencias, creado un nuevo gimnasio para la Unidad de Daño Cerebral, renovado la climatización del centro de salud del Toscar y sustituido luminarias por tecnología led en diferentes centros. También se ha reformado integralmente la cafetería del hospital y se ha reorganizado el aparcamiento. Esta última intervención ha permitido instalar 1.500 placas solares fotovoltaicas, destinadas a mejorar la eficiencia energética y reforzar el compromiso ambiental del departamento.
La transformación digital constituye otro de los ejes del plan. El hospital y varios centros de salud han renovado e incorporado quioscos de confirmación de llegada y gestión de turnos para agilizar la atención. También se han implantado herramientas de inteligencia artificial para analizar estudios de tórax y pruebas óseas y se ha puesto en marcha el programa de cribado de cáncer de mama.
Entre las próximas medidas figura un asistente de escritura para consultas externas capaz de convertir el discurso del profesional sanitario en texto. El propósito es reducir la carga burocrática y permitir que el facultativo pueda mantener una relación más directa con el paciente sin dedicar buena parte de la consulta a completar información frente a la pantalla.
La actividad innovadora se ha trasladado también a los quirófanos. Durante el último año se han desarrollado procedimientos como la resección de la primera costilla, la cirugía de mama en 3D, las ablaciones epicárdicas para tratar taquicardias ventriculares y la primera intervención con radiofrecuencia para miomas uterinos.
En el ámbito laboral, Ribera destaca además la firma por unanimidad de un nuevo convenio colectivo con los representantes sindicales, con medidas destinadas a mejorar las condiciones y reforzar la estabilidad de los profesionales.
Más de 11 millones de consultas en 16 años
Desde su apertura en 2010, el Hospital Universitario del Vinalopó y su red de centros sanitarios han registrado 253.000 intervenciones quirúrgicas, con una tasa de cirugía sin ingreso del 61%. También han atendido 11,3 millones de consultas externas y 23.400 nacimientos.
El balance acumulado incluye 3,1 millones de pruebas radiológicas, 67.000 exploraciones PET-TAC de Medicina Nuclear y 345.000 análisis de Anatomía Patológica. A ello se suman 1,4 millones de urgencias hospitalarias y otras 875.000 atendidas en los centros de salud.
Carrasco situó estas cifras dentro de una etapa de consolidación, aunque defendió que el departamento afronta ahora un nuevo ciclo de crecimiento. “El Hospital Universitario del Vinalopó vive una etapa de consolidación y crecimiento en la que seguimos apostando por la innovación, la tecnología y las personas como pilares fundamentales de nuestro modelo asistencial”, afirmó.
“Estas inversiones nos permiten seguir mejorando la calidad de la atención sanitaria y ofrecer una medicina cada vez más avanzada, cercana y eficiente”, añadió el gerente. El calendario de los principales proyectos dependerá ahora de la tramitación administrativa. El hospital avanza en el diseño de su nuevo edificio mientras espera los permisos para levantar una ampliación superior a cien camas. En Crevillent, el Ayuntamiento deberá completar antes la adquisición del solar para que Ribera pueda comenzar a proyectar el segundo centro de salud.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más de 200 agentes de la Policía Nacional participan en una redada contra las falsificaciones en el mercadillo del Martínez Valero en Elche
- Estos serán los conciertos de las Fiestas de Elche en la Barraca Municipal de la UMH
- No me dijeron esto antes de comprarme una casa en Gran Alacant': el tuit que ha abierto un melón
- Arenales del Sol estrenará en julio su primer supermercado
- Un profesor se cuelga de un puente de Elche para exigir a Llorca que reanude la negociación con los sindicatos
- La pasarela que une un barrio: Elche estrena con una fiesta vecinal la infraestructura que salva las vías del tren en Altabix
- La red de canales permite a la nutria asentarse en El Hondo de Elche tras décadas desaparecida en Alicante
- Elche rescata un amonite de 150 millones de años en una losa del suelo junto a la basílica de Santa María