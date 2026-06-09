El bipartito de PP y Vox de Elche activa los trámites para pedir un préstamo de 10,9 millones de euros

El endeudamiento del Ayuntamiento tradicionalmente ha dado mucho juego en el rifirrafe político en Elche, con versiones totalmente dispares en función de si el partido está en el Gobierno o en la oposición. Sin embargo, en los últimos meses incluso ha habido choques en el mismo seno del Ejecutivo local. Entre otras cosas, porque una de las líneas rojas que estableció Vox y, en particular, el edil de Promoción Económica, Samuel Ruiz, para dar su apoyo a las cuentas municipales al alcalde, Pablo Ruz, y el PP fue que se rebajara el endeudamiento. La situación llegó a tal extremo que, sobre el papel, en la hoja de ruta económica para 2026, se habla de 31,4 millones de euros de préstamo, pero el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, siempre ha dicho que, en ningún caso, se pedirían más de 12 millones de euros, pese a lo aprobado por el equipo de gobierno en diciembre. Sin embargo, de momento, parece que finalmente serán 10,9 millones los que acabará solicitando PP y Vox, a juzgar por los pliegos que se acaban de publicar para contratar ese crédito.

Soler, dando cuenta de algunos datos del presupuesto de Elche para 2026, junto a Ruz, en diciembre. / Áxel Álvarez

Algunas de las actuaciones

En concreto, y tal y como establecen los informes, lo que se busca con ese préstamo es financiar total o parcialmente determinadas actuaciones previstas en los presupuestos de 2026, y que se detallan en un documento firmado por el coordinador de área de Gestión Financiera y Tributaria. Es ahí donde se pone en evidencia que el grueso de la cantidad pedida irá a expropiaciones de terrenos para la segunda fase de la Ronda Sur, para lo que se contemplan 2 millones de euros este año; a lo que se suman 1,2 millones de euros para la construcción del centro sociocultural de Torrellano; 1,2 millones para la indemnización por ejecución de sentencias de actuaciones urbanísticas; o 550.000 euros para el proyecto de edificio de oficinas en Nuevos Riegos El Progreso.

Junto a ello, se apunta a 300.000 euros para el Plan Elx Natura, con el que se pretende plantar árboles que generen sombra creando corredores verdes dentro de la zona urbana; 300.000 euros para la pasarela peatonal sobre el ferrocarril en Altabix; o 500.000 euros para actuaciones en espacios peatonales y 400.000 euros para la renovación de infraestructuras educativas, entre otras cuestiones. También se habla de 30.000 euros para la adecuación del Museo de Arte Contemporáneo (MACE), aunque desde la Concejalía de Cultura evitaron hace unas semanas en declaraciones a este periódico poner fecha a la rehabilitación del edificio cerrado desde 2019 precisamente por la falta de presupuesto.

Pablo Ruz y Francisco Soler, junto a los ediles de Vox Aurora Rodil y Samuel Ruiz. / Áxel Álvarez

Proyectos fuera del préstamo

Sea como fuere, se quedan fuera del préstamo, según ese mismo documento, otras actuaciones que, en los presupuestos de 2026, se planteó que se financiaran con cargo a un crédito, más allá de que las obras se hayan iniciado y se financien por otras vías. Es el caso de la reforma del mercado de Plaza Madrid, para lo que se contemplaban un millón de euros; o del de Plaza Barcelona, para el que se propusieron 912.941 euros. Lo mismo sucede con los 2,4 millones recogidos para la reurbanización del entorno del Mercado Central; los 3 millones de euros de la aportación municipal para la rehabilitación del inmueble de abastos; los 2 millones para el centro sociocultural de Jayton; el millón de euros propuesto para la adecuación de espacios públicos y aparcamientos; o los 400.000 euros para nichos.

El pleno de diciembre en el que se aprobaron los presupuestos. / Áxel Álvarez

Puerta abierta a cambios

De hecho, los pliegos abren la puerta a que se pueda cambiar el destino del préstamo. “En el caso de que el órgano competente del Ayuntamiento de Elche, en el marco de la normativa aplicable, apruebe el cambio de finalidad de las inversiones señaladas en dicho anexo -que es donde se recogen las actuaciones que se van a financiar- por cualquier otra, siempre que se trate de operaciones incluidas en el Capítulo VI del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal, no se producirá ninguna alteración de las condiciones estipuladas en el presente pliego, ni en las cláusulas contractuales objeto de licitación”, se afirma.

Francisco Soler y Aurora Rodil votando en el pleno de diciembre en el que se aprobaron los presupuestos. / Áxel Álvarez

Hasta doce años con dos de carencia

El plazo de la operación se establece en 12 años como máximo, con los dos primeros ejercicios de disposición gradual del capital y carencia de amortización. Eso implica que el primer periodo de amortización se iniciará el 1 de julio de 2028 y el último será el 1 de abril de 2038, salvo si el Ayuntamiento realiza amortizaciones anticipadas con reducción de plazo. En el periodo de carencia, además, sólo se abonarán intereses por la parte del capital dispuesto, aplicando el tipo de interés de la operación. Es más, durante esta primera fase, la Administración local podrá disponer del importe del préstamo total o parcialmente, en una o varias disposiciones. Igualmente, durante este período, el Ayuntamiento podrá acordar la cancelación, total o parcial, del importe no dispuesto de la operación.

Acabados estos dos primeros años, se consolidará el préstamo tanto por el importe dispuesto como por el no dispuesto que no se haya cancelado, y se iniciará el segundo período, de diez años, de reembolso del capital prestado, mediante el pago de las cuotas con amortización e intereses de forma trimestral. El primer abono, así, sería el 30 de septiembre de 2028.

Tipos de interés

En cuanto al tipo de interés máximo, “con arreglo a prudencia financiera”, según los informes municipales, se establece en el 3,560 % si es a tipo fijo y Euribor a tres meses, más un diferencial del 0,790 % si es tipo variable, acogiéndose en ambos casos a la Resolución de 8 de mayo de 2026 de la Secretaria General del Tesoro y Financiación Internacional. Ahora bien, se considerarán preferentes las ofertas a tipo de interés fijo y se elegirá la propuesta que más rebaje el tipo con respecto al máximo establecido en prudencia financiera. En caso de no presentarse ninguna a tipo de interés fijo, se elegirá la propuesta a tipo de interés variable que también rebaje más el tipo de interés con respecto al diferencial de prudencia financiera sobre el Euribor a tres meses correspondiente. Si la mejor oferta no cubriese el importe total del préstamo, se adjudicará el resto a la oferta que resulte segunda y así sucesivamente, hasta cubrir el importe total del préstamo licitado por el Ayuntamiento de Elche.