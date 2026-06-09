El renovado Canal Principal de Riegos de Levante duplica la capacidad de elevar agua a El Hondo

El Canal Principal de Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura vuelve a funcionar tras una reforma integral que permite duplicar su capacidad de elevación de agua hacia el Parque Natural de El Hondo y evitar pérdidas estimadas en alrededor de un hectómetro cúbico anual. La actuación, ejecutada durante seis meses y valorada en unos cuatro millones de euros, moderniza una infraestructura centenaria especialmente relevante para la agricultura del Camp d’Elx, pero también para la conservación del humedal y para reducir los efectos de posibles danas o riadas en la Vega Baja.

El renovado tramo se extiende a lo largo de cerca de 900 metros dentro del término municipal de Elche, en la partida del Derramador. La intervención ha permitido sustituir un canal de más de cien años muy deteriorado, con filtraciones continuas y presencia abundante de cañas favorecida por las fugas, por una conducción completamente reconstruida e impermeabilizada. El nuevo trazado dispone de cuatro metros de anchura y una altura aproximada de 2,70 metros en la mayor parte del recorrido, que alcanza los tres metros en el tramo final para adaptarse a la conexión con la conducción anterior.

El conseller de Agricultura visitó la conducción ya puesta en marcha y totalmente renovada "para al menos otros 100 años más" / Jose Navarro

El presidente de la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura, Roque Bru, explicó este martes que el canal comenzaba ya a elevar agua después de medio año de trabajos. La puesta en marcha llega en un momento especialmente oportuno para cultivos del Camp d’Elx como la granada, la almendra o la breva, que comienzan ahora a beneficiarse de la nueva capacidad de suministro.

Un hectómetro cúbico que ya no se perderá

La reforma resuelve uno de los principales problemas arrastrados por esta infraestructura construida originalmente en 1923. El deterioro del hormigón provocaba pérdidas constantes a lo largo del recorrido. Los técnicos calculan que las filtraciones alcanzaban aproximadamente un hectómetro cúbico cada año, una cantidad especialmente relevante en un territorio marcado por la escasez hídrica. “¿Las pérdidas que teníamos? Nuestros técnicos estiman anualmente un hectómetro cúbico de pérdida de agua. A día de hoy es una barbaridad con la necesidad de agua que tenemos, estar pidiendo agua a otros sitios y aquí, que la tenemos, no aprovecharla al máximo”, señaló Bru.

El Canal Principal de Riegos de Levante mide unos 900 metros lineales / Jose Navarro

La impermeabilización no solo permitirá conservar más recursos hídricos. También supondrá un ahorro energético, ya que el agua que circula por el canal debe elevarse mediante bombeo. Evitar fugas implica reducir el volumen que debe impulsarse para alcanzar el mismo rendimiento final. La actuación se ha desarrollado sobre un canal abierto cuya degradación era visible antes del inicio de las obras. La presencia de agua fuera del trazado había favorecido la proliferación de vegetación y dificultaba el mantenimiento. Para reconstruirlo ha sido necesario ejecutar una nueva solera sobre un pedraplén, levantar los muros laterales y utilizar alrededor de 400 camiones de hormigón, además de una elevada cantidad de acero para las armaduras.

Los trabajos han incluido también las transiciones necesarias entre el tramo renovado y la conducción antigua. La intervención completa ronda los 900 metros si se suman los entronques, frente a la previsión inicial de ejecutar únicamente una parte del recorrido. Bru explicó que la disponibilidad de recursos procedentes del trasvase Tajo-Segura permitió mantener el abastecimiento de los comuneros durante los seis meses de obra y evitar interrupciones periódicas en el suministro. Sin esa disponibilidad, los trabajos habrían requerido cortes programados de entre 15 y 20 días y la instalación de sistemas provisionales de bypass, con el consiguiente incremento de costes.

“Tenemos que dar las gracias también a la bonanza hídrica que hemos tenido en el trasvase Tajo-Segura, porque si no, no hubiéramos podido estar seis meses sin elevar nada de agua del Segura”, indicó el presidente de los regantes. “En un principio, el tramo era la mitad y, gracias a la inyección de más capital y visto que la obra estaba avanzando muy bien, se ha conseguido al final invertir esos cuatro millones y hacer todo el tramo”.

Agricultura, El Hondo y defensa frente a riadas

La infraestructura cumple tres funciones principales. La primera es agrícola: garantizar el suministro para miles de usuarios y mantener productivas unas 25.000 hectáreas. La segunda se relaciona con la conservación ambiental de El Hondo, un humedal que necesita aportes de agua para preservar su equilibrio ecológico. La tercera adquiere una importancia especial durante los episodios de lluvias torrenciales: retirar agua del sistema y elevarla hacia el parque natural puede reducir la presión sobre la Vega Baja.

Punto donde entronca el Canal Principal con las conducciones del Parque Natural de El Hondo de Elche y Crevillent / Jose Navarro

El nuevo canal permite alcanzar una capacidad de elevación de hasta 10.000 litros por segundo. El Hondo dispone, según explicaron los regantes, de una capacidad aproximada de hasta 14 hectómetros cúbicos y habitualmente no se encuentra completamente lleno. Ese margen resulta útil cuando se producen lluvias intensas y aumenta el riesgo de desbordamientos.

“Este canal juega un papel fundamental, no hoy, sino en toda la historia de Riegos de Levante. Siempre que ha habido una dana, los alcaldes de Guardamar y de la zona de la Vega Baja nos llaman para que elevemos agua”, explicó Bru. El presidente de los regantes subrayó que esta operación puede ayudar a evitar daños materiales e incluso situaciones de riesgo para la población. “Cuando llega una dana, con una capacidad de elevación de 10.000 litros por segundo, de esa capacidad puede depender que no entre el agua a las viviendas de los ciudadanos”, agregó.

Bru resumió la importancia de la actuación en tres elementos: “El agrícola, para mí el principal, suministrar agua a nuestros agricultores; el de salvar vidas o daños materiales por danas; y no olvidar nunca el parque natural. El enclave necesita de este agua para vivir y para que se mantenga después de cien años en un esplendor fundamental”.

La Generalitat prevé continuar con la modernización del regadío en el entorno. Entre las próximas actuaciones figura una inversión aproximada de otros cuatro millones de euros para modernizar 1.500 hectáreas del Camp d’Elx. El objetivo es avanzar hacia conducciones presurizadas, reducir pérdidas y permitir que los agricultores gestionen el riego desde dispositivos digitales sin necesidad de desplazarse físicamente hasta los canales a primera hora de la mañana.

Foto de familia con responsables políticos y de Riegos de Levante en el Canal Principal / Jose Navarro

Barrachina reclama mantener el trasvase

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, defendió que la inversión garantiza la continuidad de una red esencial para cerca de 22.000 usuarios y situó la modernización del regadío como una prioridad autonómica. “Esta es una obra indispensable. Al final van a ser cuatro millones de euros bien invertidos para garantizar que 25.000 hectáreas se siguen regando y que 22.000 usuarios prácticamente siguen haciendo esa labor indispensable, no solo alimentariamente, sino también ecológicamente”, afirmó. Barrachina destacó que la Generalitat prevé invertir este año cerca de 36 millones de euros en regadíos en la provincia de Alicante y aseguró que el presupuesto destinado a esta materia ha aumentado un 33%. El conseller aprovechó la visita para rechazar cualquier reducción del trasvase Tajo-Segura y reclamó al Gobierno central una negociación técnica con los regantes. “Aquí ya no hay secano viable. Aquí hay regadío normal o desierto”, sostuvo.

El diputado provincial y concejal de Aguas de Elche, Juan de Dios Navarro, agradeció la inversión autonómica y vinculó la actuación con el futuro del campo ilicitano. “Para el Ayuntamiento y para la ciudad de Elche es un día de agradecimiento”, señaló. Navarro defendió que la modernización aporta continuidad a la actividad de agricultores y regantes y aseguró que la Mesa Local del Agua mantendrá sus reivindicaciones en defensa del trasvase Tajo-Segura mediante informes técnicos. El edil insistió en que invertir en infraestructuras hidráulicas permite generar riqueza, preservar el territorio y dar respuesta a las necesidades de un sector sometido a una presión creciente por la falta de recursos.

La recuperación del Canal Principal permite así renovar una infraestructura levantada hace más de un siglo y adaptarla a las exigencias actuales. Su efecto no se limita al riego: cada litro que deja de perderse, cada metro cúbico que puede elevarse hacia El Hondo y cada segundo ganado durante una dana convierten esta conducción en una pieza estratégica para el sur de la provincia.