El CEU UCH gradúa en Elche a más de 600 estudiantes en el Hort del Xocolater
Los actos de imposición de becas reúnen a más de 4.000 personas y subrayan el peso del campus universitario en la vida urbana de la ciudad
Más de 600 estudiantes del campus de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera celebraron los días 5 y 6 de junio sus actos de Imposición de Becas en el Hort del Xocolater. Las tres ceremonias reunieron a más de 4.000 personas, entre familiares, amigos, profesorado, autoridades académicas y representantes del ámbito profesional.
En esta edición recibieron sus becas los estudiantes de los grados en Derecho, Dirección de Empresas, Marketing, Educación Infantil, Educación Primaria, Enfermería y Fisioterapia. También participaron los titulados de posgrado del Máster en Formación del Profesorado, el Máster de la Abogacía y Procura, el Máster de Derecho Internacional de los Negocios y el Diploma Universitario en Desarrollo Personal y Profesional para la Empleabilidad.
La graduación correspondió a la XXVIII Promoción de Derecho, la XXVIII de Dirección de Empresas, la X de Marketing, las XIII promociones de Educación Infantil y Educación Primaria, la XX de Enfermería y la XVIII de Fisioterapia. El acto volvió a reunir, de este modo, a titulaciones de las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, dos de los ámbitos con mayor trayectoria del CEU UCH en Elche.
Las ceremonias contaron con padrinos y madrinas procedentes de distintos sectores profesionales. Entre ellos, Jesús Navarro, director general de Carmencita; Juan José Moreno Megías, fisioterapeuta y preparador físico de Carlos Alcaraz; Lucía Pardo Valeriano, letrada del Tribunal de Cuentas; Carolina Garrido Martínez, directora de Enfermería del Hospital General Universitario de Elche; Francisco Antonio Ruiz Vicente, director del Colegio Aitana; Noelia González Mozas, abogada en Uría Menéndez; y Silvia Pastor Aguado, maestra del aula hospitalaria del Hospital General de Elche.
Un campus urbano para la universidad de la provincia
Los actos sirvieron también para enmarcar la presencia del CEU UCH dentro del modelo de campus urbano que la universidad desarrolla en Elche. Paco Sánchez, director del CEU de Elche, señaló que este planteamiento conecta con una tradición europea de universidades integradas en el centro de las ciudades. “Recuperamos una manera de entender la universidad que genera vida en el entorno, dinamiza el comercio y la cultura local y fortalece los vínculos entre la institución académica y la ciudadanía”, afirmó.
En esa misma línea, el vicerrector del CEU en Elche, Álvaro Antón, subrayó que el campus ilicitano se aleja del modelo periférico anglosajón y refuerza la relación entre la actividad universitaria y el tejido social de la ciudad. Según los datos aportados por la institución, el CEU UCH ha invertido más de siete millones de euros en Elche y concentra actualmente a 2.150 estudiantes, de los que alrededor de 500 son extranjeros.
El Hort del Xocolater volvió a ser el escenario elegido para una ceremonia vinculada a la trayectoria del CEU UCH en Elche desde 1999, año en el que se graduó la primera promoción de estudiantes de la universidad en la ciudad.
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