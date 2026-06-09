Compromís exige a Ruz que escuche a los ciudadanos para la nueva contrata de los autobuses de Elche

Compromís per Elx llevará al próximo pleno municipal una moción para reclamar al gobierno local de PP y Vox que agilice la tramitación del nuevo servicio de autobuses urbanos y abra un proceso de participación ciudadana antes de cerrar el futuro pliego de condiciones. La portavoz de la formación, Esther Díez, considera que la renovación de la contrata ofrece una oportunidad para incorporar las demandas acumuladas durante los últimos años tanto en el casco urbano como en las pedanías. La edil advertía este martes de que el procedimiento todavía no ha superado una de sus primeras fases relevantes y ha criticado que la Mesa de Movilidad no se haya reunido desde 2023. Según Compromís, el nuevo contrato cuenta con una asignación de 400 millones de euros de fondos públicos y debería debatirse con los colectivos sociales, los grupos municipales y los representantes de los consejos sectoriales.

Una moción para acelerar el nuevo contrato

Díez explicaba que la iniciativa se debatirá pronto en el Ayuntamiento. “Este mes elevamos al pleno una moción para pedir al gobierno municipal que agilice la tramitación del nuevo servicio de autobuses urbanos, una moción con la que también instamos al señor Ruz a que haya un proceso previo de participación ciudadanía y se garantice la convocatoria de la Mesa de Movilidad, que lleva sin convocarse desde 2023 por la negativa de PP y Vox”, señalaba.

La portavoz remarcaba la importancia del transporte público dentro de la movilidad cotidiana de la ciudad y lamentaba que el calendario inicial pueda retrasarse. “Este año 2026 tenía que ser muy importante por lo que hace a la mejora del servicio de autobuses urbanos, un servicio que es clave desde el punto de vista social y del transporte público para la ciudadanía. Sin embargo, a este gobierno municipal de PP y Vox se le ha hecho tarde una vez más, y la realidad es que ni tan siquiera se ha arrancado con la aprobación del pliego de condiciones, lo que significa que, muy probablemente, este año finalice sin que la nueva contrata de autobuses vea la luz”.

La formación reclama que la tramitación avance cuanto antes, pero insiste en que la renovación no debería limitarse a sustituir el contrato vigente. El servicio actual entró en funcionamiento en 2005 y ha ido incorporando modificaciones a lo largo de distintas legislaturas. Compromís sostiene que el nuevo pliego debe aprovecharse para revisar recorridos, frecuencias y conexiones en función de las necesidades actuales de la población.

Demandas del casco urbano y las pedanías

Díez defendía que cualquier actualización del servicio debe partir de la escucha activa a los usuarios. “Además, el señor Ruz tiene que saber que estamos ante una oportunidad clave para incorporar las nuevas demandas que las ilicitanas e ilicitanos tienen sobre el casco urbano y las pedanías. Hay que recordar que el servicio actual entró en vigor en 2005, y pese a las muchas mejoras que se han ido introduciendo a lo largo de las diferentes legislaturas, aún quedan muchas peticiones por incorporar al nuevo pliego, y eso solo es posible contando con la participación ciudadana”.

Uno de los primeros autobuses de la línea entre el casco urbano y La Marina / ÁXEL ÁLVAREZ

La portavoz vinculaba esta petición con la falta de reuniones de la Mesa de Movilidad durante el actual mandato. Este órgano permite reunir a representantes políticos y sociales para abordar cuestiones relacionadas con los desplazamientos urbanos, el transporte público y las necesidades de los distintos barrios y núcleos del municipio.

“El diálogo activo con la ciudadanía sea otra de las grandes asignaturas pendientes de este alcalde, quien lleva desde el año 2023 sin convocar la Mesa de Movilidad, que es el órgano donde estamos representados el resto de grupos municipales y diferentes entidades y representantes de los consejos municipales”, lamentaba Díez.

La edil relacionaba esta situación con lo sucedido recientemente en la Junta de Distrito del Raval, donde, según indicaba, PP y Vox rechazaron una propuesta para reforzar estos órganos como espacios de comunicación directa con el Ayuntamiento. Díez describía este episodio como “una situación muy similar a la que se vivió en la última Junta de Distrito del Raval, donde PP y Vox votaron en contra de que estos órganos de representación ciudadana se consolidasen como espacios para garantizar la comunicación directa con el Ayuntamiento”.

Una inversión de 400 millones

Compromís ponía también el foco en la dimensión económica de la futura concesión. La formación considera que la inversión prevista obliga a contar con un debate previo y abierto antes de aprobar el pliego definitivo. “Desde Compromís entendemos que la participación ciudadana es la herramienta más efectiva para abordar la nueva contrata del servicio de autobuses urbanos de nuestro municipio, un servicio por el que el gobierno municipal del PP y Vox ha hecho una asignación de 400 millones de euros de fondos públicos y para la que, hasta entonces, su tramitación se está llevando a cabo de espaldas a la ciudadanía”, concluía Díez.