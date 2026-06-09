Elche recibe a Marco Frisina para dirigir el concierto de clausura del XXV aniversario del Misteri

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, y la concejala de Cultura, Irene Ruiz, recibían este martes en el Ayuntamiento al compositor y director italiano Marco Frisina, maestro de capilla de la Catedral de Roma y una de las figuras más reconocidas de la música sacra contemporánea. La recepción institucional se producía en la víspera del concierto extraordinario con el que el Misteri d’Elx pondrá el broche final a los actos organizados por el XXV aniversario de su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La cita tiene lugar este miércoles, 10 de junio, a las 21 horas en la basílica de Santa María, el mismo templo en el que cada mes de agosto se representa La Festa. La apertura de puertas se realizará a las 20.30 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo. Frisina se pondrá al frente de la Capella y la Escolanía del Misteri d’Elx, acompañadas por la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche, para interpretar un repertorio formado exclusivamente por obras del propio autor italiano.

El maestro de Capilla de la Catedral de Roma, sentado a la derecha de Pablo Ruz en el despacho de Alcaldía / INFORMACIÓN

Ensayos con los cantores de La Festa

La visita de Frisina a Elche se desarrolla entre el 8 y el 11 de junio e incluye diferentes encuentros con instituciones y colectivos locales. Durante su estancia, el músico romano ha ensayado con las voces adultas e infantiles del Misteri y ha impartido una clase magistral a los integrantes de la Capella y la Escolanía.

Estas sesiones han permitido que los cantores trabajen directamente con un director de reconocido prestigio internacional antes de afrontar un concierto concebido como una de las citas más singulares de la programación conmemorativa. La participación de la Escolanía incorporará las voces blancas que desempeñan un papel esencial dentro de la representación asuncionista, mientras que la Capella aportará la experiencia de sus cantores adultos.

El alcalde de Elche recibía junto a la concejala Irene Ruiz la visita del maestro de capilla de la Catedral de Roma / INFORMACIÓN

La agenda de Frisina contempla además recepciones en Santa María, la Casa de la Festa y el Ayuntamiento, así como un encuentro organizado por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Elche.

Una trayectoria ligada a la música litúrgica

Sacerdote, músico, compositor y biblista romano, Marco Frisina ejerce actualmente como maestro de capilla de la Catedral de Roma y rector de la basílica de Santa Cecilia en Trastevere. Es autor de más de 150 composiciones litúrgicas difundidas internacionalmente y presentes en el repertorio de coros y comunidades cristianas de numerosos países.

Entre los hitos más destacados de su trayectoria figura la composición del Himno Oficial del Jubileo del Año 2000 por encargo de San Juan Pablo II. También ha sido responsable musical de algunos de los principales acontecimientos jubilares celebrados en Roma durante las últimas décadas.

El concierto de este miércoles cerrará la programación organizada por el Patronato del Misteri d’Elx para conmemorar los veinticinco años transcurridos desde la declaración de la Unesco. La presencia de Frisina refuerza la dimensión internacional de La Festa y convertirá Santa María en el escenario de una clausura especialmente simbólica para una de las principales señas de identidad cultural de Elche.