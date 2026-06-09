Elche reunirá a 350 entidades en el primer congreso autonómico de voluntariado

Elche acogerá el próximo 19 de junio el I Congreso Autonómico de Voluntariado de la Comunitat Valenciana, una cita que reunirá a 350 representantes de entidades sociales, instituciones públicas, universidades, empresas y cooperativas. Bajo el lema «Voluntariat: la millor versió de la nostra terra», el encuentro servirá para constituir el Consejo Valenciano de Voluntariado y recoger propuestas destinadas a elaborar el primer Plan Director autonómico en esta materia.

La jornada ha sido organizada por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche, en colaboración con la Plataforma del Voluntariado de la Comunitat Valenciana. El objetivo es reforzar la cooperación entre las administraciones públicas y la sociedad civil organizada y avanzar hacia una política de voluntariado más estructurada, participativa y ambiciosa, según detallaban este martes los organizadores.

La concejal Celia Lastra durante la presentación del I Congreso del Voluntariado de la Comunidad Valeniana / INFORMACIÓN

Un nuevo Consejo Valenciano

La concejala de Acción Social y Cooperación, Celia Lastra, explicaba en rueda de prensaque el encuentro permitirá congregar a los distintos agentes implicados “para reconocer, impulsar y continuar con la construcción del voluntariado valenciano”.

Uno de los principales hitos de la jornada será la constitución del Consejo Valenciano de Voluntariado, concebido como un órgano de participación, consulta y coordinación. Su puesta en marcha pretende reforzar el diálogo entre la administración autonómica, las asociaciones y el conjunto de entidades implicadas en la acción voluntaria.

El congreso ofrecerá además un espacio específico para el debate y la recogida de aportaciones. Las propuestas formuladas por entidades, administraciones y agentes sociales servirán como base para elaborar el I Plan Director del Voluntariado de la Comunitat Valenciana, que marcará las prioridades de las políticas públicas durante los próximos años.

Desarrollo de la nueva ley

La celebración del congreso llega un año después de la aprobación de la Ley 4/2025, de Voluntariado de la Comunitat Valenciana, una normativa que ha supuesto un avance en el reconocimiento, la promoción y la ordenación de esta actividad en todo el territorio autonómico.

En las próximas semanas, la Generalitat prevé aprobar también el desarrollo reglamentario de la ley. Este paso permitirá desplegar los nuevos instrumentos contemplados en el texto y facilitar a las entidades y a las personas voluntarias herramientas destinadas a impulsar, acreditar y dar mayor visibilidad a su labor.

El director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, Pedro Carceller, señalaba que para la Generalitat es un “orgullo que Elche sea la sede del I Congreso de Voluntariado" / INFORMACIÓN

Durante el encuentro se presentarán precisamente los principales mecanismos de reconocimiento y promoción incorporados por la normativa y su reglamento. La finalidad es que asociaciones y participantes puedan conocer las posibilidades que ofrece el nuevo marco legal y su aplicación práctica.

El director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, Pedro Carceller, señalaba que para la Generalitat es un “orgullo que Elche sea la sede del I Congreso de Voluntariado, una ciudad que es solidaria, comprometida con sus vecinos y que ha decidido representar el voluntariado de toda la Comunitat Valenciana”. Carceller destacaba que, tras la aprobación de la ley el pasado año y el desarrollo del reglamento durante este ejercicio, la organización del primer congreso permitirá convertir Elche en punto de encuentro para celebrar y fortalecer la solidaridad.

Elche, referente autonómico

El representante provincial de la Plataforma del Voluntariado de la Comunitat Valenciana, Gorka Chazarra, expresabatambién su satisfacción por la elección de la ciudad como sede del encuentro y por la entrada en vigor de la nueva normativa. Según señalaba, el congreso “permite poner a la ciudad como referente a nivel autonómico”. Chazarra añadía que “juntos construiremos ese Plan Director en materia de voluntariado y será un motivo más de alegría y de celebración”.