¿Hablar en público sin aburrir? La UMH lanza un curso gratuito en el centro de Elche para dominar el método Pechakucha

El arte de la brevedad, la concisión y el alto impacto visual llega estejunio al corazón de Elche. La Universidad Miguel Hernández (UMH) ha abierto el periodo de inscripción para su nuevo curso estival titulado “Comunicar con impacto: presentaciones Pechakucha”, que se celebra los días lunes 22 y martes 23 de junio. Se trata de una propuesta formativa de 25 horas de duración que destaca por estar totalmente subvencionada para las primeras matrículas. El programa, subvencionado por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, combina varias horas de trabajo autónomo en casa con sesiones presenciales que se celebrarán en el Aula Plaça de Baix de la UMH, situada en pleno centro urbano de Elche, un espacio moderno, práctico y, por supuesto, con aire acondicionado. El curso de verano está abierto en cualquier caso a todo el mundo.

El formato Pechakucha se fundamenta en una regla de oro: exponer una idea utilizando exactamente 20 diapositivas, disponiendo de solo 20 segundos para comentar cada una / INFORMACIÓN

El formato Pechakucha se fundamenta en una regla de oro: exponer una idea utilizando exactamente 20 diapositivas, disponiendo de solo 20 segundos para comentar cada una de ellas. El resultado es una presentación que obliga a eliminar todo el contenido de relleno, captar la atención desde el primer segundo y mantener un ritmo dinámico e imposible de ignorar. Se trata de un antídoto contra las infinitas e infructuosas reuniones profesionales con exceso de texto que saturan el entorno laboral actual. Pero también sirve para saber explicarse mejor, conectar con su público y desenvolverse sin estrés en el aula o en la sala de reuniones.

Herramienta clave para profesionales y alumnado

Esta herramienta transversal está diseñada para reforzar el éxito profesional y académico de diversos perfiles. Por un lado, resulta ideal para docentes que buscan transformar sus lecciones magistrales clásicas en píldoras formativas dinámicas que conecten de inmediato con los nativos digitales. Asimismo, ofrece recursos de gran valor para directivos y mandos intermedios, trabajadores vinculados al mundo de la cultura o técnicos universitarios enfocados en agilizar las reuniones de equipo, convencer a comités ejecutivos y realizar exposiciones eficientes sin perder el foco en ningún momento.

Esta herramienta transversal está diseñada para reforzar el éxito profesional y académico de diversos perfiles / INFORMACIÓN

Por otra parte, los técnicos y especialistas aprenderán a traducir datos rigurosos o conceptos complejos de ingeniería y tecnología en narrativas comprensibles y persuasivas. Del mismo modo, el alumnado universitario encontrará una ventaja competitiva crucial de cara a la preparación y defensa pública de sus Trabajos de Fin de Grado (TFG) o Fin de Máster (TFM), mientras que las personas opositoras recibirán el entrenamiento que necesitan para dominar el tiempo exacto ante un tribunal y lograr que su exposición destaque con luz propia frente al resto de candidaturas.

Lejos de las clases teóricas convencionales, los asistentes se sumergirán en un formato eminentemente práctico. El programa abarca desde la estructuración de la narrativa o storytelling, la selección de imágenes con fuerza discursiva y el diseño limpio de diapositivas, hasta el control del lenguaje no verbal, la gestión del miedo escénico y la sincronización milimétrica de la voz con el soporte visual. Al finalizar las 25 horas, cada participante habrá diseñado y defendido con éxito su propia presentación Pechakucha como proyecto final evaluable.

Las clases presenciales se llevarán a cabo los días 22 y 23 de junio de 2026 en horario de mañana y tarde. La formación será impartida por el profesor Miguel Antonio Molina Picazo, garantizando un aprendizaje personalizado y de alto nivel técnico para todos los matriculados. Todo el alumnado deberá asistir a las clases con su propio ordenador portátil.

Calendario de inscripción y matrícula

El periodo oficial tanto para la Preinscripción como para la Matriculación ya está abierto hasta el mismo 22 de junio. Se recomienda a los interesados realizar la solicitud en cuanto lo tengan claro debido al alto volumen de demanda previsto.

El periodo oficial tanto para la Preinscripción como para la Matriculación ya está abierto hasta el mismo 22 de junio / INFORMACIÓN

Como medida de garantía de asistencia, se recuerda a los interesados que, al tratarse de un curso financiado públicamente con plazas estrictamente limitadas, el estudiantado admitido deberáa realizar un depósito en concepto de fianza de 30 euros. Esta cantidad tiene la única finalidad de asegurar el aprovechamiento de la plaza y se devolverá íntegramente a las personas matriculadas una vez completada con éxito la formación.

La tramitación debe completarse de manera telemática. Hay más información y se puede formalizar la preinscripción directamente accediendo al enlace oficial de la UMH: https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_fpo_18073/datos_es.html