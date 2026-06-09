El Michael Jackson de las rotondas de Elche: el personaje del que todos hablan se ha viralizado en TikTok

Hay días en los que uno cruza una rotonda de Elche esperando lo normal: coches, intermitentes que no se ponen, alguien dudando entre salir o seguir dando vueltas y, con suerte, una palmera al fondo. Pero luego aparece un hombre de mediana edad marcándose unos pasos entre Michael Jackson, clase de zumba improvisada y pole dance municipal, y la ciudad recuerda que la vida todavía tiene margen para el surrealismo.

El vídeo, publicado por una cuenta en TikTok, se ha viralizado por una escena difícil de resumir sin que parezca inventada: un hombre bailando en una rotonda ilicitana, usando las señales de tráfico como si fueran parte de una coreografía ensayada en secreto durante años. Porque donde otros ven una señal vertical, él ve una oportunidad artística. Y donde la mayoría ve una rotonda, él ve escenario.

Una rotonda, una señal y mucho más flow del previsto

La escena tiene todos los ingredientes para triunfar en redes: movimiento inesperado, contexto urbano, comentarios de vecinos y ese punto de “esto solo puede pasar aquí” que tanto gusta a internet. El protagonista aparece bailando con una seguridad que ya querrían muchos en una pista de bodas a las tres de la mañana.

Algunos usuarios lo han comparado con Michael Jackson, aunque otros han matizado que aquello tiene más de pole dance, de videoclip imaginario o incluso de “persona que ha decidido vivir sin pedir permiso al comité de la vergüenza ajena”. La señal de tráfico, por su parte, cumplió con una profesionalidad admirable su doble función de elemento vial y barra coreográfica.

TikTok descubre a un personaje que muchos vecinos ya conocían

Lo curioso es que, para parte de Elche, el hombre no parece ser precisamente un recién llegado al circuito artístico-rotondil. Varios usuarios aseguran en los comentarios haberlo visto más veces bailando por la zona, algunos incluso con lluvia, otros por la tarde y otros directamente como si ya formara parte del paisaje local. Según dice una usuaria, se llama Salvador y es diseñador de ropa.

Entre los mensajes se repite una idea: a mucha gente le alegra el día. Hay quien dice que siempre lo ve con una sonrisa, quien asegura que transmite buen rollo y quien directamente pide “más personas así”. Internet, por una vez y sin que sirva de precedente, no se ha limitado a señalar con el dedo: también ha aplaudido.

"Lo hace siempre cuando empieza el buen tiempo, se va a andar por todas la recta que va a Torrellano (no llega hasta el final) y en las rotondas se para y baila, yo lo veo desde hace un par de años", relata otra usuaria.

Entre la risa, el cariño y el debate de siempre

Eso sí, como todo vídeo viral, la escena ha abierto su correspondiente mini asamblea digital. Algunos usuarios lo celebran como una muestra de felicidad callejera: un hombre baila, no molesta a nadie y encima mejora el ánimo de quienes pasan por allí. Otros, en cambio, han recordado algo bastante razonable: quizá no todo el mundo que hace algo en la calle quiere acabar convertido en contenido para miles de desconocidos.

Y ahí está el detalle interesante. La escena puede hacer gracia, sí. Tiene algo de comedia involuntaria, de postal absurda y de energía de videoclip sin presupuesto. Pero también deja una pregunta en el aire: ¿en qué momento ver a alguien feliz en público nos parece tan raro que necesitamos grabarlo?

Elche, capital provisional del baile en rotonda

En cualquier caso, el vídeo ya ha encontrado su hueco en el imaginario local. Hay comentarios que lo elevan a “lo mejor de Elche”, otros que quieren ir expresamente a verlo y algunos que lo tratan casi como una atracción no oficial. Falta saber si el Ayuntamiento incluirá algún día la ruta en un folleto turístico: Palmeral, Basílica de Santa María, Dama de Elche y, al atardecer, coreografía libre en rotonda con señal incorporada.

Bromas aparte, el protagonista ha conseguido algo complicado: que una escena mínima, sin producción, sin focos y sin coreógrafo conocido, arranque sonrisas a desconocidos. En tiempos de tráfico, prisas y malas noticias, tampoco es poca cosa.