El PSOE pide un plan de climatización para los colegios de Elche
El portavoz socialista, Héctor Díez, pide al Ayuntamiento que trabaje en la potencia eléctrica de los centros educativos
Si la semana pasada fue Compromís quien apretaba con la climatización, en su caso, en las escuelas infantiles, en la línea de lo que ya pidió en septiembre pasado en el pleno, cuando demandó un plan para todos los centros, este martes fue el PSOE, quien, por boca de su portavoz municipal, Héctor Díez, anunció que presentará una moción al próximo pleno municipal para pedir un plan de climatización y proponer medidas urgentes que garanticen temperaturas aptas en las aulas de los centros educativos públicos de Elche. El plan, dijo Díez, deberá incluir un análisis detallado de la situación de cada centro educativo, la incorporación de una partida específica en los presupuestos municipales destinada a actuaciones de mejora de la climatización y la eficiencia energética, así como la adhesión efectiva a las líneas de ayudas impulsadas tanto por el Gobierno de España como por la Generalitat Valenciana.
Situación preocupante
Díez aseguró que la situación que soportan alumnado y docentes en los colegios públicos de la ciudad es cada vez más preocupante ante las altas temperaturas. El portavoz socialista recordó que fue el propio Ruz quien, junto a la concejala de Educación, María Bonmatí, anunció en septiembre de 2023 que el Ayuntamiento estudiaría la instalación de sistemas de aire acondicionado en los centros educativos de la ciudad y defendió entonces que “el aire acondicionado no es un lujo, es una herramienta de trabajo”. Sin embargo, casi tres años después de aquel anuncio, la climatización de los centros educativos sigue siendo una asignatura pendiente para el Gobierno municipa, según Díez. “El señor Ruz ha preferido gastarse los millones en asfalto, arreglar una plaza del centro por 3 millones, otro millón para la reforma de Porta de la Morera, pero no ha tenido dinero para empezar a trabajar en la adecuación de los centros en cuanto a potencia eléctrica y en un plan de climatización, cuando es un verdadero problema que afecta a niños y niñas”, dijo.
Más de 30 grados
Díez alertó de que la situación afecta a numerosos centros educativos de la ciudad, donde se han llegado a registrar temperaturas superiores a los 30 grados en el interior de las aulas durante las últimas semanas. Además, señaló que en muchos casos las medidas existentes para combatir el calor son insuficientes y han sido sufragadas por las propias comunidades educativas o por los centros.
Instalaciones eléctricas
Asimismo, el portavoz socialista indicó que una de las principales preocupaciones trasladadas por las comunidades educativas tiene que ver con el estado de las instalaciones eléctricas de muchos colegios. Según explicó, la falta de potencia eléctrica dificulta la implantación de sistemas de climatización adecuados, por lo que cualquier actuación debe contemplar también la modernización de las infraestructuras para dar una respuesta efectiva al problema en Elche.
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