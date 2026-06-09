Una trabajo sobre el campo de Elche tras la expulsión de los moriscos en el siglo XVII, en el top

“El campo de Elche tras la expulsión de los moriscos: cambios y permanencias agrarias en el siglo XVII”. Con esa investigación, David Rodríguez Payá, graduado en Historia por la Universidad de Alicante, se ha alzado con el VI Premio de Investigación Archivo Histórico Municipal de Elche 2026, dotado con 3.000 euros, que concede la Concejalía de Bibliotecas de Elche. Ahora tendrá hasta noviembre para dar forma a ese trabajo.

El Archivo Histórico Municipal de Elche, en imagen de archivo. / INFORMACIÓN

La propuesta más antigua

La edil del área, Loli Serna, señaló que, en esta ocasión, se han presentado seis proyectos de investigación y destacó la elevada calidad de las propuestas recibidas. Al respecto, según detalló, el jurado ha valorado especialmente que se trata de “un proyecto amplio y ambicioso en sus objetivos y en el desarrollo de la hipótesis de partida”, a lo que se suma que hay un importante uso de las fuentes documentales conservadas en el Archivo Histórico Municipal. Todo en el marco, como subrayó, de una investigación se centra en el siglo XVII, lo que lo convierte en el trabajo premiado que aborda la cronología más antigua desde la creación de este premio.

“Momento clave”

Por su parte, el autor del proyecto agradeció el reconocimiento y especificó que la investigación pretende profundizar en uno de los momentos más relevantes de la historia local. “El proyecto trata en esencia de analizar el campo de Elche tras la expulsión de los moriscos, ya que es un momento clave en la historia, no solo de la localidad, sino de España”, expuso.

Cartel de la convocatoria del premio del Archivo Histórico Municipal de Elche. / INFORMACIÓN

Hasta noviembre

El ganador dispone ahora hasta el próximo 16 de noviembre para desarrollar el trabajo de investigación y Loli Serna puso el foco en que la finalidad del premio es difundir el patrimonio documental conservado en el Archivo Histórico Municipal y animó a los jóvenes a presentar proyectos en futuras ediciones.

Los precedentes

El premio ha permitido en los últimos años impulsar estudios relevantes sobre la historia ilicitana. En la primera edición, en 2021, Francisco de Borja Rodríguez Valverde fue reconocido por De villa a ciudad. El Sexenio Democrático en Elche (1868-1874), obra posteriormente editada por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante. En 2022, el premio recayó en Rosa Antón González, por Descubriendo la enseñanza ilicitana desde 1870 a 1910. La tercera edición, en 2023, distinguió a María López Barquero, por La fiebre amarilla en Elche, un factor de cambio de sociedad 1804-1812. Ecología y biopolítica. En 2024 el galardón fue para Clara Serna Alberola por Elche y la sanidad militar durante la Guerra Civil (1936-1939) a través del fondo del Archivo Histórico Municipal de Elche, mientras que el accésit se concedió a Sara Gómez Vidal por Ecos nacionales: la participación de Elche en la Guerra de la Independencia (1808-1814). Finalmente, la quinta edición, celebrada en 2025, reconoció a Andrea Salinas Soto por Casarse en Elche. Una historia de los matrimonios ilicitanos entre 1841 y 1870.