El alcalde de Elche ofrece trasladar provisionalmente el Conservatorio al centro sociocultural de Jayton

El bipartito de Elche ha ofrecido a la comunidad educativa del Conservatorio Profesional de Música de la ciudad trasladar provisionalmente su actividad al futuro centro sociocultural de Jayton, actualmente en construcción en Carrús, a 100 metros de la parada del tren, con fachada a la avenida de Novelda. La propuesta permitiría disponer de unos 1.300 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, un almacén adicional de 300 metros en el aparcamiento subterráneo y el uso compartido de un auditorio con más de 500 butacas, foso hidráulico y equipamiento escénico. El alcalde, Pablo Ruz, anunció este martes el planteamiento municipal durante una visita a las obras del complejo y subrayó que este traslado temporal no sustituiría el proyecto definitivo previsto en el entorno de Candalix. De hecho, el Ayuntamiento quiere iniciar por su cuenta los primeros pasos administrativos para la nueva sede aunque la Generalitat todavía no haya delegado las competencias ni comprometido formalmente su financiación.

Estado, este miércoles, de las obras del centro sociocultural de Jayton donde el alcalde ha ofrecido espacio para el Conservatorio de Música de Elche / Áxel Álvarez

Tres plantas para aulas y un auditorio compartido

La propuesta ya ha sido trasladada al director y a la secretaria del Conservatorio para que pueda debatirse con el profesorado, las familias y el resto de la comunidad educativa. El gobierno municipal plantea aprovechar las tres plantas diáfanas situadas en una de las crujías del centro sociocultural, un espacio inicialmente reservado para dependencias municipales. “Sin renunciar bajo ningún concepto al nuevo conservatorio, les hemos ofrecido a la comunidad educativa habilitar el espacio que queda exento, con la posibilidad de que sean ellos quienes diseñen de cero el espacio, planteen las aulas que necesitan y habiliten lo que tiene que ser un lugar para el encuentro y para la formación en música ”, explicó Ruz.

El inmueble contará con climatización, ascensor, escaleras interiores y las instalaciones necesarias para compartimentar las plantas. La principal diferencia respecto a la sede actual estaría en el acceso al auditorio del centro sociocultural. El espacio tendrá capacidad para más de 500 espectadores y podrá acoger ensayos, clases de coro, audiciones y otras actividades musicales. El equipamiento incluirá un foso hidráulico, lo que facilitará, por ejemplo, la utilización de un piano en determinados actos sin mantenerlo permanentemente sobre el escenario. El uso se coordinaría con la Concejalía de Cultura. El Conservatorio desarrollaría fundamentalmente su actividad entre semana, mientras que la programación municipal se concentraría habitualmente durante los fines de semana. La colaboración podría extenderse también a la organización de audiciones abiertas a la ciudadanía.

J. R. Esquinas

Una ubicación próxima a la estación de Carrús

Ruz defendió también la localización del centro sociocultural. El complejo se encuentra en el corazón de Carrús, a poco más de cien metros de la estación ferroviaria de Elche-Carrús y cerca de centros educativos como el IES Carrús. El alcalde recordó asimismo que una parte importante del alumnado del Conservatorio reside en este barrio.

El traslado tendría carácter provisional hasta que pueda construirse la sede definitiva. El calendario exacto deberá concretarse conforme avance la obra de Jayton y se cierre el diseño interior con la comunidad educativa, aunque el Ayuntamiento sitúa la disponibilidad del espacio en el último trimestre de 2027. “Estamos hablando de una provisionalidad justa, que se corresponde con la necesidad que el Ayuntamiento tiene de ofrecer un conservatorio en condiciones a los centenares de alumnos que están cursando su formación musical”, indicó el regidor.

El actual Conservatorio arrastra desde hace años problemas de espacio y conservación. Familias y alumnado han denunciado falta de insonorización, goteras, grietas, escasez de aulas y ausencia de un salón de actos adecuado. Parte de las clases se desarrollan incluso fuera del edificio para poder responder a las necesidades docentes.

La sede vigente dispone de unos 1.000 metros cuadrados y una pequeña sala de audiciones de aproximadamente 80 metros. El traslado a Jayton supondría, según el alcalde, un cambio sustancial aunque no cubra todavía todas las dimensiones previstas para el futuro conservatorio definitivo, que debe tener unos 4.000 metros.

Primeros movimientos en Candalix

Mientras plantea esta solución temporal, el Ayuntamiento pretende avanzar en el proyecto de la sede definitiva prevista en el solar de Candalix. Ruz anunció que el Consistorio está iniciando la contratación de las catas necesarias para estudiar un refugio de la Guerra Civil localizado en el subsuelo. Según explicó, esta construcción podría comunicar la antigua fábrica de Viuda de Maciá con una zona central del ámbito. Las catas arqueológicas permitirán conocer su estado y determinar cómo debe integrarse cualquier vestigio antes de redactar el proyecto del nuevo Conservatorio. “Ya hemos empezado a licitar las catas. Son catas del refugio que comunicaba la fábrica con un espacio central debajo de Candalix”, indicó el alcalde.

El Ayuntamiento quiere encargar después la redacción del proyecto aunque la Generalitat Valenciana todavía no haya delegado las competencias. Ruz comparó este procedimiento con el utilizado para avanzar en la rehabilitación de Clarisas: el Consistorio asumiría inicialmente el impulso técnico y reclamaría posteriormente a la administración autonómica la financiación correspondiente. “En cuanto podamos, este año, el Ayuntamiento va a licitar la redacción del proyecto del nuevo conservatorio sin delegación de competencias. Al final exigiremos a la Conselleria que actúe”, señaló.

El centro sociocultural de Jayton, en el barrio de Carrús en Elche, tendrá dos edificios: auditorio y cine / INFORMACIÓN

Ruz rechazó que el cambio de ubicación desde el solar inicialmente planteado junto al colegio Clara Campoamor hasta Candalix haya provocado retrasos administrativos. Según defendió, la delegación autonómica nunca llegó a producirse. “El cambio de ubicación no ha retrasado en absoluto ninguna tramitación. Estamos, por desgracia para todos, en la misma situación administrativa que hace tres años, que hace cinco y que hace siete con respecto a la delegación de competencias. Nunca se delegaron las competencias”, afirmó.

En caso de que la comunidad educativa acepte la mudanza provisional, el edificio actual del Conservatorio quedaría disponible para otros usos municipales. El inmueble es propiedad del Ayuntamiento y está formado por tres pabellones situados dentro del histórico Hort de la Torre.

Ruz avanzó que el Consistorio invertirá alrededor de 80.000 euros en reparar sus cubiertas para solucionar las filtraciones existentes. “Es absolutamente injustificable que un espacio cultural tenga goteras”, afirmó. El alcalde defendió que el edificio posee valor arquitectónico y que deberá conservarse sin alterar su configuración ni el huerto histórico en el que se encuentra.

La decisión queda ahora en manos de la comunidad educativa. El Ayuntamiento espera presentar con mayor detalle las posibilidades de Jayton antes de cerrar una solución temporal que permita mejorar las condiciones docentes mientras avanza el proyecto definitivo de Candalix.