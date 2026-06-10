Los Amigos del Arroz con Costra agasajan a los responsables del Puerto de Alicante

La Asociación Amigos del Arroz con Costra de Elche recibía este miércoles en una nueva edición de sus tradicionales encuentros gastronómicos a varios responsables vinculados al Puerto de Alicante y a las instituciones marítimas y militares de la provincia. La cita volvía a convertir uno de los platos más representativos de la cocina ilicitana en punto de encuentro para compartir experiencias, estrechar vínculos y acercar a la ciudad la actividad desarrollada desde uno de los principales enclaves logísticos del territorio. Los invitados de la jornada fueron Luis Gonzaga Rodríguez González, representante de la Autoridad Portuaria de Alicante; Enrique Sanmartín Gómez, capitán marítimo de Alicante; Juan Navarro Fernández, coronel subdelegado de Defensa; y Rafael Torrecillas del Prado, comandante naval de Alicante.

Tertulia tras la degustación del Arroz con costra de Elche / INFORMACIÓN

Un encuentro con representantes del ámbito portuario

Durante la comida, los asistentes pudieron intercambiar impresiones sobre la actividad del Puerto de Alicante y sobre el papel que desempeñan las distintas instituciones relacionadas con la gestión marítima, la seguridad y la defensa. La reunión permitió también acercar estas responsabilidades a la realidad social y económica de Elche, una ciudad con una intensa actividad empresarial y exportadora y con numerosos vínculos con las infraestructuras logísticas de la provincia. La presencia de representantes de la Autoridad Portuaria, la Capitanía Marítima, la Subdelegación de Defensa y la Comandancia Naval aportó una visión amplia de las funciones que convergen alrededor del puerto y de la importancia de la coordinación entre administraciones y organismos públicos.

Los responsables del Puerto de Alicante degustaron también aperitivos típicos de Elche / INFORMACIÓN

El encuentro transcurrió en un ambiente distendido, con el arroz con costra como elemento central de una jornada que permitió compartir conversación y gastronomía. La asociación mantiene así su voluntad de abrir sus reuniones a representantes de distintos ámbitos de la sociedad, la cultura, la economía y las instituciones.

La gastronomía como punto de encuentro

Los Amigos del Arroz con Costra de Elche continúan con una actividad que ha convertido sus comidas en una cita habitual para dar a conocer el tradicional plato ilicitano y reunir alrededor de la mesa a colectivos y personalidades de procedencias muy diferentes.

En encuentros anteriores, la asociación ha recibido a representantes de entidades sociales, responsables institucionales, colectivos profesionales y grupos vinculados a la memoria cultural de la ciudad. En esta ocasión, la tertulia permitió acercar Elche al ámbito portuario alicantino y reconocer el trabajo de quienes desempeñan responsabilidades clave en un sector estratégico para la provincia.

La jornada volvió a poner en valor la capacidad de la gastronomía local para servir como espacio de convivencia y diálogo. El arroz con costra, convertido en emblema de estas reuniones, actuó una vez más como nexo común entre la tradición culinaria ilicitana y la diversidad de invitados que pasan por la mesa de la asociación.