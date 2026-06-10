Detienen en Crevillent a un hombre por un delito de "exhibicionismo de carácter sexual" ante menores

La Policía Local de Crevillent ha detenido a un hombre por un delito de “exhibicionismo de carácter sexual” ante menores. Según informó el propio cuerpo policial a través de una publicación en redes sociales, la rápida actuación de los agentes permitió localizar al varón y detenerlo.

El detenido quedó “a disposición de la autoridad judicial”, tal y como señalaron desde la Policía Local en su comunicado.

Rápida actuación policial para localizar al detenido

La Policía Local de Crevillent difundió la intervención a través de sus redes sociales, canal a través del que explicó que los hechos estarían relacionados presuntamente con actos de carácter sexual en presencia de menores.

Además, el cuerpo municipal destaca la rapidez con la que actuaron los agentes hasta localizar al sospechoso. “La protección de los menores continúa siendo una prioridad”, señaló la Policía Local de Crevillent.

Reacciones en Crevillent tras la detención

La publicación generó numerosos comentarios en redes sociales. Algunos usuarios mostraron su preocupación por lo ocurrido, mientras que otros felicitaron a los agentes.

Entre las reacciones, un usuario apuntó que el detenido sería una persona conocida en Crevillent desde hace meses y mencionó una posible situación de deterioro personal. Otros testigos aseguraron haber visto con frecuencia y "sin camiseta" al arrestado por el entorno de la plaza de la Comunidad Valenciana. Esta información, sin embargo, no ha sido confirmada oficialmente por la Policía Local.

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Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el lugar exacto de los hechos, la edad de los menores ni otras circunstancias de la intervención.