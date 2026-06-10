Elche, epicentro de las investigaciones sobre agujeros negros, supernovas y el “visitante” interestelar 3I/Atlas

Elche se ha convertido a lo largo de los últimos días en el epicentro de las investigaciones más punteras en rayos X sobre agujeros negros masivos, supernovas, cúmulos de galaxias o el objeto interestelar 3I/Atlas, que tanto dio de qué hablar hace unos meses. Lo ha hecho de la mano de la séptima edición del congreso The X-Ray Universe 2026, que, organizada por el XMM-Newton Science Operations Centre (SOC), que es el centro de la Agencia Espacial Europea (ESA) encargado de gestionar las operaciones científicas del observatorio espacial de rayos X XMM-Newton, reúne hasta este jueves en Elche a 260 investigadores llegados desde todos los puntos del planeta. En este marco, los expertos han ido analizado un variado repertorio de temas de astrofísica de alta energía, que han ido desde los estudios del sistema solar hasta la cosmología, al tiempo que las conferencias han servido de escaparate para los resultados y descubrimientos del XMM-Newton, así como de otras misiones actuales. La cita se celebra cada tres años y, tras pasar por varias capitales europeas, ha acabado recalando en el Centro de Congresos de Elche, en parte, por la experiencia que ha tenido la ESA en cónclaves anteriores organizados en una ciudad en la que, además, tienen su cuartel general empresas como Emxys o PLD Space.

Miembros de la organización e investigadores, este miércoles, junto al Centro de Congresos de Elche. / Áxel Álvarez

Resultados y nuevas observaciones

A lo largo de esta semana, los participantes en el cónclave científico han analizado resultados y nuevas observaciones a través de las sesiones plenarias y comunicaciones especializadas, con encuentros entre equipos de investigación de todo el mundo, pero también se han abordado las perspectivas de futuro de una misión, la del XMM-Newton, que, tras más de 26 años de actividad, continúa proporcionando información clave para comprender el funcionamiento del universo.

Temática variada

En este sentido, como explican José López Miralles y Jacobo Ebrero, científicos de operaciones especiales en el XMM Newton y coaches del comité de organización local del congreso, la temática que se está abordando durante estos días es de lo más variada: desde agujeros negros supermasivos y supernovas hasta cúmulos de galaxias, estrellas dinámicas y fenómenos transitorios de gran energía. En definitiva, cualquier objeto astronómico capaz de emitir radiación en el rango de los rayos X.

Este diagrama muestra la trayectoria del cometa interestelar 3IATLAS a su paso por el Sistema Solar. / NASA/JPL-Caltech

Tercer objeto conocido

Ahora bien, uno de los temas que más ha llamado la atención ha sido el estudio de 3I/Atlas, un objeto interestelar descubierto hace unos meses y que ha protagonizado numerosos titulares en medios de comunicación, al tratarse del tercer objeto conocido procedente de fuera del Sistema Solar detectado por los astrónomos y el primero en el que se ha logrado observar emisión de rayos X. Los investigadores explicaron que esta emisión se produce por la interacción entre el viento solar y los materiales presentes en el núcleo del objeto. El estudio, en este caso, precisaron, ha supuesto un importante reto técnico y científico debido a la complejidad de las observaciones necesarias para registrar un fenómeno tan excepcional.

Eventos de disrupción por marea

Junto a este hallazgo, otra de las áreas destacadas del congreso ha sido el estudio de los llamados eventos de disrupción por marea, que ocurren cuando una estrella se aproxima demasiado a un agujero negro y las enormes fuerzas gravitatorias terminan desgarrándola. El proceso genera una intensa emisión de energía que puede detectarse en distintas longitudes de onda, especialmente en rayos X, proporcionando información valiosa del comportamiento de algunos de los objetos más extremos del universo.

Imágenes del descubrimiento de 3I/ATLAS / ATLAS Chile

Hasta 26 años de trayectoria

Además de los resultados científicos, el encuentro también ha servido para presentar el estado actual de la misión XMM-Newton, con 26 años a sus espaldas ya, y sus perspectivas de futuro. José López Miralles y Jacobo Ebrero destacaron en declaraciones a este periódico la extraordinaria longevidad del satélite, lanzado a finales de la década de los noventa y cuya vida operativa podría prolongarse todavía alrededor de una década más. De hecho, pusieron el foco en la reciente actualización del catálogo de observaciones acumuladas por la misión. Es más, tras más de un cuarto de siglo de funcionamiento, XMM-Newton ha generado una enorme base de datos científica accesible para investigadores de todo el mundo. La política de la ESA establece que, tras un periodo inicial de explotación exclusiva por parte de los equipos que solicitan las observaciones, los datos pasan a ser públicos y pueden ser utilizados por cualquier investigador interesado.

Agencia Espacial Española

La conferencia contó igualmente con la participación de representantes de la Agencia Espacial Española, quienes expusieron la evolución del papel de España en el sector espacial europeo. Aunque la agencia tiene un perfil principalmente orientado a la coordinación y gestión de recursos, desde la organización destacaron el incremento de la inversión española en programas espaciales y el aumento de las contribuciones nacionales a los proyectos de la ESA.

La investigación básica, en el foco

Más allá de las comunicaciones en sí, los científicos subrayaron la importancia de la investigación básica. Aunque los estudios sobre agujeros negros, galaxias lejanas o fenómenos cósmicos extremos no tienen una aplicación inmediata en la vida cotidiana, recordaron que muchos avances tecnológicos actuales nacieron precisamente de investigaciones que, en su momento, parecían alejadas de cualquier utilidad práctica. A modo de ejemplo, aludieron al desarrollo de sensores CCD, fundamentales en las cámaras de los teléfonos móviles y que experimentaron una enorme evolución gracias a su utilización en astronomía. Del mismo modo, José López Miralles y Jacobo Ebrero señalaron que muchas de las tecnologías del futuro podrían tener su origen en los trabajos de investigación que actualmente se desarrollan en observatorios espaciales y centros científicos de todo el mundo y que, a priori, para la ciudadanía de a pie, pueden parecer muy teóricas. “Uno no se levanta un día e inventa la televisión de plasma”, puntualizaron, subrayando la importancia de este tipo de investigaciones en torno a la astronomía. Una importancia que se ha podido comprobar a lo largo de los últimos días en Elche, que se ha convertido en epicentro para una parte de la comunidad científica que trata de responder a algunas de las preguntas más complejas del universo.