Las excavaciones en Jayton avanzan sin roca, pero con un depósito tóxico de betún y un pozo hormigonado en Elche

La excavación del aparcamiento subterráneo del futuro centro sociocultural de Jayton avanza en Carrús sin que haya aparecido la roca firme que podía haber ralentizado los trabajos, aunque la obra ha sacado a la luz dos elementos que requieren una retirada especializada: un antiguo depósito con una cantidad relevante de betún utilizado por la industria del calzado y un pozo rellenado con hormigón. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, visitó este miércoles la actuación junto a varios integrantes del gobierno municipal -los populares Francisco Soler, Claudio Guilabert, Irene Ruiz y María Dolores Serna, así como Aurora Rodil, portavoz de Vox- y destacó que el gran hueco destinado a las dos plantas de aparcamiento se encuentra ya prácticamente ejecutado. La intervención forma parte de un proyecto valorado en más de 13,9 millones de euros, que el regidor calificó como la mayor inversión pública realizada hasta ahora en el barrio de Carrús.

Un aparcamiento de dos plantas bajo el complejo

Las máquinas han retirado durante los últimos meses un volumen considerable de tierra para preparar el subsuelo. Una de las principales incógnitas consistía en conocer si aparecería roca firme durante la excavación, lo que habría obligado a utilizar procedimientos más lentos y costosos. Finalmente, la mayor parte del terreno ha podido retirarse sin esa dificultad. El hueco excavado permitirá albergar dos niveles de estacionamiento, concebidos para aliviar la falta de plazas en una zona densamente poblada. El aparcamiento constituye uno de los elementos principales del proyecto, junto al auditorio, las salas culturales y la plaza exterior abierta.

Bola de cemento de grandes dimensiones en el solar de Jayton en Elche, formada al condenar un pozo con cemento / Áxel Álvarez

La actuación no ha estado completamente libre de incidencias. En uno de los extremos de la excavación permanece aislado un antiguo depósito metálico de grandes dimensiones vinculado a la fábrica que ocupaba anteriormente la parcela. La estructura, visiblemente oxidada, contiene restos de betún empleado en el sector del calzado.

El depósito se ha mantenido rodeado por una porción de terreno sin excavar para evitar movimientos innecesarios y permitir una retirada controlada. La obra ha conservado un acceso específico hasta este punto, de manera que la gestión del residuo pueda realizarse sin paralizar el resto de los trabajos. Al tratarse de un material considerado peligroso, su extracción no puede abordarse como un desescombro convencional. El contenido tóxico deberá retirarse mediante un procedimiento especializado y trasladarse por los cauces establecidos para este tipo de residuos.

La excavación ha encontrado además un antiguo pozo o aljibe rellenado con hormigón. Su presencia obliga a picar el material y retirarlo mediante una operativa diferenciada respecto al resto de las tierras extraídas. La incidencia resulta visible dentro del gran vaciado del aparcamiento, donde el bloque de hormigón permanece todavía aislado mientras las máquinas avanzan a su alrededor.

Visita a las obras del centro sociocultural de Jayton donde ya se aprecia la envergadura del proyecto de los aparcamientos / Áxel Álvarez

Ninguno de estos dos elementos ha detenido la ejecución general. La empresa ha organizado los trabajos para mantener la actividad en otros puntos del solar mientras se completa la gestión específica del depósito y del relleno del pozo.

Un centro cultural de 4.400 metros cuadrados

El futuro complejo contará con alrededor de 4.400 metros cuadrados construidos y se convertirá en uno de los principales equipamientos socioculturales de Elche. El alcalde defendió que la actuación permitirá dotar a Carrús de una infraestructura largamente demandada y reforzar la inversión pública en el barrio más poblado de la ciudad. “Es una inversión que viene a dar de manera objetiva y real dignidad desde la inversión pública a un barrio que necesita mucha inversión pública, que necesita mucha acción municipal y que necesita una instalación cultural de esta magnitud”, afirmaba Ruz.

El alcalde de Elche visitaba los trabajos de excavación de lo que serán los aparcamientos del centro sociocultural de Jayton en Carrús / Áxel Álvarez

El elemento central será un auditorio con capacidad para más de 500 espectadores. La sala dispondrá de foso hidráulico y estará preparada para acoger conciertos, representaciones teatrales, actividades educativas y distintos formatos escénicos. El Ayuntamiento pretende convertirla en un espacio cultural de referencia no solo para Carrús, sino para el conjunto de la ciudad y la provincia.

El centro incluirá además una sala de cine con alrededor de 130 butacas. La Concejalía de Cultura estudia coordinar su programación con la del Cine Odeón para ampliar la oferta pública y acercarla a los barrios. El proyecto contempla igualmente una sala polivalente y una gran plaza exterior de aproximadamente mil metros cuadrados abierta hacia la avenida de Novelda. El propósito es que el equipamiento no funcione únicamente como un edificio cerrado, sino también como un punto de encuentro vecinal y un espacio público para actividades al aire libre.

Ruz recordó que el Ayuntamiento desarrolla simultáneamente otro complejo sociocultural en Torrellano, cuyas obras se encuentran más avanzadas y deberían concluir en los próximos meses. Ambos proyectos responden, según defendió, a demandas históricas de sus respectivos núcleos de población.

Una inversión apoyada en el préstamo municipal

La actuación de Jayton se financia mediante distintas vías municipales. Una parte de las certificaciones de obra se atenderá con cargo al préstamo de 10,9 millones de euros contratado por el Ayuntamiento para respaldar inversiones en ejecución durante este ejercicio. El resto se cubre mediante remanentes y otras partidas presupuestarias. Ruz situó el proyecto dentro del volumen de obras actualmente en marcha en la ciudad. Citó, entre otras, la reforma del entorno de la basílica de Santa María, la rehabilitación del Mercado Central, el auditorio de Torrellano y diferentes actuaciones urbanas en calles y plazas.“Tenemos la ciudad entera en obras. Es verdad que es molesto, pero es una cosa muy buena”, indicaba el alcalde.

Las obras ya están entrando en una fase posterior a la excavación / Áxel Álvarez

La excavación del aparcamiento abre ahora paso a las siguientes fases constructivas. Una vez retirados el depósito de betún y el bloque de hormigón del antiguo pozo, la empresa podrá completar el vaciado y avanzar en la cimentación y estructura del complejo.

La ausencia de roca firme ha evitado una de las principales complicaciones inicialmente contempladas. Los dos elementos heredados de la actividad industrial de la parcela exigen una intervención específica, pero la planificación permite mantener los trabajos activos. El futuro centro sociocultural continúa así tomando forma bajo tierra antes de empezar a crecer sobre la superficie de Carrús.