Las obras en el entorno del Mercado Central en Elche obligan a retirar la escultura de Joan Castejón

Hace ahora 16 años, un 18 de mayo de 2006, justo el día en el que se conmemoaraba el quinto aniversario de la declaración del Misteri d’Elx como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, llegaba la Dama a Elche, con una cesión temporal que se prolongaría hasta el 1 de noviembre. En ese casi medio año, la ciudad vivió una explosión cultural que no tuvo parangón en años siguientes. Hasta el extremo de que, precisamente, en 2006 hay que buscar los orígenes de la que probablemente es una de las esculturas más reconocidas e incluso fotografiadas del centro de Elche -de las que están permanentemente aquí-, aunque muchos y muchas ni siquiera sepan qué ilustra. De hecho, fue un día de agosto de hace 20 años -el 4, jornada en la que, a la sazón, se conmemora el hallazgo del busto- cuando en la Plaça de Dalt, junto a lo que entonces se conocía como el Ayuntamiento nuevo, se inauguró el grupo escultórico “Sobre la crítica”, obra del pintor y escultor ilicitano Joan Castejón. Ahora, justo 20 años después, la creación se ha retirado, por las obras en el entorno del Mercado Central. No obstante, desde el Ejecutivo local aseguran que volverá a su lugar acabados los trabajos. Otra cosa es que se pueda desplazar unos metros. De momento, se preservará en los almacenes municipales.

La retirada de las figuras de la Plaça de Dalt este miércoles. / INFORMACIÓN

Financiada por Pimesa

La escultura fue financiada en su día por la empresa municipal Pimesa, y su coste se situó en 185.000 euros. El cojunto representa a cuatro figuras de bronce de casi dos metros mirando un imaginario cuadro del que se muestra el marco. Las figuras, aunque inicialmente se pensó que estuvieran desnudas, acabaron apareciendo vestidas.

“El espacio que me han reservado en la plaça de Dalt es muy bonito”, señaló Joan Castejón en abril de ese año desde su taller en Dénia, donde ultimaba los retoques finales. En ese contexto, se explicaba que la escena reproduce a un pintor que acaba de finalizar la obra. Junto a él, tres personas contemplan el resultado pictórico. Un hombre reflexiona y observa, una mujer mira con atención y otro de los personajes muestra su asombro ante lo que ve. “Es muy poético y abierto, para que los visitantes participen. Me ha interesado esa ambigüedad y mezcla de contenido y continente”, argumentó el autor en ese momento, con relación a las diferentes perspectivas que se adquirirían tras el montaje.

La retirada de las figuras de la Plaça de Dalt este miércoles. / INFORMACIÓN

Vallado

La intervención en la zona del Mercado impulsada ahora, e iniciada a principios de semana con el vallado de ese entorno en el que se enclavaba la escultura, forma parte de la nueva fase de las obras del Mercado Central, que ya han comenzado a extenderse al exterior del inmueble de abastos. Precisamente en el ámbito de la reurbanización, el lunes se llevaron a cabo trabajos técnicos en la Plaça de Dalt para determinar la ubicación exacta que ocupaba originalmente el conjunto escultórico "Sobre la crítica".

La página publicada por INFORMACIÓN el 30 de abril de 2006. / INFORMACIÓN

Emplazamiento histórico

El objetivo de estos estudios era identificar con precisión el emplazamiento histórico de la escultura a lo largo de estos 20 años, retirada durante el desarrollo de las obras, con el fin de valorar su restitución al mismo punto una vez finalice la remodelación de la plaza. De hecho, la actuación urbanística abarcará toda la superficie situada junto a la fachada trasera del Ayuntamiento de Elche, en la zona más moderna del conjunto, extendiéndose hasta las escaleras que conectan con los espacios superiores. En este espacio se igualarán los niveles para evitar los escalones que dan al arco de la casa consistorial. En principio, la escultura volverá, eso sí, no está decidida con precisión si lo hará exactamente al mismo punto o se desplazará buscando mejoras en accesibilidad, según señalaron desde el bipartito de PP y Vox a principios de semana.

Fase decisiva

En estos momentos, las obras de rehabilitación del Mercado Central de Elche afrontan una de sus fases más decisivas con la inminente instalación de la nueva cubierta del edificio y el inicio de los trabajos de urbanización en el entorno. Tras meses marcados por los trabajos de consolidación estructural, las actuaciones arqueológicas y las demoliciones parciales, con varias modificaciones de por medio que han elevado el presupuesto hasta los 12,6 millones de euros y han llevado los plazos de ejecución hasta diciembre de este año, la estampa que presenta la zona en pleno casco histórico de Elche ya ha empezado a tomar otra forma.