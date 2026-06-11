Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo parcial EducaciónWasaps Mazón VentorroHuelga limpieza HoguerasDocumental EspláLlados BenidormDirecto Hogueras Alicante 2026Programación Hogueras
instagramlinkedin

El bipartito cancela el concierto de Beret en las Fiestas de Elche tras su detención por agresión sexual

La actuación estaba programada para el 10 de agosto y se busca una alternativa para esa noche

El cantautor Beret, durante su actuación en la vigilia ante 40.000 personas del papa León XIV.

El cantautor Beret, durante su actuación en la vigilia ante 40.000 personas del papa León XIV. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
María Pomares

María Pomares

Hace poco más de una semana que se presentó la programación del cartel musical para la barraca municipal de la Universidad Miguel Hernández, en las  Fiestas de Elche, entre el 7 al 14 de agosto. Sin embargo, la actualidad ha obligado a mover ficha de forma rápida al bipartito de PP y Vox. Hasta el extremo de que sólo unas horas después de que se hiciera público que Francisco Javier Álvarez Beret, más conocido como Beret, había sido detenido este jueves en Sevilla, por una presunta agresión sexual de la que hasta el momento no han trascendido más detalles, ha movido ficha. Hasta el extremo de que ya anunciado la cancelación del concierto que se había programado para el 10 de agosto por 18 euros. La idea ahora es buscar una alternativa para esa noche.

Barracas de Elche, en imagen de archivo

Barracas de Elche, en imagen de archivo / Sergio Ferrández

Con el papa

La Policía Nacional procedió al arresto de este famoso cantante por una presunta agresión sexual de la que hasta el momento no han trascendido más detalles ese mismo jueves. Un arresto que llega después de que el pasado jueves este artista sevillano actuara durante la visita del papa León XIV a Barcelona. Ahí le dio la bienvenida al Sumo Pontífice al grito de "¡Que viva el Papa! ¡Que viva el mensaje real que marca unidad!". De hecho, este cantautor de 29 años empezó muy joven en la música, publicando en sus inicios empezó sus grabaciones en YouTube, una plataforma en la que ha logrado grandes éxitos con sus canciones Lo Siento o Vuelve. Además, tiene colaboraciones con artistas de la talla de Melendi, Pablo Alborán, Vanesa Martín, Sebastián Yatra, Lola Índigo o Aitana.

Noticias relacionadas y más

Reacción rápida

La reacción del equipo de gobierno de Pablo Ruz, en cualquier caso, no se ha hecho esperar, siguiendo ya la estela de lo que sucedió con el pedáneo de Arenales del Sol, que a finales de abril fue cesado, después de tener conocimiento de una denuncia por un presunto caso de acoso sexual. La destitución fue firmada por el alcalde de ElchePablo Ruz, el 24 de abrila las 12.50 horas, aunque parece que tuvo constancia de la denuncia el jueves por la tarde. El propio regidor, en ese momento, condenó de manera "tajante e inequívoca" cualquier conducta de este tipo, señalando que no tiene cabida "en ningún estamento de la sociedad". "Tras las informaciones aparecidas en los distintos medios de comunicación sobre la detención del cantante Beret, por un presunto delito de agresión sexual, el Ayuntamiento de Elche ha decidido cancelar la actuación prevista en Nits de Festa, para el 10 de agosto", afirmaron desde el Ejecutivo local. "El Consistorio ya está trabajando con la productora adjudicataria para sustituir la actuación", añadieron.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 200 agentes de la Policía Nacional participan en una redada contra las falsificaciones en el mercadillo del Martínez Valero en Elche
  2. Elche rescata un amonite de 150 millones de años en una losa del suelo junto a la basílica de Santa María
  3. Arenales del Sol estrenará en julio su primer supermercado
  4. Un profesor se cuelga de un puente de Elche para exigir a Llorca que reanude la negociación con los sindicatos
  5. El Michael Jackson de las rotondas de Elche: el personaje del que todos hablan se ha viralizado en TikTok
  6. Estos serán los conciertos de las Fiestas de Elche en la Barraca Municipal de la UMH
  7. La pasarela que une un barrio: Elche estrena con una fiesta vecinal la infraestructura que salva las vías del tren en Altabix
  8. La red de canales permite a la nutria asentarse en El Hondo de Elche tras décadas desaparecida en Alicante

El bipartito cancela el concierto de Beret en las Fiestas de Elche tras su detención por agresión sexual

El bipartito cancela el concierto de Beret en las Fiestas de Elche tras su detención por agresión sexual

El plan de la UMH de Elche contra la burocracia: «Queremos una Universidad donde la tecnología ayude a las personas»

El plan de la UMH de Elche contra la burocracia: «Queremos una Universidad donde la tecnología ayude a las personas»

La Nit de l’Albà llega con cambios: más inversión, más pólvora y nuevos puntos de lanzamiento en Elche

La Nit de l’Albà llega con cambios: más inversión, más pólvora y nuevos puntos de lanzamiento en Elche

El PSOE de Elche exige acelerar el Conservatorio y cuestiona su traslado a Jayton

El PSOE de Elche exige acelerar el Conservatorio y cuestiona su traslado a Jayton

Las obras en los accesos al estadio del Elche estarán en marcha en julio y afectarán a seis partidos de liga y a la Cridà a la Festa

Las obras en los accesos al estadio del Elche estarán en marcha en julio y afectarán a seis partidos de liga y a la Cridà a la Festa

Elche rompe con un cuento el tabú de vivir con una bolsa de ostomía

Elche rompe con un cuento el tabú de vivir con una bolsa de ostomía

Los profesores avisan de que la lucha continúa y piden que los descuentos de la huelga sean progresivos

Elche amplía su oferta deportiva de verano con 125 plazas para clases de mantenimiento y baile al aire libre

Elche amplía su oferta deportiva de verano con 125 plazas para clases de mantenimiento y baile al aire libre
Tracking Pixel Contents